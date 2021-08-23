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udn閱讀網路徵文「動物萌星球」優勝金榜公布

聯合新聞網 / 讀.書.人

主辦單位／udn閱讀頻道讀創故事

協辦單位／法國皇家寵物食品、貓美術館

評審／讀創故事

本次主題「動物萌星球」為法國皇家寵物食品、貓美術館、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，在疫情肆虐前景仍舊晦暗不明之際，邀請大家分享難忘的寵物飼養經驗，或者是你與寵物之間逗趣又獨特的精采故事。 此次徵件獲得網友及作者們的熱烈迴響，根據投稿結果來看，飼養犬貓占大宗，高達84%投稿故事以此為敘述中心，其中又以犬的投稿篇數占比48%比貓的37%，略勝一籌，而其餘萌寵投稿，約有8%來自龜兔雞魚等飼主的創作，另外仍有極少數罕見寵物投稿，比如，刺蝟、螞蟻、守宮等，讓評審團隊眼睛為之一亮。

寵物是我們不可替代的家人，更是我們的生命導師。每篇萌寵故事背後，其實都寄託飼主與其之間真摯地互動之情，從這些「愛的視角」裡，我們不乏看見蠢萌舉止，以及鉅細靡遺的寵物傳記，然而更加彌足珍貴的是能從嘻笑怒罵互動下，學會負責、懂得奉獻，對生命懷抱尊重與謝意，感受彼此需要對方的幸福時刻。

本次評審團共同決議出15篇入選作品，將陸續於聯合新聞網的閱讀頻道刊出，除參加獎50點U利點數及精美小禮組之外，作品也將集結成冊上架於「（讀創故事／原創頻道）」，期許這些故事能讓讀者會心一笑之餘，也能引起大家持續關注寵物議題。如果你還有寵物故事，聯合新聞網生活頻道目前進行第二檔寵物徵文活動「寵物健康我守護」，徵件只到8月24日截止，有豐厚的獎金和獎品等著你唷！ 喜歡這些作家的作品，也別吝嗇前往「讀創故事」，為這些努力創寫好故事的作家們加油打氣！

本次獲選作品：

優勝作：

Double／雞情時光

葉櫻／廚房貢丸消失事件

徐子晴／恐龍考古學

秀子／她養寵物，我練膽量

蔡育琳／迅猛龍──阿咪的故事

●本次入選優勝作每篇將獲得稿酬2,000元（含稅），入選優選獎創作者可獲稿酬以及「萌寶貝驚喜禮包組」一份（內含文創禮包1份、讀創故事金屬髮絲紋質感書籤1枚、讀書吧帆布袋1個、讀書吧精選電子書三擇二、犬貓寵糧二擇一。）


佳作：

徐孟嫃／勇敢傳說

雨伯／外公的咕咕雞

量地喫風／她不是我的孩子

童子／我的美人魚公主

姆媽／你是牠的全世界

Vanessa／全世界最幸福的工作

彭宏傑／柴寶去旅行

雅雯／迎接安特王國

Cloud／兇貓降臨

陳瑜／羊來了

●本次入選佳作創作者可獲「萌寶貝驚喜禮包組」一份（內含文創禮包1份、讀書吧帆布袋1個、讀書吧精選電子書1本、精選犬貓寵糧1份。）


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陪你在家度過苦悶疫情的毛小孩，歡迎來分享牠的健康小故事！來信需附上寵物簡歷與照片，不僅有高額獎金，還有udn文創精美授權贈品等著你喔！（點擊上圖瞭解更多活動詳情

活動截止日為8/24（二），歡迎踴躍投稿！


寵物 徵文 讀創故事

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「動物萌星球」徵文活動，分享你與寵物共度的難忘時光！

近年來飼養寵物蔚為風行。尤其在疫情的催化下，相信寵物陪伴需求只會更甚以往！你是否曾有過難得寵物飼育經驗？牠們是否為你的生活增添樂趣呢？不管是汪星人、喵星人還是其他小動物，歡迎與我們分享你與寵物，笑淚交織的趣味故事！

【原著愛改編】利米／既成材，又不成材：《俗女養成記》（下）

●專欄「原著愛改編」：利米，讀創故事駐站原創作家。是個不忠貞的原著黨員，對原作有愛、對改編亦不排斥的女孩。本專欄旨在介紹由原著文本改編的影劇作品，沒有太嚴肅的分析（畢竟我除了不忠貞外，更是不怎麼專業）

【原著愛改編】利米／既成材，又不成材：《俗女養成記》（上）

●專欄「原著愛改編」：利米，讀創故事駐站原創作家。是個不忠貞的原著黨員，對原作有愛、對改編亦不排斥的女孩。本專欄旨在介紹由原著文本改編的影劇作品，沒有太嚴肅的分析（畢竟我除了不忠貞外，更是不怎麼專業）

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