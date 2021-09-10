【動物萌星球‧徵文優勝作】她養寵物，我練膽量

主題徵文「動物萌星球」為法國皇家寵物食品、貓美術館、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享難忘的寵物飼養經驗，或者是你與寵物之間逗趣又獨特的精采故事，得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／秀子

寵物小檔案： 品種：豹紋守宮 飼齡或照片寵齡：2年 名字：Lemon

今天是某知名購物網站免運日誒！大夥兒疑惑的看著妹妹，喜歡購物的媽媽趕緊湊過來問「你缺啥嗎？媽可以幫你買呀。」她便悠悠的說了句：

「我要買蟑螂～」

輕描淡寫的一句話，嚇暈了在場所有人。「還特價哩！」她補充。

那是她的寵物──守宮的美食。

守宮生性溫馴，身穿粉黃色的外衣是牠被稱作Lemon的由來，而那血紅的日蝕雙眼自帶朦朧濾鏡，所以從沒見過妹妹的模樣。不過在她眼中，Lemon眨一眨眼透露呆萌，微微一笑散播療癒；與我而言，並非一見鍾情，只可能日久生情。

我感到荒謬可笑，蟑螂還需要買嗎？

與照顧其他寵物無異，為了Lemon的健康，無論是蟋蟀還是紅蟑，皆得來自專賣店單純乾淨的環境。從前沒發現網購時，她也曾帶我去冒險：那是一間兩棲爬蟲專賣店，踏入店門之後，左一步蜘蛛展示淵黑毛衣，右一步小蛇威嚴如龍袍加身，那氣勢彷彿胸中有丘壑，可以立馬振山河，我花容失色，如履薄冰地前進，最後總算找到溫馴的小陸龜，暫時的落腳處；除了我以外，在這裡所有採購的兩爬愛好者和她都如買菜般游刃有餘，認真的挑選與比價，全為自己寵物的生活品質把關，於是Lemon也健康快樂地長大。

然而某一天，到了Lemon晚餐時間，妹妹將盒子拿出來後，發現塑膠盒竟門戶大開，房屋的主人也銷聲匿跡。經過一星期挨家挨戶的詢問，仍不見其蹤跡，這次牠迷路的時間較以往還長，妹妹傷心地看著空蕩蕩的塑膠盒，以為再也找不到牠了。就在即將放棄尋找的當晚，她在宿舍的樓梯口，突然瞥見一粉黃色的倩影，沒錯！就是她失散多日的Lemon，真是驀然回首，那Lemon卻在燈火闌珊處，他們倆倆相忘，淚水濕潤了眼眶，趕緊互相奔向彼此。

事後才知曉，原來有些人曾見過Lemon，只是牠不肯讓他們抓住。聽完故事，我只有傻眉愣眼，當時才明白，原來不只是哺乳類之間能夠產生情感，只要真誠待它，縱使冷血動物也能感受到飼主的溫暖，也記得主人的味道。

其實Lemon只是冰山一角，她的寵物還有各式昆蟲、青蛙還有各種植物和香草，有些生物乍看之下嚇人，殊不知細看方知美麗。我看著家裡雙手優雅交疊的貓咪，靜悄悄地坐在身旁，這樣的陪伴，大概就像這些昆蟲與小花園，誠然是她心裡的桃花源、一隅的曲徑通幽處，在那裡就像暫時放下巨石的薛西弗斯，可以放下一切，感受萬物的真誠與無為，在疫情肆虐的日子裡，於自己家中也能保有一簑煙雨任平生的曠達，在忙碌的工作中，也能擁有「勤靡餘勞，心有常閒」的泰然。

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