【動物萌星球‧徵文佳作】彭宏傑／柴寶去旅行

文／彭宏傑

寵物小檔案： 品種：柴犬，赤色 飼齡或照片寵齡：1歲 興趣：玩球、兜風 名字：柴寶、阿柴

我從無知到知，就像從胎毛脫出的你，蛻變成黃白相間的模樣，阿柴，那是你的名字，每當一喊，就像點亮了燈泡一般，你用大大的笑臉回應我，你的活力是超群的，能飛奔個好幾個小時都不覺得累，你特別愛的兩個遊戲，一個是撿球，另外一個就是轉圈了，追著尾巴跑這種事總是不停的把我逗笑，跟你相處是快樂的，能為平淡的生活增添許多火花，就連隨意便溺這種事也成了日後的談資，嘴裡雖然埋怨，其實是想炫耀自己「為人父」般的奇妙心裡，不知何時我也成了那種把毛孩視作自己家人的人了，本來我是不能理解這種事情的。

我的阿柴除了遊戲外，最大的熱情就是搭上機車的踏墊到處兜風，這有可能跟他的幼年成長背景有關，那時候他小到連預防針都打不了，成天待在家也讓我怪擔心的，心裡時常盼著要帶他出去玩，又怕生病，只好擺在箱子裡，是那種可以封閉起來，露出兩個長槽開口，方便提拿的那種箱子，開口姑且算是阿柴的車窗了，相信那是他第一次認識這個世界的樣子，我騎車他則安靜的待在裡面，交錯的紅綠燈是連結起點與終點的中繼站，我們就只是轉轉，他鼻子肯定很靈，好幾次讓我擔心會給烏賊車弄得受不了。

回家後看見他反應良好，吐著舌頭笑，就讓我感覺相當滿足，每一天都期待他快點長大。

可是養狗也不是全都是好事，包含生病啦，亂叫之類的就會讓人感到頭疼，前者不能不往醫院跑，後者則要給他一點顏色瞧了，不讓他挨點厲害，鄰居就要來對我發起抗議，一般來說，我一抬手或一拍大腿，阿柴就會立刻服軟，可是有時候就不是這樣了，反而讓阿柴提高聲量，說也奇怪後來怎麼處理的我居然沒有一個特別具體的記憶，可能只是給潔牙骨吧。

後來等他大了一點才試著牽他到處玩，阿柴很喜歡機車，有看見就想要上的怪癖，不只是自己家的，連別人的都會照上不誤，他分不出誰是誰家的車子，以為上了就可以兜風，我當時只把這當種可愛的元素，也沒特別注意，直到我犯了個錯誤。

那是某個週末，我簽收了宅急便，卻忘了關門，整個人只聚焦在拆箱上，連阿柴跑出去了都不知道，直到後來發現不見才吃了很大一驚，急急忙忙出去找，我看了公園、社區、廟口、學校和各個根本不會去的巷口，卻怎麼樣也沒看到阿柴，我看到野狗就想到他會被欺負，看到別人牽的柴犬，就想會不會被綁架，我本來不擅長跟陌生人搭話，但那一回是我頭一次向各種不一樣的人詢問阿柴的下落，我把協尋的資料貼在網路上，又去請寵物店幫忙，真是打擾了各種各樣的人，連早就不聯絡的國中、高中、大學群組都找上了，有的人相當熱心，有的就不免要責備我的不負責任了，我的情感就像被壓在岩石下，沈重到連辯解都沒有辦法，家裡像空了一樣，回憶來回衝撞，洗澡的樣子，吵人的樣子，看電視的樣子，玩的樣子，睡覺的樣子，都足以讓我眼眶泛紅，我一度以為我失去他了。

柴寶總是吐著舌頭、笑著臉，回應我的呼喚。（圖／彭宏傑 提供）

後來阿柴居然跟了一個婦人回來，那個婦人聯絡上我，說是看見了我的發文，她執意要親自拜訪一趟，帶來阿柴跟一包準備送我的飼料。

我看見阿柴，當然高興得不得了，很快就抱成一團，對那個送阿柴來的婦人，我只有千恩萬謝的感激，據那個婦人解釋，撿到阿柴的那一天是週末，就在我常去的那個公園，阿柴想也不想就跳上了她的機車，婦人先是驚訝，可是馬上就笑了，她本來就是個愛狗成痴的人，養了六、七隻的狗，因此一點也不覺得慌忙，她本來想等阿柴的主人來，一直等不到才把阿柴帶回家。

阿柴真是受到了很棒的款待，從照片中我知道他交了新朋友，婦人的每一張照片都是狗的，讓人莫名地感到放心。

婦人要向我道別了，她說：「本來我有些擔心阿柴的主人對他不好，現在看到你們的互動，我總算放心了，再見了阿柴，再見了阿柴的主人。」

她衝我揮揮手，騎著車揚長而去，真是十足的愛狗人士。