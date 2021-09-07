【動物萌星球‧徵文佳作】姆媽／你是牠的全世界

主題徵文「動物萌星球」為法國皇家寵物食品、貓美術館、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享難忘的寵物飼養經驗，或者是你與寵物之間逗趣又獨特的精采故事，得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／姆媽

寵物小檔案： 品種：西施犬 飼齡或照片寵齡：15歲11個月 特殊才藝：抓老鼠 害怕的事：鞭炮聲、一個人在家 名字：妹醬

我曾經有過一個女兒。

她有雙黑溜溜的靈動大眼，粉紅色的小舌頭與濕濕的黑鼻子，當她用深情的眸子望著妳，簡直能穿透妳的靈魂，那麼專心一意的看著。毛絨絨的身軀，暖暖的觸感，常常讓我下意識的用腳找她。

我在流浪動物之家的網站發現她，因為家中的吉娃娃弟弟中風急救未果，兩個小姪女，一個三歲、一個五歲，傷心無以復加，她們還不懂生命的必然流逝。於是，命運之手將她交託到我的滑鼠之下，一點開，兩雙眼睛對上，心就被偷走了。

那天我開著車，後座兩個興奮莫名的小女生，帶著一包狗狗零食，準備帶她回家。中途媽媽跟我約在一間庭園餐廳碰面，一推開門，長毛狗兒直接走到我的腳旁打轉，根本不理手中拿著零食引誘她的姐妹花，難道，她知道是我找到她？

中途媽媽叮嚀：「她應該在山區流浪很久，吃狗飼料時手不要去逗弄她，為了保護食物，很兇會咬人哦！一天餵兩餐就好，她的胃簡直像無底洞。因是長毛狗，毛很容易打結，最好每天梳理，對皮膚比較好，夏天太熱要剪毛。」而此時，她正在後座跟姪女們玩了起來。

8月8日妹醬走進家中，10日爸爸離開我們，又是一次的生命結束。小姐妹哀哀的哭個不停，她們不明白爺爺去哪裡了，死是什麼？是永遠不再見面了嗎？「爺爺到天上陪伴他的爸爸媽媽，弟弟也在那邊，以後奶奶也會過去，接著就是我，然後是小姑姑、姑丈，妳爸爸媽媽、大哥哥小哥哥……從大排到小，爺爺會在天上保護大家，想他的時候我們就抬頭望天。」我以她們能理解的方式道死亡這回事。

「我最小，你們都上去了，我一個人很寂寞哪！」小妹妹的腦筋動很快。大姐姐的哭泣聲停了「妹醬最小啦，有她陪妳。」沒想到腿短的妹醬一馬當先，將我們遠遠的拋在身後。

帶她去剃毛，這一剪才知道皮膚病有多嚴重，打針、餵藥、擦藥、洗藥水浴，如此周而復始。我媽說「妳帶了一隻討債鬼回來。」醫生頗有深意地說「皮膚病最難治療，需要時間與耐心，很多飼主會半途而廢。」對上她的大眼「妳的主人是不是見妳一身是病，所以狠心拋棄妳了呢？」妹醬歪著可愛的小臉，舔著我的手心。

四層透天老宅是她的遊樂園，見她快速爬樓梯的樣子，好像一隻兔子，用蹬的，飛快。有一天從院子鑽進一隻老鼠，只聽見吇吇吇的聲音，說時遲那時快，從三樓滾下一團毛球，興奮的朝角落跑去，老鼠躲在書櫃後面，嚇得一二三木頭人不能動。

那個晚上妹醬無心吃貢丸飯，只管守著那塊地盤，一狗一鼠僵持不下。妹醬懶洋洋的離開蹲點了二個小時的地方，我以為她放棄了，殊不知她是聲東擊西，早算好老鼠的逃命路徑吊牠出洞，先一步擋在前面，用嘴巴狠狠咬住那隻誤入歧途的老鼠。我心想，妹醬當浪浪的時候，肯定曾經以抓鼠為生。經過我媽的大力放送，妹醬神勇的抓鼠事蹟成為傳奇，在公園走路都自帶風，那個傲嬌，從扭動的屁股就看的出來，跩個二五八萬的。

但是，這個「恰查某」竟然怕鞭炮聲！

有一回，拜天公放鞭炮，她嚇得四處逃竄，大姐姐一把將之抱在懷裡，安撫頻頻發抖的胖胖身體「我知道妳的前主人一定是在過年的時候將妳丟了，所以一聽到鞭炮聲就想起好可憐的流浪生活，放心，我們不會拋棄妳的，乖乖，別怕，今天跟我睡，好嗎？」孩子編的故事，聽起來真有畫面感。

有妳陪伴的日子，充滿歡聲狗語，可動如脫兔，再也無法形容妳，得抱著妳上樓了。那個晚上，妳悄悄離開阿嬤房間，慢慢走到浴室門口的腳踏墊躺下，靜靜的永遠沈睡。最傷心的阿嬤幽幽說著「再也不養小狗了，走一個心就缺一塊。」可是我還是想給浪浪一個家，一個有全家人愛的夢想地，滑鼠還在尋覓。

老媽輕輕走過身後，拍拍我的肩丟來一句「只要西施。」好呦～