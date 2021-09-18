【流浪‧市吃員】金大佛／沙茶咖哩交融，港都獨有的飄泊滋味

文／金大佛

論基隆美食，斷不可錯過沙茶料理，二次大戰後潮汕人跟隨國民政府遷臺，大多選擇在落腳處販售原鄉的沙茶菜餚，基隆地區以沙茶咖哩最廣為人知。人稱「沙茶牛肉一條街」的復旦路，此處舊名為「流浪頭」，據聞昔日產煤，煤礦皆以流籠垂吊運送，故稱「流籠頭」，久而久之遂成「流浪頭」，倒增添了幾分漂泊的氣味；這一帶聚集了大批勞工，不論是煤炭工或碼頭工，皆需消耗大量體力，格外容易飢餓，拌著米飯或麵條、俗又大碗的重口味沙茶咖哩自然成為勞工的心頭好。由此所引發的聚集效應，讓這個生活圈先後進駐數家供應沙茶佳餚的店家，包含廣東汕頭牛肉店、老林沙茶牛肉店、阿祿沙茶牛羊肉等各有一票擁護者，初來乍到的我們之所以選擇三德沙茶牛羊肉店嘗鮮，正是在地老饕阿鰍欽點的三十年老店。

一下計程車，隨即發現對街的三德老闆正向我們揮手，網友頻傳他最為熱情果真不假。外帶及內用的在地人接連上門，掌廚的年輕男子幾乎不得閒，過程中加入沙茶一同烹炒全憑好手感。我與好友Banbi各點了一份沙茶咖哩牛肉麵，外加一盤蝦仁炒蛋與一碗鮮蛤湯。若是來數眾多不妨採取「乾溼分離」策略，牛肉及三鮮沙茶咖哩等來上數份，各自點一碗清麵，再自行將沙茶咖哩醬汁與麵條合而為一。如此一來，一碗清麵得以海陸兩棲，佐以多款沙茶咖哩風味。

麵條口感趨近烏龍麵，Q彈有嚼勁，搭配沙茶與咖哩交融的濃稠醬汁著實開胃，尤其適合濕意連綿的基隆；蝦仁與蛤蠣非但新鮮無比，塊頭更是出奇的大，不愧為產地餐桌零距離的海港優勢。若有緣長居基隆，偏好重口味料理及海鮮的我，肯定會三不五時出沒於三德沙茶牛羊肉店。

兩盤沙茶咖哩牛肉麵，外加一盤蝦仁炒蛋、一碗鮮蛤湯，沙茶咖哩醬的濃郁與海產鮮美，讓人唇齒留香。（圖／金大佛提供）

動身來訪前瀏覽到一名網友分享店門前浪貓群聚用餐的畫面，當日卻一隻「食客」不見，便隨口問了老闆，沒想到老闆答牠們通常會在八點多現身，固定成員共有六名。還說貓咪們都知道要找他吃飯，不像附近有的店家會用水柱驅趕牠們。

眼看當下才七點半，尚有一段不算短的時間，也不曉得到底會等到猴年馬月，我仍決定任性地在馬路旁守株待貓，殊不知這一等就是一個小時。時間來到八點，浪貓陸續自四方登場，從牠們的體態看來平時伙食應當很不錯，但牠們並非直接聚集在三德門前，而是各自於周遭納涼或玩耍；有趣的是八點半一到，五隻貓咪瞬間移動至店門前集合完畢。老闆點了名後，示意一名店員準備放飯，沒多久兩人各手持一袋為牠們準備的魚肉來到門前的柏油路上，待報紙鋪平後，再將魚肉倒落紙上，讓五隻貓咪大快朵頤。

「你們真的很有耐心耶！」道別之際老闆一臉燦爛地稱讚我們，相信他應該也難忘曾有兩名客人用餐完還在店外宛如癡漢等了一小時的毛茸茸小客人。

先前看網友評論，少數人指責老闆態度不善、急著掛電話。事實上我們從旅店出發前也有致電詢問是否已開放內用，老闆答畢即刻掛斷，的確難免讓人心生誤會。然而用餐期間，發現老闆時而忙著招呼客人，時而負責攪拌一大盆麵條，不時還要擔任接線生，一人分飾多角、忙進忙出，頓時全然理解為何他總急於掛電話。我想，若有機會目睹老闆特別準備「愛心餐」款待一票喵喵叫的食客，溫和地望著牠們用餐的畫面，相信抱有負面印象的客人們也會對這名心懷柔情的鐵漢徹底改觀。