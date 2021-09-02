【動物萌星球‧徵文佳作】Cloud／兇貓降臨

主題徵文「動物萌星球」為法國皇家寵物食品、貓美術館、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享難忘的寵物飼養經驗，或者是你與寵物之間逗趣又獨特的精采故事，得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／Cloud

寵物小檔案： 品種：米克斯，虎斑貓 飼齡或照片寵齡：4歲 名字：貓吉拉

「咪……咪……」2017年的夏季深夜，買宵夜途中經過一處簡陋的加水站，一陣陣稚嫩卻響亮的叫聲使我停下腳步，半開玩笑地「喵」一聲回應，老舊的木製地板下隨即鑽出一隻巴掌大的幼貓。

那是我成為「奴才」的開端，那麼令人措手不及。

還記得初次見面，才一個月大，瘦弱的她渾身髒兮兮，使一身褐虎斑紋的毛皮更加暗沉。當時她好奇又活潑的在我身上爬上爬下，當我要離去時，亦步亦趨的跟著我，擔心她發生意外，便迅速把她抱回地板下的小洞裡，再趁機逃走。原本沒想過要「收編」她，但回到家之後，腦海卻一直浮現她小小的身軀。隔天晚上，毅然決然地帶著一口紙箱和一個罐頭走到加水站，把她騙進箱子，就這麼扛回家。

我終於有貓了！沒想到這也幻滅了我對養貓的浪漫想像。

起初真是挫折連連，不適應環境的她叫了一整夜，讓我整夜未眠；她也不再熱情的跟我玩，反而總是離我遠遠的，用不懷好意的眼神觀察我，趁我睡著不時過來瘋狂撕咬我的腳；也別想摸摸抱抱，只要一伸手就是貓掌伺候。唉！怎麼不是我心目中溫柔又愛撒嬌的可愛貓咪呢？像極了好不容易應徵上工作立刻露出真面目的新進員工！

（圖／Cloud 提供）

我天真以為，對她好一點總會感動她吧！於是四處打聽口碑最好的飼料、罐頭、零食，沒想到她除了是兇貓，願意賞臉的品項少之又少，大部分都給馬桶享用了。至於五顏六色的玩具，她也興致缺缺，也許在她眼中，百玩不膩的是我的手和腳……

醫師說過，她是生性極度敏感、容易緊張的貓，當時我的心裡非常難過，難道我養到了「不正常」的貓？難道要永遠和她諜對諜的相處？幸好，一年後，她心情好時終於願意讓我摸摸她的頭，我回家時也會翹著尾巴來迎接；兩年後，起床時偶爾能看到在我身旁熟睡的她；三年後，她已經會主動用臉蹭我的身子，並時常靜靜的瞇著眼睛趴在我身邊。雖然至今她還是翻臉比翻書快的兇貓，常常上一秒還一臉享受的被撫摸，下一秒立刻使出最拿手的咬咬跟抱踢絕招。

不過，她也讓我見識到何謂「兇貓無膽」。每當光顧獸醫院和寵物旅館，她不是渾身發抖，就是在貓砂盆裡躲一整天；家中有修繕人員到來，她總是嚇得一溜煙躲進衣櫥最深處不出聲；有時屋外傳來較大的喧嘩聲，她也會迅速躲進幢地下。她是如此膽小，平時卻動輒兇巴巴的對我低吼跟哈氣，是不是只敢欺負我呢？

我想，我是深深的愛上這隻兇貓了。有了她之後，相機裡滿滿是她的照片；每次出國一整個行李箱都是她的零食跟用品。也常常想著，她這麼兇，又這麼膽小，如果沒有我，誰還會養她、愛她呢？她該怎麼辦呢？

「沙～」看著眼前尾巴炸得像隻松鼠、無故對我哈氣的她，我知道，她一定也是深深愛著我，而且只愛我。

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