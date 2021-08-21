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【流浪‧市吃員】金大佛／兩顆旅澳種子，長出一座法式森林

聯合新聞網 / 金大佛
二月•森工作室內常駐不少鎮店作，像這款甜品名為「阿爸的水泥」，就是為了不嗜甜的父親所研發的口味，並以其職業聯想命名的特色甜品。（圖／金大佛提供）
二月•森工作室內常駐不少鎮店作，像這款甜品名為「阿爸的水泥」，就是為了不嗜甜的父親所研發的口味，並以其職業聯想命名的特色甜品。（圖／金大佛提供）

●專欄「流浪‧市吃員」：金大佛，讀創故事駐站原創作家。也是遊走於市井巷弄間的美食暨旅遊特派探員，與你一起發現城市角落、品味日常。每月刊出2篇，敬請期待。

文／金大佛

　　曾經，模範市場周邊巷弄栽植了座小小的忘憂森林，玲瑯滿目的法式甜點盎然其中，細緻撫慰人心。

　　二月•森工作室老闆夫婦相識於墨爾本的烘焙店，當時一人負責麵包，一人張羅甜點，彼此有共同興趣和目標，返臺後決定攜手共赴成家立業之路，猜想一人去兩人回，興許是雙方出發前始料未及的劇情吧？老闆娘的名字Sylvie在法語有「森林」的涵義，而她的生日（二月二日）恰巧與法國的聖蠟節同一天，據聞那天法國人會吃外型如太陽的可麗餅象徵來年的豐收，故又稱「可麗餅節」。店名的雙重巧思應對異國的喜慶，更加襯出老闆夫婦予人甜點的心意，兼具質感與幸福。

　　兩人旅居澳洲的所見所聞成了森林的沃土，法式甜點店裝潢泰半散發著「平民勿近」的氣場，二月•森反其道而行，立志成為「像家一樣的甜點店」。澳洲鄉村風格的室內環境，讓來者得以隨興不受限地品嘗融入台灣本土元素的精緻甜食；老闆夫婦待客如友，新人到新生兒的需求皆照料有加，傾盡心力滿足客人所需。考量許多人都有把禮盒轉送他人，抑或放到過期的狀況，希望親手製作的喜餅，能讓收到的人願意惜餅，捨不得過戶他人，精心設計多款美貌品質雙全的禮盒，遂而佳評如潮，不時有外縣市的準新人特別前來試吃，甚至下訂喜餅之際喊話將來彌月禮盒也要交由他們打理。

　　　2016年我與友人曾於此討論日本行程，時隔三年和不同好友重返森林，沒想到老闆竟仍記得我，令我驚訝萬分；畢竟本人相貌毫無記憶點，曾在郵局門口幫忙填問卷，寄出信件後，對方竟又想找我寫一次！不過暫別三分鐘，我再次成了全然陌生之人，可見老闆對於來客的腦內資料庫建檔能力，著實超凡。

　　老闆熱衷研發新口味，縱然是常客，也能不時邂逅「新鮮」甜點，不愁吃膩，只怕新品選擇障礙發作。雖時有創新，二月‧森仍之常駐不少鎮店作，如發想來源為父親職業的「阿爸的水泥」，是獻給父親的一座樸實家書，表達父親對於家庭厚實堅固而木訥的愛，以芝麻、地瓜及花生等父親珍愛的食材代替建材，建構出擬真的水泥造型甜點，老少咸宜；芝麻乳酪慕斯香濃綿密，地瓜泥甜味鮮明，兩者味道相輔相成，上頭的鹽炒花生則有畫龍點睛之效，不僅成功將幸福之味傳遞給不嗜甜的父親，更一舉擄獲大眾芳心成為店內中流砥柱，亦是我在此的心頭好。

二月•森冷藏櫃的另一款甜點「聖母峰」，一反白雪皚皚的高潔形象，以靛黑外型巧妙暗藏環保寓意，匠心獨具。（圖／金大佛提供）
二月•森冷藏櫃的另一款甜點「聖母峰」，一反白雪皚皚的高潔形象，以靛黑外型巧妙暗藏環保寓意，匠心獨具。（圖／金大佛提供）

　　聖母峰向來以雪白稜線與壯闊美景深植人心，屹立二月•森冷藏櫃的一座座「聖母峰」卻是一反印象的靛黑。本以為老闆想呈現星空籠罩的群山，然真相並不如我想像來得浪漫。老闆藉此象徵被垃圾淹沒、淪為世界最高垃圾場的聖母峰，呼籲大家重視自然保育；其切面猶如一棟五層風味的巧克力公寓，隨著海拔升高口感漸重，底層混合些許可可巴芮小脆片，夾帶榛果香氣，其上則覆以70度的甘納許、布朗尼以及58度的巧克力慕斯。以味蕾攀爬這座由巧克力層疊而出的峰巒，每一口都能閱歷豐富的景致。

　　這座洋溢糖分的森林在2020年移植臺中高鐵附近，聽好友說腹地遼闊、足以舉辦甜點森友會。「疫」外過後，十二月生的我勢必會前往二月•森，補充防疫苦悶生活所流失的甜。


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