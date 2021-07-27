【漢服HanFun】楚楚／漢服在日宅：茶屋的傳統與創新

文／楚楚

臺灣的歷史擁有一種「曖昧」的多元文化風格，荷治、明鄭、清領、日治、民國，不同的統治者帶來不同的生活習慣與都市規劃，人們對於不同時代的建築混合於同一個空間視野早已習以為常，關於建築與文化的認定也不再是非黑即白的二分法，而是色彩繽紛界線模糊的光譜。

在這樣的背景下，臺灣隨處可見和風濃厚的日式老宅，從傳統的檜木造日式建築，到近代發展的和洋折衷風格，及至現代化的日式禪風設計，不同時空層次的建築構成了精彩紛呈的街道風景。而同樣是日式茶屋，便有傳統的古典風華，也有創新的現代視野。

「漢服」作為中華文化的傳統服飾，如今以生活風格穿搭的形式復興於日常生活中，可以走入現代生活場景如百貨公司、博物館舍等，更可以走入傳統文化場域如茶屋琴室、古蹟建築等。倒不必計較東西方文化的分野、中日文化的異質性，或是古典與現代的衝突感，因為它們都是曖昧多元的文化脈絡下，累積到你我現代生活當中的一個部份。

臺南：衛屋茶事

喜歡傳統日式風格的人，一定不能錯過衛屋茶事。衛屋茶事堪稱是臺南文青喫茶店的第一代指標，從餐點到建築都有濃厚的京都風格，無論是狹窄巷弄間的三連棟屋舍、光影錯落的日式庭院造景，或是托著高腳漆盤呈到眼前的玉露綠茶、宇治金時，都讓人一瞬間有來到京都町家的錯覺。然而雜亂的巷弄口、正門樑上垂掛的電表，又分明是老式臺灣的巷弄風情，誠如衛屋主人的信念，這裡不是日本文化的複製，而是上一個世紀潛藏在臺南的和文化種子的延續。

（上圖）衛屋茶事的正門與樑上垂掛的電表，呈現老式臺灣的巷弄風情。（下圖）衛屋茶事內部陳設與用作矮桌的高腳漆盤，讓人彷彿來到京都町家。（組圖／楚楚提供）

臺南是一座充滿生命力的古都，大量融入常民生活的老宅與舊街，無不是當地人對傳統文化的尊重與用心，也因為這樣獨特的文化氣質，吸引眾多文青落腳臺南，經年累月孕育出眾多別具一格的餐廳，吸引來往的遊客駐足。脫離常見的咖啡、蛋糕、早午餐，衛屋茶事採用季節傳統和菓子、京都宇治抹茶，茶與點都不隨流俗，是大城市裡難得一見的桃花源。

佈滿整個空間的榻榻米，保留著席地而坐的生活習慣，輕而薄的糊紙隔扇門，使空間結構變換自由，屋與屋之間雖然各自獨立，卻又是一個完全的整體。空間的高度變通性與自由性，都是典型的傳統和室意象，而佈滿店內各個角落的京都元素美學，都讓人有恍惚來到京都町家的錯覺。

衛屋茶事為歷史悠久的百年老宅，不定期進行室內外維修工程，建議造訪前可密切關注臉書粉絲專頁訊息，也可透過粉專預約用餐或租借場地。選擇一個人流稀少的平日下午，靜立窗前感受寧靜質樸的午後老城，或者在光影倏忽變換的傍晚，跪坐廊下爬梳那些纖細含蓄的日式美學。

大面積玻璃灑落的自然光，與屋內角落燈籠的泛黃光暈，呈現富有時代感的光影變化。上身為宋制直領對襟短衫，下身為宋制一片式百迭裙。（圖／楚楚提供）

為了配合日式檜木老屋的疏淡色調，與簷廊庭院延伸出去的半戶外自然風情，這次出行選擇色調柔和的白綠搭配宋代漢服，並在清淡中增加一些細節的巧妙變化，如上身的白色直領對襟短衫採用直條紋路，而下身的淺綠一片式百迭裙則採用菱格紋路。

花蓮：豆茶寮

同樣是日式茶屋，花蓮的「豆茶寮」卻能融合現代化的風貌，呈現另一種日式設計美學，大量木頭建材，搭配瓷磚地板、混凝土半牆、大面積玻璃窗，點綴優雅的木格柵，而陳列的木頭桌椅、臨窗吧檯座位、下嵌和室桌包廂，讓來訪的大小旅人都能愜意入座，不必擔心腳痠腿麻。

（上圖）豆茶寮內部的餐點製備空間，櫃檯上陳列著各種精緻包裝和食。（下圖）豆茶寮內部的木頭桌椅擺設，後方為下嵌和室桌包廂，讓來訪的大小旅人都能愜意入座。（圖／楚楚提供）

豆茶寮原先是花蓮角落一棟屋頂坍塌、雜草蔓生的破落老宅，經過漫長的堅持與努力，籌備團隊將它整理成如今光鮮亮麗的模樣，帶有過去的舊意象，整合團隊的新期待。豆茶寮以精緻美味的和菓子聞名，留學日本的職人，帶回日本的傳統技術，融合個人對於四季節慶、花鳥風景的嶄新詮釋，打造出材料正統、口味道地的和菓子。

和菓子所使用的主要原料紅豆沙餡都是由職人細火慢熬製成，繁複瑣碎的手工造就入口即化的細膩口感。無論是展現季節風情的上生菓子、渾圓飽滿的豆大福、米香濃郁的紅豆糰子、口感滑嫩冰涼的水羊羹，都是紅豆沙餡的多元呈現。更別說花瓣層層舒展的櫻花水信玄餅、清新爽口的葛切，乃至人氣甜品和風提拉米蘇，從視覺到味覺，無不是一場極致的美學饗宴。

風味獨特的和風提拉米蘇，採用抹茶蛋糕體，淋上以獺祭清酒製成的抹茶糖酒，搭配質樸的檜木方盒，大量使用日本食材元素，歐風糕點也能充滿和式風情。而彰顯傳統日本風情的葛切，以葛根粉製成的長條形浸泡在冰水中，鎖住彈潤順滑的口感，沾取沖繩黑糖蜜食用，口感清甜有嚼勁，瞬間沖開炎熱的夏日氣息，令人欲罷不能。

點一杯職人手刷的回甘熱抹茶，或是用鑄鐵壺沖一杯澀甘香的煎茶，把舒徐寧靜的午後留給純樸清秀的花蓮。走進後院一角寧靜的枯山水造景，踏上石板小路，步入大紅色野立傘與紅布木凳的場景，手捧醬油糯米糰子，陽光灑落、松栽環繞，誰說不是一秒來到日本呢？

豆茶寮庭院擺設，大紅立傘與紅布木凳展現日式風情，卻也與宋代服飾相得益彰。上身為宋制直領對襟短衫，採開衫穿法，下身為宋制一片式百迭裙。（圖／楚楚提供）

這趟出行，一方面為了美味的和食，一方面為了庭院的和傘，因而選擇亮藍色的宋代服飾，以呼應亮紅色的和傘。紅藍色彼此為互補色，兩者對比強烈，若比例搭配得當，必然會非常搶眼，也可以加入白色作為調和，軟化周遭顏色的生硬感。上身為白色直領對襟短衫，採開衫穿法，下身則為漸層藍百迭裙。關於宋代直領對襟短衫的不同穿法，可以參考前文〈當東方遇上西方〉。