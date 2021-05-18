【漢服HanFun】楚楚／當東方遇上西方──漢服異國風

文／楚楚

漢服：漢風新時尚

「漢服」並不屬於角色扮演，而只是生活風格穿搭的一種形式。

「角色扮演」是出自於對角色的喜愛或崇拜，透過服裝、妝髮、表情、肢體等整體營造，扮演或再現一個角色。而「漢服」則多半是源於對歷史的熱愛、對工藝的執著、對精美服飾的著迷等，而選擇將這樣的服飾融入日常生活，或藉由攝影重現古典生活情境。

可以說，「角色扮演」是嘗試成為一個特定的角色，而「漢服」則是塑造我們自己的另一個穿搭風格。

漢服多半有一定程度的考據，經由現代技術，模擬重現歷史上曾經存在的傳統服飾形制。當然，這並不代表穿著漢服只能出現在符合時代的古典情境裡，只要你願意，你也可以穿著漢服學習、工作、逛街、旅遊。

同款單品，不同風貌：（左起依序）北宋直領對襟衫的開衫穿法、開衫背面，以及交領穿法（組圖／楚楚提供）

同款單品，不同風貌

我自己是宋代服飾的忠實愛好者，不只漢婚選擇宋代婚服，平時出行也最常選擇宋代漢服。宋代漢服輕便、簡單、素雅，不僅日常感濃厚，甚至可以透過不同層次的穿搭，將相同的單品穿出不同的風格。

百迭裙於南北宋皆有文物出土，可說是大宋流行款，類似於今天的百褶長裙，只在穿著方面採傳統的一片式綁帶，且左右裙門處各有一個未打褶的平光面。穿著時，可選擇將光面放在前側或後側，各有不同的穿著效果。

至於有北宋出土文物可以參考的直領對襟短衫，由於放量寬大，袖根至袖口越來越窄的設計，像是飛機的機翼，因此被現代暱稱為「飛機袖」。穿著時，可以對交穿，是典型的漢文化交領風格，也有法式V領的時尚感；另也可以敞開穿，如同時下流行的小外套、防曬衫，是更融入日常生活的簡單風格。

當東方遇上西方

倘若穿著漢服到異國旅行，由於繽紛的色彩，與周遭環境的搭配，往往能獲得既衝突又和諧的驚人美感效果。而臺灣本島地理環境複雜，人們充滿豐富的想像力，因為生活經驗或對異域的嚮往，誕生許多充滿異國風情的特色餐廳。

遠離都市喧囂，來到山間或海邊，眼前有別於臺灣本土的建築風格，一瞬間真的讓人有彷彿出國遠行的恍惚感。以下分享兩處位於臺灣東岸的「異國風咖啡廳」，並呈現相同漢服單品的不同穿搭形式。

山姆先生咖啡館：販賣部如同霍爾的移動城堡，主屋則像是魔戒哈比村。（組圖／楚楚提供）

花蓮縣壽豐鄉：山姆先生

在花東縱谷的綿延綠意間，在山水秀麗的壽豐鄉裡，有雲霧縹緲的雲山水、有質樸自然的牛山呼庭、有波光粼粼的鯉魚潭，更有許多新興的網美咖啡拍照景點。

山姆先生便是其中深受旅人喜愛的景點之一。佔地不大的園區中，融合了眾多富有童話故事氛圍的經典場景，不僅「似是而非」地發展出自己的獨特風格，並且正逐步擴建當中，無怪乎有「臺版精靈村」之稱。

入口右側的販賣部，以大面積的紅綠色塊、扭曲房屋體與英倫風小車拼接而成，如同濃縮了霍爾移動城堡的夢幻與感動。背景的巨大鮮紅字母燈，卻帶有美式鄉村的既視感。

另一側的低矮屋舍，搭配高飽和度的紅藍門窗、石牆黑瓦，大量的曲線設計，讓人彷彿來到紐西蘭的魔戒哈比村。而連接停車場的落羽松碎石小路與生態池，則又是歐風莊園的寧謐感。

山姆先生咖啡館的歪斜門窗充滿異域魔幻感，搭配北宋直領對襟衫的開衫穿法。（圖／楚楚提供）

各國風格的特色景觀，巧妙結合在一處園區裡，既夢幻又和諧。讓人難以想像原先如同廢墟的破舊小屋，竟在老闆夫婦的苦心規劃下，搖身蛻變成讓人駐足流連的童話場景。

在穿搭方面，宋代的漸層藍百迭裙，搭配藍綠色的抹胸，外披白色對襟衫，開衫的穿法舒適愜意，也有防曬的意味。選用西式的配件，如墨綠口金包、遮陽草帽、蕾絲襯裙、瑪莉珍低跟鞋等，打造日常的「漢洋折衷」風格。

園區停車費100元，可全額折抵消費。我們點了迷人漸層色的海洋檸檬氣泡飲，添加檸檬與水果丁的氣泡飲特別消暑，至於袖珍的泡菜豬肉山姆堡，不到一個手掌的大小，三兩口便消滅無蹤，止餓效果非常微弱。

室內座位稀少，室外則有花蓮特「慘」小黑蚊。若無法趕在剛營業時抵達，享受人煙稀少的片刻時光，便只能作為一個短暫踩點的賞景拍照行程。

咖啡車廂：深紅車廂與藍天綠地相映成趣，內裝細節充滿歐式復古風情。（組圖／楚楚提供）

臺東縣都蘭鎮：咖啡車廂

面對太平洋的一截紅色車廂，載著旅人的一段美夢。這裡是沒有列車經過的臺東海岸線，一節報廢的臺鐵車廂，卻成為乘載旅途記憶的童話列車。

車體上鮮亮的紅色板金，讓人想起瑞士的伯爾尼納列車。車廂前端延伸出一小截鐵路平交道與紅色郵筒，一側草皮上停放著白色的露營車廂，另一側草皮上則飼養著溫馴親人的迷你馬。

車廂內高飽和度的繽紛色彩與錯落有序的童趣擺設，濃縮了來自歐洲的復古異域風情。歐式老船長吊燈、彩色拼貼木條、原裝車廂地板、骨董收銀機、工業風層架、拼貼復古西班牙綠釉磚的工作檯，每一個小細節都體現著經營者的用心。

優雅時尚的闆娘，曾專程遠赴歐洲學習咖啡技術，源自異國的專業技術深造，與長期的在地文化洗禮，使咖啡車廂從咖啡沖泡到內裝設計都帶有闆娘獨特的個人風格。

原本狹長的車廂空間，透過大面積的落地開窗引入明亮的室外光線，整體視野開闊舒適。而車廂頂端的平臺，可以直接感受臺東的豔陽與海風，更可以遠眺藍色太平洋的漸層色彩。

背後是翠綠的都蘭山，遠方是碧藍的太平洋，山色與海色相映成趣。在穿搭方面，我選擇了西式的墨綠素面口金包、宋代的漸層藍提花紗百迭裙，上半身則搭配不搶戲的白色直領對襟衫，疊穿的領口是漢服的本質，卻也微帶法式V領的風情。

我們特別喜歡車廂尾端的沙發座椅，點一杯在地的洛神氣泡飲，選一本愜意的雜誌，抱枕在手，便能擁有一個下午的美好時光。不管是手工醃漬的洛神花或精緻的肉桂蘋果派，都是齒頰留香的好滋味。

如今全球疫情仍相當嚴峻，尚不能出國的此時此刻，若國內疫情趨緩，走一趟充滿異國風韻的微景點，也是轉換情境、舒緩身心的好方式。