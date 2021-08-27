讀創故事徵文「低潮中最溫柔的陪伴」，募集微小卻有力量的生命體悟

每個人的生活都不容易，面對生命中難題「卡關」在所難免，就是得透過他人角度，或是抽離事件的文字書寫，才能看得更清晰、更全面。可能是職場上的磨礪，是至親摯友的加油打氣，也可能是陌生人的舉手之勞，這些看似微不足道生命體悟，往往卻是鼓舞他人成功走出低潮的關鍵！

聯合新聞網閱讀頻道，本次與讀創故事、一刻鯨選聯手企劃，主題「深夜解憂電臺──低潮中最溫柔的陪伴」徵文活動，文長以1500字為限，作品需email至「reader@udn.com」信箱，並隨信填妥Google表單完成報名。入選作品除刊登於聯合新聞網之外，也將有機會以作者身分收錄至一刻鯨選，由專業聲優演繹朗讀文章，讓你的文字化為音頻作品，用動人的聲音傳播出去，幫助更多人重拾面對困境的勇氣及希望。

☞ 立即報名：https://bit.ly/3Dg14HU

詳細徵文辦法

一、徵文內容：

分享激勵人心的生命故事，並鼓勵、陪伴那些曾與你經歷相同低潮的人！

（未在任何媒體發表過，投稿內容不得低於500字，最長不能超1,500字。）

二、徵文時間：

2021/08/27（五）～2021/09/30（四）

三、徵文結果與贈獎：

1.優勝獎：

遴選5位優勝作者，每人稿酬 3,000元（含稅）

所有優勝作入選者皆可獲稿酬，以及「不同凡響卓越禮包」一份。

2.佳作獎：

遴選10-15名，每人稿酬 1,000元（含稅）

所有佳作入選者皆可獲稿酬，以及「念念不忘迴響禮包」一份。

3.參加獎： U利點數50點以及一刻鯨選課程兌換點數30點

報名參加即可獲獎，每人限領一份。

◆ U利點數50點

將直接派入udn帳號中，欲領取獎請先請於填寫Google表單 報名時填入udn帳號。若無udn帳號，歡迎免費申請（https://member.udn.com/member/center.jsp）。

（U利點數可用於「讀創故事（優質小說）」、「贊助好文（深度探討時事）」、「全文報紙資料庫（查閱近十年資料）」，更多關於U利點數，歡迎點下方連結查閱更多。）

瞭解更多：https://upoints.udn.com/upt/Point.do

◆ 「一刻鯨選」課程兌換點數30點

一刻鯨選課程兌換點數可用於「一刻鯨選app」課程購買兌換折價，無消費門檻限制，現折30元。歡迎點選下方連結查閱瀏覽更多。

瞭解更多：https://jinfm.net/index

四、投稿方式：

1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文活動】低潮中最溫柔的陪伴／筆名／文章標題」，投稿後，請務必填Google表單登錄資料，才算完成報名資格。

eg.【閱讀徵文-低潮中最溫柔的陪伴】王小明／給陌生人的療癒信

2.每人限一次創作投稿，投稿字數1500字以內，不得低於500字。

3.信件夾檔投稿作品一律電腦打字，並統一儲存為A4直式橫書的word檔格式交件。

4.我們樂於接受心靈雞湯，但是必須是一鍋好雞湯，文章標題請濃縮成一句具有正面意義的金句，我們看內文也看標題唷！

五、徵文結果與贈獎：

預計11月1日網路及報紙同步公告勝選金榜名單。

入選作品將會直接協助刊登在【udn閱讀‧讀創故事】專欄，並集結收錄在「讀創故事／原創」作品中。後續將授權聯合新聞網、讀創故事及一刻鯨選，刊登、轉貼、並延伸應用於相關數位平台使用。

六、徵文示範作

徵文示範作，為你帶來更多的創作靈感，敬請期待！

主辦單位：udn 閱讀頻道、讀創故事、一刻鯨選

「一刻鯨選」，一刻意為15分鐘，是現代人專注吸收的極限時間。 鯨，貫注了品牌核心靈魂，擁有高度聽力的抹香鯨，聲音在海中可以傳達到十公里遠，就像用回聲定位尋找知識；用一刻時間，打開耳朵，投入知識海洋，就從這一刻開始，讓零碎時間更加充實，聆聽名家多元類型精選課程，「一刻鯨選」真摯與你分享！

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