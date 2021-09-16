【低潮中最溫柔的陪伴‧示範作】凌性傑／池上去來

文／凌性傑

從五月中到七月底，臺灣疫情三級警戒這段日子，島民有一種集體的情緒叫做「悶」。心頭總是雜亂，不知道什麼時候可以打開糾結。島嶼先是苦於乾旱，後來又遭逢暴雨侵襲，人們的日子就這樣一天捱過一天。防疫自肅也只能是用捱的，生活裡無處不是忍受，然而越是覺得憋屈，越要為自己找到舒心的方法。

那段日子，居住在雙北生活圈的人，被貼上奇特的標籤，不敢輕易跨區移動。有重要的事情必須回高雄老家，也得裝備齊全，到家之後自我禁閉在個別樓層，戳鼻孔快篩，確定安全無虞才跟家人碰面。從二〇二〇之初開始，生離死別的陰影籠罩這個世界，日常情境往往在某個瞬間發生裂變，在與不在、擁有與失去的命題，讓人情緒低落。或許正因為這樣，漸漸明白了，每一個可以安然度過的當下，就是最好的當下。

情緒低潮之際，我習慣靜心冥想，深長地呼吸，把雜念看成是烏雲，吐氣吹動這片雲，讓它逐漸飄飛遠去。當然也很懷念初入職場的時光，居住在臺東、花蓮六年，我收存了可供召喚的天空、山巒、河流、海洋，色澤鮮明地在腦海反覆播放。

我的朋友約瑟夫是個行動派，有說走就走的本事。不過是臨時起意，卻立即敲定了日期，約瑟夫幫我訂車票，我負責安排民宿，帶著各自的筆電去池上工作。一樣是在工作，但是轉換空間之後，未完成的工作變得比較可愛一點了。這也是我第一次有同伴的池上旅程。以前來池上，都是獨自一人，享受不結伴的樂趣。這次跟約瑟夫同處一室，倒也沒什麼不適應。最大的好處是，可以買遍當地特色食物跟對方分享，多種口味一次滿足。米製品與豆類製品是我們共同的愛好，這大概也是池上最令人留戀的滋味。

夜裡各自據守一張床鋪，聽著雨聲安穩入睡。睡前我做了五分鐘的能量清理，先是用溫熱的掌心貼覆著左胸，謝謝心臟維持舒服與規律。再用掌心貼覆胃部，謝謝它消化食物也消化情緒。接著撫觸自己的膝蓋，慰問長時間騎單車跟走路之後的疲累。最後摸摸腦袋瓜，告訴它切換思慮的開關，今天的勞動即將結束，明天醒來再重新好好運轉。

曾經在東臺灣生活過，每當在城市裡覺得呼吸不順、喘不過氣了，就會直覺地想要逃回東部「換氣」。東臺灣自然環境形成獨特的能量，氣場狀態透明清亮，像是保護，也像是祝福，幫助我重整呼吸的節奏，體內雜氣於是可以全部汰除。

情緒低潮之際，我習慣靜心冥想，深長地呼吸，把雜念看成是烏雲。（圖／凌性傑提供）

池上歲月，無事最好。因為無事，所以無憂。這個多煩擾的世界，不難發現許多有事的人，自己有事也就罷了，偏偏還要拉扯別人跟著一起有事。無所事事的快樂，是池上提供給我的貴重禮物。

從前無法體會，為什麼每一次相聚可以顯得奢華，為什麼能夠自由移動竟然是奢侈的。有時感到疑惑，如果上天運行自有常道可循，那麼突如其來的無常又算是什麼？冥想時，擱置這些念頭，慢慢地吸氣，慢慢地吐氣，專注於呼吸，身體最好的、最舒服的姿勢，就是讓呼吸最順暢的那種姿勢。我在池上，深呼吸，這裡的天光雲影幫我把鬱結打開，同時也明白，離開此地以後，生活的修行仍要繼續。

《無量壽經》曾經描述一片極樂安穩的理想世界，那裡的所有眾生，彼此相貌沒有差別，容色美好至極，超越世間常態，都是難得稀有的。（我甚至可以想像，在那個世界每個人身體都是香的，只講好聽的言語，只跳好看的舞蹈，無心靈的痛苦，沒有敵意，沒有煩惱。）每到正午時分，德風吹拂七寶林樹，空氣中流溢芳香，漫天花雨飄揚紛飛。身處其中，只覺安和清淨，可以忘卻所有煩惱習氣。

尋常日子裡，每當靜心活動開始，我閉目冥想，觀想《無量壽經》裡的世界。但是在池上，我完全不需要冥想儀式，隨意坐著便已進入冥想狀態，心流自在，沒有任何拘束。我會記得某個下過雨的午後，雲山相繚，稻禾盈疇，池上悄無聲響，卻彷彿演說了一部《無量壽經》。

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