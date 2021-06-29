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【漢服HanFun】楚楚／走讀臺灣博物館聚落

聯合新聞網 / 楚楚
臺灣博物館立面與老照片的對照。（圖／楚楚提供）
臺灣博物館立面與老照片的對照。（圖／楚楚提供）

●專欄「漢服HanFun」：楚楚，「衣冠楚楚」的「楚楚」，來自臺北的漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出2篇，敬請期待。

文／楚楚

穿著漢服造訪時代建築，參觀歷史展覽，為身上的朝代服飾增添來自歷史的厚度，也是美事一樁。唯需留意長時間步行宜穿著輕便簡約的服飾，而展廳空間大小不一，也需留意裙長袖長不宜打擾其他觀者，至於參觀展覽應以展示品本身為主體，建議選擇清淡素雅的色澤，以免喧賓奪主。

臺北市中心的博物館歷史建築相當密集，光是步行便足以遍覽橫跨清朝至民國的各色時代建築，其中又以臺灣博物館群尤具特色。以下針對「臺灣博物館」、「古生物館」、「南門園區」與「鐵道部園區」進行概覽：

臺灣博物館內部挑高空間與彩繪玻璃天頂。（圖／楚楚提供）
臺灣博物館內部挑高空間與彩繪玻璃天頂。（圖／楚楚提供）

國立臺灣博物館

臺灣博物館位於熱鬧的館前路盡頭，日治時期與舊臺北車站遙相對望，高聳圓頂、華麗山牆使其成為臺北市的著名地標。此處原為清代臺北城內天后宮所在地，後經水患，於日治時期拆除改建為博物館，成為臺灣歷史最悠久的博物館。殘餘的天后宮柱珠如今散落在館前臺階下的角落，見證過往的信仰中心。

臺灣博物館成立初衷為慶祝日治時期縱貫鐵路全線開通，期待透過展覽概括整體臺灣產業縮影。因緣際會下，原先籌畫的臨時展覽會，成為永久性的展覽館，陳列範疇包含自然史、工藝產業與歷史文物三大範疇。

博物館呈現古典風格建築，橫式長條型的建築以圓塔為中心左右對稱，兩側尾端各有一座與主塔呼應的角塔，架高一樓設置大型階梯，整體外觀莊嚴大氣。越過狹窄的前廳後，挑高的大廳帶來強烈的震撼感，大量兩層樓高的圓柱與方柱，將視線引導至挑高穹頂的彩繪玻璃天窗，早期斑斕的色塊投射在鋪設義大利大理石的地面，引人遐想，可惜如今已改為臺灣蛇紋石地板。另可特別留意牛眼窗周遭以臺灣熱帶水果作為裝飾，香蕉、蓮霧、鳳梨等熱帶特產，充滿臺灣在地風情。

值得一提的是，臺灣博物館的三大鎮館之寶為「國姓爺鄭成功御真」、「康熙臺灣輿圖」與「臺灣民主國藍地黃虎旗」。橫跨臺灣過去三個朝代的古物，見證歷史興衰，若遇到展品輪換展出，穿著明朝服飾來訪，大概也是一種跨越時空的禮敬與懷想吧。

（左圖）臺灣博物館古生物館與老照片的對照（右圖）古生物館內部開闊格局與等比例恐龍標本。（組圖／楚楚提供）
（左圖）臺灣博物館古生物館與老照片的對照
（右圖）古生物館內部開闊格局與等比例恐龍標本。（組圖／楚楚提供）

古生物館

位於臺博館斜對面的古生物館，前身為日本勸業銀行臺北支店，戰後改組為臺灣土地銀行。外觀建築樣式為異樣風格，雖採用大量仿古希臘柱列支撐，融合文藝復興時期的對稱、規律風格，但柱頭及壁面裝飾則採用南美、埃及、印度等地的紋樣。鋼筋混泥土構造的建築線條穩重莊嚴，帶給銀行客戶強烈的安全感，如今臺南市區同樣建築風格的土地銀行仍掛牌營業，有機會可造訪內部空間格局，感受跨越時空的建築設計初衷。

千禧年後臺北土地銀行與臺博館合作，於古蹟修復後，定位為自然史及金融史博物館。過去大跨距無柱、挑高三層樓的營業大廳，而今用以展示身高九公尺的等比例恐龍標本，帶給參觀者無與倫比的臨場感，至於三葉蟲時代至今的各種生物標本，則提供有別於動物園的多樣性生物觀察。同時，銀行內也保存舊有的金庫格局，民眾皆可索取紀念存簿，隨意進出，體會家財萬貫的重量級防盜門。

（上圖）臺灣博物館南門園區「紅樓」採「辰野式」水平白色裝飾帶風格（下圖）南門園區「小白宮」以拆除的臺北城牆石塊搭建。（組圖／楚楚提供）
（上圖）臺灣博物館南門園區「紅樓」採「辰野式」水平白色裝飾帶風格
（下圖）南門園區「小白宮」以拆除的臺北城牆石塊搭建。（組圖／楚楚提供）

南門園區

位於小南門一帶的南門園區，前身為日治時代樟腦及鴉片專賣品的重要生產基地，後改制為臺灣唯一的公營樟腦加工廠。戰後陸續撥交政府機關改建使用，現存規模遠不及原廠區的八分之一，修復後再利用為臺灣產業史展示館。

「紅樓」前身為樟腦倉庫，兩層樓的紅磚建築，外牆採「辰野式」水平白色裝飾帶風格，半戶外的「荷造場」原為裝卸貨空間，如今作為餐廳與商店空間；「小白宮」前身為物品倉庫，是日治臺灣少見的石造建築，灰白色唭哩岸石外牆來自已拆除的臺北城牆，讓人緬懷時代的遞嬗與建材的再生。

建築後方的開闊綠地庭園與噴水池，更帶來臺北鬧區少有的寧謐。其實噴水池全稱為「四百石貯水槽」，原用以存儲生產過程的廢水，並提供灌溉、灑掃與消防使用。若逢週六，園區廣場還有熱鬧的「田裡有腳印市集」，將友善耕作的農友從田裡請到城裡，直面消費者，分享田邊故事，偶爾有機會發現市面罕見的農產品。

疊穿兩件宋代的直領對襟短衫，裡面一件淺粉採對穿交領，外面一件鵝黃則敞開穿著，使穿搭更具層次。（圖／楚楚提供）
疊穿兩件宋代的直領對襟短衫，裡面一件淺粉採對穿交領，外面一件鵝黃則敞開穿著，使穿搭更具層次。（圖／楚楚提供）

天氣微涼，便疊穿兩件宋代的直領對襟短衫，裡面一件淺粉採對穿交領，外面一件鵝黃則敞開穿著，可說是活用相同形制的兩種穿法，使穿搭更具層次。可參考先前「當東方遇上西方─漢服異國風」文中的介紹。下裙則搭配宋代百迭裙，於白底繡上淺黃桂花，與上衣遙相呼應。

（左圖）臺灣博物館鐵道部園區與老照片的對照（右圖）展廳內部還原木造車站場景，候車處、售票口如實呈現。（組圖／楚楚提供）
（左圖）臺灣博物館鐵道部園區與老照片的對照
（右圖）展廳內部還原木造車站場景，候車處、售票口如實呈現。（組圖／楚楚提供）

鐵道部園區

位於臺北車站一側的鐵道部園區，原為清領時代機器局，日治時期改為臺北兵器修理所，後成為臺北工廠，與日治中期新建的鐵道部廳舍並存，建物功能由原先的槍炮彈藥製作，轉而為鐵路車輛維修，可以說是臺灣近代機械工業的起點。

鐵道部廳舍為磚木構造，正面沿著路口轉角採圓弧設計，立面左右各有一座衛塔，二樓因應臺灣炎熱氣候，建有陽臺外廊，以調節室內外空氣。園區現存的兩層樓木造食堂與傘狀八角樓男廁也值得一觀。木造食堂活用再生木材，外牆採用有別於傳統的德式雨淋板，八角樓男廁則採用古典仿石砌風格，空間開闊、通風良好，堪稱六星級的百年廁所。

展示廳二樓呈現老臺北市鐵道及街道模型，再現1970年代前後的臺北車站鄰近樣貌，包括已拆除的臺北扇形車庫、地面鐵路、中華商場等，都令人遙想老臺北市的時代風華。展示廳一樓也細心還原木造車站的真實場景，售票口、候車處，甚至貨真價實的莒光號車廂，都讓人身臨其境，連暈車感受也特別真實。

上身為宋代直領對襟短衫、改良式抹胸，下身為宋代兩片裙，裁短裙長與格紋花色，更具現代時尚風格。（圖／楚楚提供）
上身為宋代直領對襟短衫、改良式抹胸，下身為宋代兩片裙，裁短裙長與格紋花色，更具現代時尚風格。（圖／楚楚提供）

配合漸暖的春日，選擇素雅的青草綠為主色，上身為宋代直領對襟短衫、改良式抹胸，下身為宋代兩片裙，窄裙襬襯托得人筆直修長。裁短裙長與格紋花色，更具現代時尚風格。

疫情期間，展覽無限，相關活動與線上展覽皆可到粉絲專頁查詢，知識的魅力跨越時空限制，透過網路線悉數來到眼前。


博物館 歷史建築 鐵道 漢服 讀創故事

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