【流浪‧市吃員】金大佛／一飲而盡，海平面下的故事

●專欄「流浪‧市吃員」：金大佛，讀創故事駐站原創作家。也是遊走於市井巷弄間的美食暨旅遊特派探員，與你一起發現城市角落、品味日常。每月刊出2篇，敬請期待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文／金大佛

我喜歡海，愉悅之時觀海備感舒心，鬱悶之際賞海得以寬心。所幸臺灣四面環海，尋海並非難事；儘管如此，身體裡總暗湧著浪般的血液，驅使我每年定位洄游至國境之南。我偏好將時間梭哈在房內，靜賞海天一色，夜幕低垂後靜聽海聲；數年下來，倒也蒐集了不少傍海住宿經驗，結識了一幫愛海的「游子」，他們泰半是來墾丁遊玩，卻不小心讓靈魂泅泳在這片海中、就此回不去故里，將他鄉活成故鄉。每個人以不同的方式在這塊土地扎根、共同守護這片海洋，而最具創意的，則非政諺莫屬。

政諺，白天為潛水教練，夜晚化身調酒師，兩樣看似毫無交集的工作，卻有著浪漫的共同點－海洋。酒吧之所以命名為「30M」是由於水下30公尺是產生氮醉的深度，相當於喝完一杯馬丁尼的微醺感。政諺也將海洋保育議題巧妙地注入酒單，以調酒佐以在地食材說故事，一部部海洋劇場在杯中上演，寓意濃度遠高於酒精。

「30M Bar」早期與其他懷抱創業夢的夥伴共享空間輪流營業，去年喬遷至恆春巷弄；離開公海領域後，得以面朝一片私人海景。許久以前，便聽過政諺述說哪天坐擁一方天地的想法，如今看著他將藍圖逐一兌現，身為數次洄游的潛客也深受感動；空間「洋」味十足，好比木門特別設置潛水艇的窗戶、吧檯後方仿照船體樣貌，整間酒吧不論裝潢設計、裝飾元素甚至背景音樂皆如政諺的心一樣－離不開海洋。

在「30M Bar」中，每一款調酒都是政諺為海洋精心書寫的情書。（圖／金大佛提供）

與綠蠵龜共游是許多潛水客津津樂道的墾丁回憶，無奈隨著海洋垃圾遽增，綠蠵龜數量銳減。政諺以「綠蠵龜」發想，採集自種的薄荷與迷迭香，加入萊姆酒及新鮮檸檬汁等進行調配，最後讓一隻藻綠的海龜冰塊載浮於碎冰之上，並且特別選用可分解的植物吸管，藉此喚醒旅人的環保意識，進而讓海洋生物生生不息。

點閱率居高不下的經典酒款，是以琴酒和藍柑橘香甜酒等調製而成的「暖化」，北極熊造型冰塊漂浮在淺藍色酒體中央，「飲」領旅人來到極地現場，啜飲如極地般冰涼的酒水，直擊全球暖化影響，導致冰川逐漸融化，北極熊被汪洋吞噬、最終步上滅絕的過程。

「共生」為清爽的檸檬氣泡調酒，靈感源自小丑魚與海葵的互利共生。杯中的海葵以在地特有的大果藤榕愛玉構築，當碳酸邂逅愛玉時，則會迸發跳躍在舌尖的滋味，恰似手觸摸到海葵的觸電感；感嘆遊客大量撿拾貝殼，造成寄居蟹無家可歸，更有人以販售寄居蟹作為謀利手段，促使寄居蟹面臨前所未有的生存危機。政諺為此挑選了瓷器貝殼杯，並在調酒中添入淡淡的米糠風味，呼應不肖商人以米糠誘捕寄居蟹的惡劣行徑。然要注意的是「寄居蟹」酒感較重，酒量不佳者請斟酌，以免一飲而盡後，會如同寄居蟹現今的處境，茫然得不知身在何處。

每一款調酒都是政諺為海洋精心書寫的情書，滿溢他對大海的熱愛，夜夜不厭其煩、一杯又一杯傳遞海洋保育概念，哪怕僅有一名旅人被潛移默化也甘之如飴，無疑是我在南國遇見最難忘的吟「游」詩人；即便不諳水性的旅人，也能在岸上「30M」一飲海底世界的美麗與哀愁，雖然當晚的酒精早已「退潮」，卻仍令我沉醉不已。

今年眼看仍是無法游向他方，至少待疫情趨緩之際，可以再「下潛」墾丁，看海、聽海、喝一杯，海洋紀事。