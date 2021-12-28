腳踏新時代，手寫古典詩的學霸——古典詩人黃洪炎與《瀛海詩集》

【老載體新思考】 在這個標榜國際化、全球化的時代，我們身處於知識量爆炸的浪潮當中，每天都要掌握新的資訊，可能下一秒就有一波席捲全世界的跟風出現。世界的變動，如今看來稀鬆平常，不足為奇。 但是，伴隨著殖民統治而來的「現代化」，對於日本時代的臺灣人來說，是一種彷彿踏入另一個次元的日常體驗，無論是物質生活的提升、生產技術的革命，甚或是文化與價值觀的衝擊與挑戰，每一項變化，都在引領甚至逼使人們思考，自己在新時代當中的模樣，自己是誰，文學是什麼。 時間回到1940年的臺灣，受到第二次世界大戰影響，印刷出版的紙料匱乏。但是，有一個漢、日雙語兼長的詩人黃洪炎，懷抱著「搜集臺灣古典好詩」的夢想，與好友王友芬、洪寶昆共同編纂、印製了多達470頁的《瀛海詩集》。 這本詩集網羅了400多位曾在日治時期臺灣以漢文寫作的古典詩人，編錄3000多首詩作，並按照詩人們所居住的行政區與姓名筆畫排序，居住在海外者則另附一類，堪稱日治時期的「臺詩三百首」，不僅在當時被視為延續臺灣文化的「一線光明」，也是今日我們認識臺灣漢詩、摸索臺灣古典詩人的入門磚。

文｜徐淑賢

為了融入新時代、新秩序，日治時期的漢詩人已經不能只待在家教書維生或學詩，許多人就這樣踏上了斜槓青年的旅程。

生活在日治時期的臺灣人，依照出生的時間，與他所接受教育體制（傳統書房教育／新式學校教育）的不同，大概可以分成三個世代。分別是在1860年左右出生的第一世代；1885年左右出生的第二世代與1910年前後出生的第三世代，三者的差異主要表現在對中、日文熟悉的程度，以及對現代、傳統文化的認知。

由於殖民官方對於「漢文」的漸進式禁止，想在日治時期當一個漢詩人，從在家就可以教書維生、寫詩抒情的單純，慢慢走向必須融入「新社會」謀生，寫詩、學詩變成嗜好的斜槓生活。最能體會這種轉變的，就是如黃洪炎一輩，身處於第二世代與第三世代之間的人了。

1896年在南投名間出生的黃洪炎，學經歷非常多元。他在1914年畢業於總督府國語學校師範部，兩年後考上公學校教師檢定，就在南投的集集、皮仔藔（今皮子寮）、草鞋墩（今草屯）公學校任教。後來轉任南投廳通譯，之後又當了8年中寮庄（今中寮鄉）庄長。工作之外，黃洪炎跟隨臺中櫟社重要社員莊太岳學習漢詩，又透過講義自學早稻田大學政治經濟科、文學科，還參加產業組合（類似今日各地的信用合作社）所舉辦的高等講習會，甚至成為草屯信用購買組合的理事，完全就是一個教育、經濟與文學的三刀流！

詩集中收錄已故文人簡介，許多古典文人同時涉足不同領域的事業與社會參與。 （藏品／吳鐘靈、吳鐘熊捐贈，圖／國立臺灣文學館）

對黃洪炎來說，他生活在一個新知識與古典文學交鋒的時代，他既是傳統文化的承續者，也是殖民現代性的接收者。他兼長漢詩、日文、中文，離開公職後，轉往《臺灣新民報》工作，更長期擔任該報漢詩欄的編輯，與林獻堂、《臺灣新民報》、《詩報》關係深厚，是中臺灣漢詩圈的中堅分子。

黃洪炎與他同世代的知識分子，特別是具有漢詩文能力的同輩們，不僅積極汲取新知識、面對新世界，也不忘贊助、參與文壇，不斷透過文化的深化，為社會前進投入薪火。成長過程經歷新舊文學論爭的他們，對古典詩的標準與改革有自己的評價，檢討過去擊缽吟創作過度爭奇鬥技、流於競賽遊戲的問題，認為古典詩創作的核心應為寫實與表述心聲才是。

1937年起東亞局勢走向戰爭，臺灣一連串廢除公學校漢文課程、廢止漢文欄、書房教育消失的政策，讓他們的危機感更加沈重。因此自1940年春天起，由王友芬、洪寶昆的提倡、王箴盤、蔡三恩、陳寄生的贊助、黃景南的校對，以及遍及全臺各地詩友的協助募集，黃洪炎開啟了編輯一部日治時期臺灣古典詩佳作的大門，以搜羅具有豐沛情感的古典詩創作為己任，在短短一年的時間內，輯錄全臺400多位詩人及其照片，總計3000多首的詩作。那可是紙張受到控管的年代，他們卻克服物資短缺的困境，出版了多達470頁的《瀛海詩集》，更邀得臺中林獻堂題字，臺北黃純青、黃水沛撰序，另有多位詩人為此書題詞。連居住在臺南的吳新榮都於日記裡提到自己趁冬日閒暇，閱讀《瀛海詩集》打發時間，可見此書在島內知識圈的火熱程度。

林獻堂題字。（藏品／吳鐘靈、吳鐘熊捐贈，圖／國立臺灣文學館）

然而，古典詩在戰爭期臺灣的處境，並未如《瀛海詩集》的流通般順利。1943年4月，林獻堂為姪女、姪女婿遇海難所撰寫的詩作遭到禁刊。同年10月，櫟社欲出版創社40週年紀念的《櫟社第二集》又被官方以「不應時局」為由禁止發行；同月，黃洪炎也因哮喘病故。時局的壓迫、戰友的逝去，似乎都在宣告詩壇黑夜的到來。

值得慶幸的是，臺灣古典詩人們的文化接力，並沒有被如此惡劣的情勢打倒，直到戰爭結束，臺灣政局再度改朝換代，曾經協助校對《瀛海詩集》的黃景南，在1951年與大陸來臺文人創刊《臺灣詩壇》，並在《自立晚報》的「自立詩壇」與「藝苑」擔任編輯。當初鼓勵並協助黃洪炎募集詩稿的王友芬、洪寶昆等人則承繼日治時期的《詩報》傳統，在1953年創辦《詩文之友》。

序文中提及許多當時有名的古典文人，可見堅實的社群連結。 （藏品／吳鐘靈、吳鐘熊捐贈，圖／國立臺灣文學館）

這些兼長雙語、嫻熟新舊知識的古典詩人們，在戰後努力地以古典詩為根基，與大陸來臺文人／政治人物進行交流，在國家語言由日文斷裂為中文，諸多新文學家因語言轉換而喪失書寫能力之際，他們汲取過往經驗，持續透過創作、出版、流通的團體戰，拓展臺灣古典詩創作，為臺灣文學維繫著脈動與希望。

★作家小傳 黃洪炎（1896－1943），南投名間人。曾向鹿港莊太岳學習漢詩文兩年，公餘之暇，頗好吟詠。1940年，黃洪炎好友王蘭谷與洪夢若提議刊行「臺灣詩人名鑑」以蒐集臺灣詩人之佳作，由黃擔任編輯，王、洪兩人協助向各界勸募。總共蒐集了四百多位詩人，三千多首詩作，大部分為閒詠詩，但亦有擊缽詩，因有詩友覺得原訂書名不雅，故改為《瀛海詩集》。 ★觀測員簡介 徐淑賢 花蓮人，國立清華大學臺文所博士生。曾出版碩士論文《臺灣士紳的三京書寫：以 1930–1940 年代《風月報》、《南方》、《詩報》為中心》（2013）。

本文為國立臺灣文學館授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「【臺文天文臺】徐淑賢：戰爭下的新知識學霸——古典詩人黃洪炎與《瀛海詩集》」，未經同意，請勿轉載。