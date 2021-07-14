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6種角度　寫作教練教你大人的寫作課

聯合新聞網 / 讀.書.人
擁有豐富人生經歷的熟齡大人們，現在是最適合重拾書寫的時間，好好記錄自己的生活與生命故事。（圖／Unsplash）
擁有豐富人生經歷的熟齡大人們，現在是最適合重拾書寫的時間，好好記錄自己的生活與生命故事。（圖／Unsplash）

文/ 陳思瑜

「以前寫作算蠻冷門的興趣，但這幾年我發現愈來愈多人在寫作。」擁有豐富媒體與寫作教學經驗的專欄作家鄭緯筌Vista觀察到台灣跟歐美這幾年吹起寫作熱潮。有年輕人學職場寫作，也有不少中年大人或熟齡族重新提筆，想記錄自己的生命經驗，要傳承給所愛的後代。

最適合重拾寫作的時機

鄭緯筌尤其認為熟齡族特別適合寫作：「年輕時忙工作、忙戀愛、忙小孩，很難好好坐下來抒發情感跟想法，現在有了自己的時間，還有豐富的人生經歷，是記錄自己生命故事最好時機。」

聯合新聞網「橘世代」特別與鄭緯筌Vista老師合作推出《寫自己的故事》六堂線上課程，教您不再遲疑、在家輕鬆寫下自己的生命之書、用圖文記錄生活感動。鄭緯筌Vista老師研發大人寫作六堂課，從六種角度切入設計課程。

一、從一張老照片開始寫生命故事

熟齡族擁有許多豐富的人生回憶與動人故事。該怎麼寫才不變流水帳？Vista老師把抽象的寫作思維，歸納成定位、動機、自我價值三個面向，引導學員找出屬於自己的寫作思維；提供寫作的策略擬定；破題與結尾的方法。將自己的回憶組織得更完整，與家人孩子分享。

二、用有溫度的圖文日記玩臉書

照片也是一種說自己故事的方式，尤其不少熟齡族每次出去玩都會照相，只是每次照片上傳臉書時，寫完地點後，竟然就不知道還能說什麼......。Vista老師會教怎麼寫，讓臉書文字幫你的照片畫龍點睛。

透過書寫動人的家族故事與家庭點滴，能夠留下記錄傳承給後輩。（圖／Unsplash）
透過書寫動人的家族故事與家庭點滴，能夠留下記錄傳承給後輩。（圖／Unsplash）

三、謝謝生命的貴人！記錄影響您一生的人

就像記者撰寫深度人物報導，也曾當過記者的Vista老師教您如何用報導寫作技巧，生動描繪您生命中最想感謝的人，具體說出您從這位貴人得到的人生智慧，也向他/她說聲感謝，並創造你自己的人生金句。

四、您的孩子認識您嗎？寫出動人家族故事

每一個人生階段選擇的累積，成就現在的您，這過程有動人故事跟人生智慧。但龐雜的回憶，怎麼挑選？如何去蕪存菁寫成家族故事？Vista老師拆解的寫作方法，教您寫出動人的家族故事、家庭點滴，傳承給後輩。

五、養成觀點與風格 投稿寫出成就感

經過歲月的洗鍊，我們都逐漸養成自己的世界觀，對詮釋世界有獨到見解。Vista老師教您如何將腦中想法，有條理地說出來、書寫出來。如果想進一步想發表到媒體平台，在媒體平台開設專欄的Vista，課程中也有小撇步傳授。

六、寫一封信 與生命中重要的人和解

我們很習慣透過寫作達到日常生活中各種目的，如工作與朋友聊天等，但在進入第二人生的人生中場，應回歸寫作的初心「為自己而寫」。這一堂課，Vista老師希望您能用寫作，更貼近自己的內心，與自己和解，或者與生命裡重要的人和解，一起發掘文字的力量。

最適合大人的線上寫作課，報名電洽(02)7721-6909 按 2，或請見連結：https://bit.ly/3qP5uQ9


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