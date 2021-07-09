8本經典名著 陪你度過宅在家不出門的日子
文／邱智慧、蔡幸怡
喜歡旅行和閱讀小說的人，防疫不出門期間千萬別錯過聯合新聞網「橘世代」與雅痞書店合作的「書與旅行」線上講座。邀請20年資深國際領隊林瑞昌以文化說書人的角色，導讀八本經典名著，並帶您穿越國界、體驗書中的八種當地風情。導讀經典包括《百年孤寂》、《生命中不能承受之輕》、《耶路撒冷三千年》、《異鄉人》等共八本名著。報名詳請請見：https://bit.ly/3jRAJsB。
讀書與聽書 在家環遊世界
或許你看過大名鼎鼎的電影或書籍《教父》，也去過義大利西西里島，但你是否想過當地黑手黨的發跡故事和真實面貌呢？原來經典名著和旅遊可以緊密結合，中文系畢業、遊歷世界超過80國的林瑞昌透露，「書與旅行」是很有趣的題材，把文學經典結合實際的旅遊觀察，讓經典更有活力。
以下挑出林瑞昌「書與旅行」講座與四本書介紹：
《百年孤寂》
世界名著馬奎斯的《百年孤寂》，背景發生地在拉丁美洲，除了帶大家重讀經典，林瑞昌透過講座談「旅行的臨界空間」，道出旅行中每一次轉機的漫長等待，都是不同地點的臨界空間轉換，常常帶有孤單與期待的心情，正好和百年孤寂的書中人物，延續六代的家族故事，每個人在不同場景的寂寞感互相呼應。
《生命中不能承受之輕》
林瑞昌在這場講座，帶大家深入閱讀捷克作家米蘭昆德拉的經典《生命中不能承受之輕》。從歷史、哲學、捷克文化等角度展開，除介紹布拉格之春，並深入淺出談尼采的「永劫回歸」哲思如何看生命偶然與必然，加上他遊訪布拉格超過百次的親身經驗，將書中人物與布拉格場景結合，彷彿帶大家親自深入遊歷了一趟布拉格。
《耶路撒冷三千年》
導讀《耶路撒冷三千年》時，林瑞昌以「神的壯闊，人的壯遊」為主題。講述這座有三個宗教、兩個民族的古城歷史、聖經故事，並分享他實際走在耶路撒冷所見到這塊土地的點滴，其中觀察到的民族矛盾，結合書中豐富資料，讓聽眾一探聖城秘密。
《異鄉人》
透過這本二十世紀存在主義的代表作《異鄉人》，林瑞昌要帶聽眾走進卡繆的孤獨靈魂。卡謬出生於阿爾及利亞，後成為享譽世界的法國文豪，在44歲獲得諾貝爾文學獎。林瑞昌帶大家讀懂他為何被稱為「荒謬哲學家」，了解法國二戰後的知識分子文化圈，並一訪巴黎花神咖啡館等地。
除了以上四本選書，講座也將導讀馬里奧普佐的《教父》、卡爾維諾的《看不見的城市》、三島由紀夫《金閣寺》、白先勇的《台北人》。歡迎現在加入橘世代VIP，即可在家看精彩導讀，還有健身攻略影音與理財攻略1年無限暢讀！電洽(02)7721-6909 按 2，或請見報名連結：https://bit.ly/3jRAJsB。
書與旅行講座：
|講座主題
|書名
|背景
|出發前的期待
|《生命中不能承受之輕》
|布拉格
|旅行的臨界空間
|《百年孤寂》
|拉丁美洲
|異國情調與好奇心
|《教父》
|義大利
|鄉村與城市
|《看不見的城市》
|蒙古人&義大利人
|神的壯闊，人的壯遊
|《耶路撒冷三千年》
|耶路撒冷
|眼界大開的藝術
|《異鄉人》
|北非
|對美的擁有
|《金閣寺》
|日本
|賦歸
|《台北人》
|臺灣
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