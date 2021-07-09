8本經典名著　陪你度過宅在家不出門的日子

【我們為什麼挑選這個藏品】 在書店裡面閒晃，或許我們都習慣了一本雜誌或一本書展示在書架上。但這些書籍的出版，乃至於報章雜誌、文章刊登的背後，有許多細緻的溝通、討論與掙扎，是大多數讀者看不見的。 而有許多創作者，在寫作、投稿的過程當中，充滿著自信，但又猶疑，遠方未曾謀面的編輯是否可以體會自己的匠心獨到，成為自己的伯樂…… 在〈多田南溟致郭水潭函〉當中，我們便發現了這個靈光碰撞的珍貴瞬間。更特別的是，在臺日本詩人多田南溟對臺灣詩人郭水潭的激賞與肯認，似乎也告訴我們：在複雜的殖民統治當中，文學如何超越政治，成為臺日詩人共同的思想接點與現實關懷。 就讓本文帶你深入兩位詩人、同時也是作者與編輯詩心交會、激盪的歷史時刻。

2021-06-30 10:00