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8本經典名著　陪你度過宅在家不出門的日子

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

文／邱智慧、蔡幸怡

喜歡旅行和閱讀小說的人，防疫不出門期間千萬別錯過聯合新聞網「橘世代」與雅痞書店合作的「書與旅行」線上講座。邀請20年資深國際領隊林瑞昌以文化說書人的角色，導讀八本經典名著，並帶您穿越國界、體驗書中的八種當地風情。導讀經典包括《百年孤寂》、《生命中不能承受之輕》、《耶路撒冷三千年》、《異鄉人》等共八本名著。報名詳請請見：https://bit.ly/3jRAJsB

讀書與聽書 在家環遊世界

或許你看過大名鼎鼎的電影或書籍《教父》，也去過義大利西西里島，但你是否想過當地黑手黨的發跡故事和真實面貌呢？原來經典名著和旅遊可以緊密結合，中文系畢業、遊歷世界超過80國的林瑞昌透露，「書與旅行」是很有趣的題材，把文學經典結合實際的旅遊觀察，讓經典更有活力。

以下挑出林瑞昌「書與旅行」講座與四本書介紹：

書名：《百年孤寂》出版社：皇冠文化出版出版時間：2018年2月5日
書名：《百年孤寂》
出版社：皇冠文化出版
出版時間：2018年2月5日

《百年孤寂》

世界名著馬奎斯的《百年孤寂》，背景發生地在拉丁美洲，除了帶大家重讀經典，林瑞昌透過講座談「旅行的臨界空間」，道出旅行中每一次轉機的漫長等待，都是不同地點的臨界空間轉換，常常帶有孤單與期待的心情，正好和百年孤寂的書中人物，延續六代的家族故事，每個人在不同場景的寂寞感互相呼應。

書名：《生命中不能承受之輕》出版社：皇冠文化出版出版時間：2018年10月15日
書名：《生命中不能承受之輕》
出版社：皇冠文化出版
出版時間：2018年10月15日


《生命中不能承受之輕》

林瑞昌在這場講座，帶大家深入閱讀捷克作家米蘭昆德拉的經典《生命中不能承受之輕》。從歷史、哲學、捷克文化等角度展開，除介紹布拉格之春，並深入淺出談尼采的「永劫回歸」哲思如何看生命偶然與必然，加上他遊訪布拉格超過百次的親身經驗，將書中人物與布拉格場景結合，彷彿帶大家親自深入遊歷了一趟布拉格。

書名：《耶路撒冷三千年》出版社：究竟出版／圓神出版出版時間：2013年3月28日
書名：《耶路撒冷三千年》
出版社：究竟出版／圓神出版
出版時間：2013年3月28日


《耶路撒冷三千年》

導讀《耶路撒冷三千年》時，林瑞昌以「神的壯闊，人的壯遊」為主題。講述這座有三個宗教、兩個民族的古城歷史、聖經故事，並分享他實際走在耶路撒冷所見到這塊土地的點滴，其中觀察到的民族矛盾，結合書中豐富資料，讓聽眾一探聖城秘密。

書名：《異鄉人》出版社：時報出版出版時間：2020年12月8日
書名：《異鄉人》
出版社：時報出版
出版時間：2020年12月8日


《異鄉人》

透過這本二十世紀存在主義的代表作《異鄉人》，林瑞昌要帶聽眾走進卡繆的孤獨靈魂。卡謬出生於阿爾及利亞，後成為享譽世界的法國文豪，在44歲獲得諾貝爾文學獎。林瑞昌帶大家讀懂他為何被稱為「荒謬哲學家」，了解法國二戰後的知識分子文化圈，並一訪巴黎花神咖啡館等地。

除了以上四本選書，講座也將導讀馬里奧普佐的《教父》、卡爾維諾的《看不見的城市》、三島由紀夫《金閣寺》、白先勇的《台北人》。歡迎現在加入橘世代VIP，即可在家看精彩導讀，還有健身攻略影音與理財攻略1年無限暢讀！電洽(02)7721-6909 按 2，或請見報名連結：https://bit.ly/3jRAJsB

書與旅行講座：

講座主題書名背景
出發前的期待《生命中不能承受之輕》布拉格
旅行的臨界空間《百年孤寂》拉丁美洲　　
異國情調與好奇心　《教父》義大利
鄉村與城市《看不見的城市》蒙古人&義大利人　　
神的壯闊，人的壯遊　　《耶路撒冷三千年》　　耶路撒冷
眼界大開的藝術《異鄉人》北非
對美的擁有《金閣寺》日本
賦歸《台北人》臺灣


義大利 耶路撒冷 法國 捷克 閱讀專題

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