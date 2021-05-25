揚帆啟程：琉球王國的大航海時代

【航向過去 尋找琉球王國】 近年來，沖繩觀光的相關話題在臺灣的討論度非常高，尤其拜部分觀光景點的高貴滷味之賜，臺灣周邊便捷的出國地點成為比較話題，沖繩這個地方，也就在這波話題當中更引人注意。 然而，談到與沖繩相關的歷史，在臺灣卻是較不為人所知的。許多人會自然而然地把沖繩當作日本的一部分，但沖繩被正式納入日本版圖，其實也不過是一八七○年間的事，相當晚近。在此之前，沖繩其實擁有自己的獨立國家「琉球王國」！ 在國立臺灣文學館的典藏文物中，有一張藏書票，上頭有一艘明顯和日本風格大相逕庭的沖繩船圖樣，就讓它帶領我們，航向那個曾經不屬於日本的琉球王國。

吹過海面的風，乘載著夢之氣息……

這歌詞來自日本NHK大河劇《琉球之風》的主題曲〈階─きざはし─〉，該劇改編自臺裔作家陳舜臣的同名小說。作品內容以琉球人「楊啟泰」為主要視角展開，描述琉球王國自薩摩藩入侵至明末清初這段期間的故事。在劇情後段，啟泰為了重振琉球勢力，組織船隊毅然投身於海商，想以「公司」這個有別於「王國」的新時代模式，將琉球精神繼續延續下去。

即使啟泰並非真實歷史人物，但回顧那個時代的「琉球王國」，確實不斷派遣船隊出沒於東亞及東南亞的海域中，遠遠早過爾後出現的荷蘭、葡萄牙等西方國家。藏書票上中國式帆船圖樣，正是接近當初船隊主力使用的戎克船樣式，看著它，想像中的琉球王國船隊在海上闖蕩的樣子，不禁又在腦中浮現。

為何琉球王國會開啟「大航海時代」，最大的關聯就是明朝的海禁與朝貢政策了。當時明朝政府為防堵倭寇，禁絕了大部分的私有船隊出海，使得外國難以通過合法管道與明朝進行商業交流。可是，外國依然對中國的瓷器、絲綢等商品有著迫切的需求，而少數能合法獲得中國商品的管道，就是藩國與「大明王朝」的朝貢貿易。

朝貢除了能得到中國政府的賞賜之外，也被允許和官方指定的商人交易。於是琉球王國看準了這點，積極的向明朝派遣使節船隊。一三七二年察度王首度對明朝的朝貢，可以說是琉球航海活躍的起頭。根據推估，琉球王國一共對明朝進貢了一百七十一回，幾乎到達了接近一年一回的程度，而第二名的安南（越南）也不過才八十九回，僅僅這個數字差，就可以想見朝貢船在中國與琉球間的往來是多麼頻繁。小說中的楊啟泰，亦是設定為中國官方使節團的成員之後。

除了中國貨品之外，琉球王國也積極輸入日本的刀劍、漆器，朝鮮的木棉等物件，接著改變方向，一船船往南開去，將這些東西轉手給東南亞各國。以暹羅為例，琉球王國的船隊會把大量的中國和貨品，拿去和暹羅換取酒類、編織物、能製成紅色染料的蘇木等等。而不只暹羅，爪哇、安南、巨港、甚至馬六甲和蘇門答臘等等，都曾出現過為求貿易而來的琉球船隻。甚至在一份葡萄牙的文件中，還有琉球船隊到達過印度的說法。在與東南亞交易後，琉球又將得手的香辛料、胡椒這些東南亞特產往北運，作為進入中國朝貢和貿易的主力產品。

較為特別的是，這些海上貿易活動，大多以琉球王國的官方名義在進行著。琉球幾乎沒有民間的商業船隊，而以國家為名支持的船隊，自然也帶有外交使節的性質。葡萄牙佔領馬六甲後，透過當地人得知琉球船隊「個性正直」、「較中國商人富有且具品味」、「絕不出賣自身同胞」、「不做長久停留，交易完即離去」等有別於一般商船隊的特殊性格。

在這個背景下的琉球，自然成為各國人士與文化薈萃的中心。琉球王國本身熱衷於中國文化，還曾經以交流為名義，得到明朝政府派遣的移民集團「閩南三十六姓」。日本僧侶也頻頻造訪琉球，甚至有說法認為，如今沖繩著名的「泡盛」酒，其源頭便是來自於暹羅交流後所習得的釀酒技術。而這個時代下完成的「萬國津梁之鐘」，便銘文刻道：「琉球國者，南海勝地，而鍾三韓之秀，以大明為輔車，以日域為唇齒，在此二中間湧出之蓬萊島也。以舟楫為萬國之津梁，異産至寶，充滿十方剎……」充分描述琉球王國以身為各國橋梁而自豪著。

直到十七世紀初，受到歐洲商隊競爭、島津侵略等諸多因素，曾經馳聘四海的琉球船隊才逐漸沒落下來。（藏品／佐佐木康之捐贈，圖／國立臺灣文學館）

不過說到舟船，令人意外的是，支撐住琉球王國在大洋間四處闖蕩的船隻，其實並非琉球本身 的船隻，而幾乎都是由明朝政府所賜予的。船隻受損時，也多為向明朝政府要求修理，或者更換新船。直到後來明朝國力衰退至滅亡，沒有餘力提供船隻時，琉球才轉以舊船和自造船為主 ，但船隻也從原本長五○至六○米、寬九至十八米，變成只有長二○至三十五米、寬七至十米的大小而已。不過，琉球王國以中國造船技術製造的「マーラン船」亦廣泛的被運用在琉球群島的輸送間，甚至一直到大正年代都還有使用。由於名稱相近的關係，筆者認為藏品「ラーマ 船」的名稱，極有可能來自於「マーラン船」的誤記。

除了船隻之外，航海人員上也非常倚賴中國方面的技術。船隊上擔任相當於船長職位的「火長 」，大多數都是由歸化琉球的華人擔當，通譯成員也經常是華人負責。前述所提到的「閩南三十六姓」出身的相關人士，在這裡就發揮了巨大的助力。乘此之便，閩南三十六姓出身的人員 亦有在琉球王國中身居高位者，《琉球之風》中寧死不屈於島津的謝名親方（鄭迵）即是其中一人。

直到十六世紀末十七世紀初，受到歐洲商隊的強力競爭、東亞海域的治安失去控制、島津侵略並控制琉球王國等諸多因素，曾經馳聘四海的琉球船隊才逐漸沒落下來。儘管和中國的朝貢關係一直維持到清朝，但盛況已經大不如前。陳舜臣《琉球之風》主角啟泰組織船隊的背景正是此時，故事中他還結識了顏思齊與鄭芝龍一夥，並為鄭芝龍新生的兒子取名「福松」（鄭成功），並在爾後鄭芝龍降清時，打算勸福松進攻臺灣作為據點。

《琉球之風》是虛構與寫實參半的歷史小說，而談到真實史料部分，與琉球王國海上活動相關的紀錄，絕大多數被記載在琉球國官方所編篡的《歷代寶案》之中。經歷「琉球漂流民殺害事件」（牡丹社事件），明治政府正式廢立琉球王國後，該書也分別置於東京和那霸圖書館保管。然而東京館藏在一九二三年於關東大地震意外燒毀，沖繩方面的館藏則在一九四五的沖繩島戰役中散逸，讓相關研究者苦惱不已。好在一九四○年，曾有學者手抄《歷代寶案》共二百四十九冊，並交由臺北帝國大學保管，才保留了該文件最完整的樣貌。也正因如此，今日的我們才得以從一紙沖繩船隻的圖樣，窺探那個滿載夢想，揚帆啟航的琉球王國版大航海時代。

★ 觀測員簡介 朱宥任，一九九○年生。著有小說《好球帶》、《地下全壘打王》。二○一七參加沖繩縣政府獎學金計畫，於琉球大學留學與東洋企劃印刷實習。

本文為國立臺灣文學館授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「【臺文天文臺】朱宥任：「沖繩のラーマ船藏書票」與琉球王國的大航海時代」，未經同意，請勿轉載。