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一部凝聚古人哲學思想的經典鉅作——讀《周易新繹》

聯合新聞網／ 遠流出版社
書名：《周易新繹．通論編》 作者：吳宏一 出版社：遠流出版 出版日期：2022年6月29日
書名：《周易新繹．通論編》
作者：吳宏一
出版社：遠流出版
出版日期：2022年6月29日

一部凝聚古人哲學思想和生活智慧的經典鉅作

《周易》，五經之一。相傳原是上古流傳下來的占筮用書，後來經過周文王的整理和孔子的演繹，才成為傳統文化中一部重要的經書。本書從易學史的觀點，有系統地梳理《周易》的起源與演變、在哲學思想史上的意義，並參考古今學者的重要論著，分析說明歷代易學的流變及其所衍生的一些問題，層次井然、條理分明，使讀者能更親近這部古奧難懂的典籍，了解其簡易、變易、不易之道。藉由推天道以明人事，對於我們進德修業、做人處世、生活工作都有極大的幫助。（編按）

文／吳宏一

以圖解易

原則上，「以傳解經」之後，才能根據經、傳的解釋文字，用來探索《易經》六十四卦中有象徵意義的語言符號，它們背後究竟蘊含什麼道理，它們之間究竟應該如何應用，進而討論與八卦生成變化有關的一些《易》學圖書資料，包括《太極圖》、《河圖》、《洛書》、《先天圖》等等在內。換言之，是由義理之學進入象數之學。《易》原為占卜之書，卜筮占決，係依象數而得。這裡所說的「以圖解易」的「圖」，包括八卦的卦形符號和六十四卦的卦爻六畫在內。這些圖象都與象數有關。

朱熹在《晦庵集》的《別集》卷三有一篇〈答孫季和〉的書信，對於如何應用經、傳的讀法，這樣說：

近世言《易》者，直棄卜筮而虛談義理，致文義牽強而無歸宿，此弊久矣。

要須先以卜筮占決之意，求經文本意，而復以傳釋之，則其命辭之意與其所自來之故，皆可漸次而見矣。

在「求經文本意」之後，「復以傳釋之」，說的就是這個道理。與卜筮密切相關的象數之學，如以上章所說的流派來分，筆者以為恰好漢人之學重點在「曆象」，而宋人之學的重點，則「象」、「數」兼顧，而實以「數位」為主。為了幫助讀者了解，我們就從八卦的取象說起。

朱熹《周易本義》的卷首，有一首〈八卦取象歌〉，可以幫助我們記憶八卦的卦名與卦形。茲錄之於下，並附筆者的語譯供讀者參考：

【朱子原文】  【筆者語譯】

〈乾〉三連，  ☰〈乾卦〉像三條橫線，

〈坤〉六斷。  ☷〈坤卦〉像六個斷片。

〈震〉仰盂，  ☳〈震卦〉像仰天盅盂，

〈艮〉覆碗。  ☶〈艮卦〉像覆地空碗。

〈離〉中虛，  ☲〈離卦〉中央火當空，

〈坎〉中滿。  ☵〈坎卦〉中間水充滿。

〈兌〉上缺，  ☱〈兌卦〉頭上有缺口，

〈巽〉下斷。  ☴〈巽卦〉腳下成兩半。

八卦的取象，從卦形符號上看，是從〈乾卦〉與〈坤卦〉的卦爻互為消長遞變而成的。〈乾〉爻最初畫成一條連線，代表陽爻，凡是陽剛雄性者皆屬之；〈坤〉爻最初畫成兩個斷片，代表陰爻，凡是陰柔雌性者皆屬之。這一陰一陽的重疊交合，古人就稱之為「道」。道，沒有固定的形狀，也沒有固定的名稱。它有時候固定，有時候不固定，真難以捉摸，所以只好以「陰」「陽」或「無」「有」分別稱之。

像老子《道德經》八十一章的首章就說：「道可道，非常道。名可名，非常名。無，名天地之始；有，名萬物之母」，第二十五章說：「有物混成，先天地生」、「可以為天下母。吾不知其名，字之曰道」，第四十章也說：「天下萬物生於有。有，生於無。」但這「有」「無」二者「同出而異名，同謂之玄」，可分可合，分則為二，合則為一。基本上，要像第二十八章說的那樣：「知其雄，守其雌。」雌雄相生相成，才能合成為「道」。所以第四十二章又說：「道，生於一。一生二，二生三，三生萬物。」明白了這些道理，我們才知道，原來根據道家始祖之一的老子說，天下萬物就是「無」中生「有」，並且由「一生二，二生三，三生萬物」逐漸衍化而成的。這跟《繫辭傳》上篇所說的「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦」等等，道理是相通的。

●本文摘自遠流出版之《周易新繹．通論編》。


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