【udn閱讀‧愛書任務】《每個人心中都有一隻害怕的小怪獸》抽免費贈書！

采實文化於6/30上市的新書《每個人心中都有一隻害怕的小怪獸》由海倫．奧德斯基（Helen Odessky）所撰寫，她是廣受歡迎的臨床心理學家、演講者、教練和焦慮專家。也是暢銷書《焦慮恐慌自救手冊》的作者。

◆ 你最焦慮的，往往也是你最害怕的東西

為什麼有些困擾一直反覆發生、無法解決？這些看似因為不同困境或挫折引發的焦慮情緒，其實隱藏其下的都是「恐懼」，這些「害怕」的小怪獸，一直躲在我們的心中。作者海倫．奧德斯基在本書中以簡明清晰的方式說明恐懼運作的機制，一一拆解每種恐懼的真面目，並提供實用的練習和指引，藉由練習面對恐懼，你就越能豐富與完整自己！

聯合新聞網閱讀頻道與采實文化出版社合作，踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間只到7/13 23:59止，投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1.此獎項為【合作單位：采實文化出版】寄出（寄送僅限台灣）。

2.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3.獎項：《每個人心中都有一隻害怕的小怪獸》紙書一本，共計3名。

4.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

5.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。