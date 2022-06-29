《創運思維》為什麼補強缺點不是好策略？奧運選手告訴你！

文／金度潤

「該強化優點，還是該彌補缺點？」你是否有過類似的煩惱？

根據蓋洛普(Gallup)公司所展開的「克利夫頓優勢評估」(CliftonStrengthsFinder)計畫數年調查的結果顯示，清楚知道自己優點所在的人，才是最能幹的人，然而許多人卻耗費大把時間在彌補缺點上，而不是用來加強自己的優點。如此一來，許多學生的學經歷或能力都趨於標準化，即使好不容易進了大企業拿到好工作，也只能成為平庸的上班族。哈佛商學院教授文英美(YoungmeMoon)所著的《哈佛最受歡迎的行銷課》(Different)就提到：

「我在教書時想出一個自己覺得還不錯的方式，用來激勵我帶的小型討論會上的十幾名學生，我對他們的表現做相當詳細的評量。過了幾星期，我才開始意識到這個評量計畫的後續效應：幾乎班上的每位同學都把重心擺在改進自己的缺點。思考最有創意的學生，努力加強自己的分析技巧。分析能力最強的學生，則致力於加強自己的創意。沒有人發揮自己的優點，都在改進缺點，於是課堂討論開始失去活力。

這些用來監測自己競爭地位、立意良好的做法，無論是品牌定位圖、市場研究，還是形形色色的競爭分析，都可能將你導向同質化。追求面面俱到的結果，就是和群體一起回歸平均值。」

人性導致大多數的人或企業所付出的無數努力，都只是為了完善自己的缺點而已，只有極少數的人會努力加強自己的優點。結果讓多數人變得更為平庸，只有極少數人擁有更突出的能力。

在職場上我有個致命缺點，從小我就討厭英文，成績也一直都很差，第一次考多益只拿了230分。後來又考了幾次，成績還是沒進步，我就放棄強化英文能力了。但對一個準備求職的人來說，英文不好是致命的缺點，光是在文件審查階段就會被淘汰，對於想在大企業上班的人來說，放棄英文絕對不是容易的選項。

無法做出像其他人一樣的選擇，將大把的時間和精力投注在不擅長的英文上，我決定轉而努力磨鍊自己擅長的部分。前面曾經提過，我在許多公開徵集活動中獲得了大獎，畢業時還拿到了總統獎。因為有這樣的經歷彌補英文不好的弱項，出乎所有人意料地進入外商公司任職，之後運用過去所累積的企劃、寫作、演講能力成為作家，出版七本書，現在則將這些優點轉化為訂閱人數破百萬的YouTube頻道。如果當初我為了彌補缺點死抱著英文不放，或許不會有現在的表現。

為了寫書而大量採訪奧運金牌得主時，我領悟到，即便是世界最頂尖的選手也是人，都會有缺點，但這些選手面對優缺點的共通想法是「缺點再怎麼努力也無法變成優點」和「當我將優點打磨成自己的最大優勢時，才能以此為武器在競賽中獲勝」。其中一位選手告訴我：「如果把時間都花在彌補缺點上，最後會連優點也變得平庸無奇」。或許有些缺點需要某種程度的改善，但在努力縮小與別人的差距後，就要避免把時間放在進步甚微的項目上。如果硬要將缺點變成優點，很可能會成為不上不下的二流選手，要成為世界頂級選手，只需要一個壓倒性的優勢就行。就像把磨利自己長矛的時間拿去打造盾牌，我的矛就無法刺穿對方的盾。

每個人時間都有限，把精力集中在優點而不是缺點上，才是發揮最大效益的策略。或許有人會心想「如果既能改善缺點，又能將優點化為獨特武器該有多好？」雙頭馬車跑不快，只能在兩者中選擇一個方向全力奔跑爭取優勢。運氣不等人，當運氣到來時必須累積足夠的優勢，換作是你會怎麼做？

●本文摘自寫樂文化之《創運思維：滿手爛牌打到贏，解鎖致富、覆盤人生的七堂強運課》