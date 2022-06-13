《棘冠薔薇》生命就算斑駁不易、就算愛帶著荊棘，也不要放棄去愛！

文／陳依文

薔薇怒放，烈烈昭昭。

那是一片晦暗幽沉中最先被看見的 ——

如一簇火苗猛然亮起，熊熊燃燒：細緻、豔紅的小朵薔薇，一枚銜著一枚， 劇烈地、旺盛地、繁複地，綻開在安插髮間的荊棘編冠。然後才看見頭戴冠冕， 面目隱去的人。隨著那人微微抬頭上望，棘刺扎破皮膚，血珠從花瓣垂覆的暗影底下沁滲滴出，緩慢匯集。細紅的血痕凝成一線，如伏竄滑溜的幼蛇，依附黏貼， 由額髮至眉骨蜿蜒爬下。鮮血被重力拉扯、滴落，擊濺在腳踝邊上，墜成黏稠的破碎圖騰，滋養塵土與陰影。滿地紅豔幻花開落。不斷死亡，新生，重複。已結疤的、正割裂的、即將被劃破的細小傷口。已凋謝的、正盛開的、即將要綻放的華美顏色。

感受著痛楚和甜美，毀損並新生。付出與愛，一邊被剝奪，一邊被賜福。

（圖／unsplash）

這是這本書命名時的意象。愛降臨於生活，如召靈降於祭壇。迎來不曾擁有過的事物、接納異質存在，意味割裂原有的自我、改變初始的狀態，從外在作息排程、資源分配到內部的認知意識，從對外的互動模式到向內的自參自省，由關係到組織，語言到思想，乃至於夢境結構、靈魂能量⋯⋯所有的一切歷經顛覆、整修，挫骨傷筋、剜肉削皮，以應於用，以適於配。

但終歸是好的。

畢竟生命沒有什麼不在變動。若非更壞，就是更好。分秒時刻，日月流年⋯⋯在連續微小、堆疊累積的更迭遞換中，我們一路捨棄、一路攫取，不斷塑造變形，成為不同的人。一切不就是這樣嗎？在混亂中明晰，嘗試中確信，磋磨中淬鍊昇華。在柴米油鹽裡愛。

而我始終是僥倖的。人生中，處處是局，處處是規則。那麼多約定俗成，繁之又繁層層套套的圈子與框架——慶幸自己避開了其中一些，又心甘情願踏入另外一些。

所有的選擇，都因果相繫。於是只有惕然謹慎，愈發感激。這本詩集，是一本人間的書。有冷眼，有熱望，有煙火塵埃，有春暖花開。願雨過天青，陰有時晴，每個人都能在自己的棘冠中尋得花開。

●本文摘選自心靈工坊出版之《棘冠薔薇》後記