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《威士忌聖經》年度最佳4連冠！美威潮流來襲，你喝對了嗎？

聯合新聞網／ 寫樂文化
（圖／寫樂出版提供）
（圖／寫樂出版提供）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文／邱德夫

吉姆．莫瑞（Jim Murry）每年發行的《威士忌聖經》都會選出一款總冠軍酒，從2017到2020連續4年，居然全都由波本威士忌奪走，跌破全球所有威士忌愛好者的眼鏡：

◎ 2017：Booker's Rye 13yo, 68.1%

◎ 2018：Colonel EH Taylor Four Grain Bourbon

◎ 2019：William Larue Weller 128.2 Proof– Buffalo Trace Antique Collection 2017

◎ 2020：1792 Full Proof Kentucky Straight Bourbon

相互映照的是，英國知名的媒體《The Spirits Business》，於2021年6月公布了2020年全球烈酒品牌的銷售數字。在這份報告中，所謂的「烈酒」被分為伏特加、蘭姆酒、龍舌蘭、干邑、白蘭地、琴酒以及威士忌等十二大類，以威士忌而言，先不看很不一樣的印度威士忌，萬年不敗的約翰走路以1,410萬箱的銷售量獨占鰲頭，而傑克丹尼以1,230萬箱緊追在後，第三名為金賓，銷售總量為1,070萬箱。

2020年的數字其實並不好看，因疫情影響，全球所有的威士忌銷售量都下滑不少，其中又以蘇威因美國祭出的「關稅懲罰」（tariff）滑落得最為顯著，約翰走路整整掉了400萬箱，但傑克丹尼只減少100萬箱，而金賓居然還小幅增加30萬箱。確實，根據DISCUS的統計資料，美國威士忌在進入二十一世紀後的漲勢十分驚人，從2004年以降，除了2009年因金融危機導致成長向下摔落之外，其他每一年，無論是銷售量或是銷售金額都呈二位數字成長，近年來全球威士忌風潮方興未艾，因此可預期未來美威的漲勢不會停歇。

雖說如此，蘇格蘭威士忌百年來建立的國際品牌形象，主導了威士忌的風味，不是《1964年決議案》之後的美國威士忌短期內所能追及。不過筆者憶起已退休的「葡萄酒教父」Robert Parker，當年以他為中心所形成的信仰，挾著美國龐大的經濟購買力，撼動了數百年來既有的葡萄酒市場，差一點擊垮歐陸的無敵文化艦隊。借古觀今，美威的風味或許還不足以在國際上與蘇威匹敵，但是美國從立國之初便嗜酒至今，一直以來都是蘇威出口的第一大國，會不會藉由美國人的喜好和購買力，影響並在未來成為威士忌的風味制定者？

（圖／寫樂出版提供）
（圖／寫樂出版提供）

另一方面，不斷增加的工藝酒廠今日觀之好似方興未艾，但是當消費者逐漸失去了新鮮感、顧客的口味改變、無法開發新客源、無法維持品質或正常生產及轉型，又或是利用行銷廣告掩蓋製作缺陷的問題終於曝露在消費者面前，會不會在未來被大酒廠併吞或乾脆泡沫化？

美國著名的歌手布魯斯．史賓斯汀（Bruce Springsteen），以樸實無華的舞台裝扮，融入鄉村與搖滾的渾厚、質樸且略帶沙啞的嗓音，唱出紐澤西州工業地帶藍領階級的心聲，讓他贏得「工人皇帝」的美名。他於1984年唱紅的一曲＜Born in the USA＞，雖然控訴、批判的是越戰老兵回國後被排擠至生活邊緣的故事，但高亢激昂的編曲，加上一句句大聲吶喊的「Born in the USA」，居然搖身一變成為頌揚美國榮耀的愛國歌曲。

書名：《美國威士忌全書：11名廠 × 6製程 × 250年發展史 讀懂美威狂潮經典之作》作者：邱德夫出版社：寫樂文化出版時間：2022年4月6日
書名：《美國威士忌全書：11名廠 × 6製程 × 250年發展史 讀懂美威狂潮經典之作》
作者：邱德夫
出版社：寫樂文化
出版時間：2022年4月6日

美國威士忌絕對是Born in the USA的草根特色產物，歌曲開頭的前兩句「Born down in a dead man's town. The first kick I took was when I hit the ground」，有如探索兩百多年前美威落地生長、開疆闢土的艱難，而最後一句「I'm a cool rocking Daddy in the USA」，則是歡慶又老又酷的美威並未逝去，且將持續搖滾下一個世代。所以接下來的美威會如何演變？ 我們好整以暇，繼續看（喝）下去。

●本文摘自【寫樂文化】出版之《美國威士忌全書：11名廠 × 6製程 × 250年發展史 讀懂美威狂潮經典之作》。


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