《威士忌聖經》年度最佳4連冠！美威潮流來襲，你喝對了嗎？

文/邱德夫

吉姆.莫瑞(Jim Murry)每年發行的《威士忌聖經》都會選出一款總冠軍酒,從2017到2020連續4年,居然全都由波本威士忌奪走,跌破全球所有威士忌愛好者的眼鏡:

◎ 2017:Booker's Rye 13yo, 68.1%

◎ 2018:Colonel EH Taylor Four Grain Bourbon

◎ 2019:William Larue Weller 128.2 Proof– Buffalo Trace Antique Collection 2017

◎ 2020:1792 Full Proof Kentucky Straight Bourbon

相互映照的是,英國知名的媒體《The Spirits Business》,於2021年6月公布了2020年全球烈酒品牌的銷售數字。在這份報告中,所謂的「烈酒」被分為伏特加、蘭姆酒、龍舌蘭、干邑、白蘭地、琴酒以及威士忌等十二大類,以威士忌而言,先不看很不一樣的印度威士忌,萬年不敗的約翰走路以1,410萬箱的銷售量獨占鰲頭,而傑克丹尼以1,230萬箱緊追在後,第三名為金賓,銷售總量為1,070萬箱。

2020年的數字其實並不好看,因疫情影響,全球所有的威士忌銷售量都下滑不少,其中又以蘇威因美國祭出的「關稅懲罰」(tariff)滑落得最為顯著,約翰走路整整掉了400萬箱,但傑克丹尼只減少100萬箱,而金賓居然還小幅增加30萬箱。確實,根據DISCUS的統計資料,美國威士忌在進入二十一世紀後的漲勢十分驚人,從2004年以降,除了2009年因金融危機導致成長向下摔落之外,其他每一年,無論是銷售量或是銷售金額都呈二位數字成長,近年來全球威士忌風潮方興未艾,因此可預期未來美威的漲勢不會停歇。

雖說如此,蘇格蘭威士忌百年來建立的國際品牌形象,主導了威士忌的風味,不是《1964年決議案》之後的美國威士忌短期內所能追及。不過筆者憶起已退休的「葡萄酒教父」Robert Parker,當年以他為中心所形成的信仰,挾著美國龐大的經濟購買力,撼動了數百年來既有的葡萄酒市場,差一點擊垮歐陸的無敵文化艦隊。借古觀今,美威的風味或許還不足以在國際上與蘇威匹敵,但是美國從立國之初便嗜酒至今,一直以來都是蘇威出口的第一大國,會不會藉由美國人的喜好和購買力,影響並在未來成為威士忌的風味制定者?

另一方面,不斷增加的工藝酒廠今日觀之好似方興未艾,但是當消費者逐漸失去了新鮮感、顧客的口味改變、無法開發新客源、無法維持品質或正常生產及轉型,又或是利用行銷廣告掩蓋製作缺陷的問題終於曝露在消費者面前,會不會在未來被大酒廠併吞或乾脆泡沫化?

美國著名的歌手布魯斯.史賓斯汀(Bruce Springsteen),以樸實無華的舞台裝扮,融入鄉村與搖滾的渾厚、質樸且略帶沙啞的嗓音,唱出紐澤西州工業地帶藍領階級的心聲,讓他贏得「工人皇帝」的美名。他於1984年唱紅的一曲<Born in the USA>,雖然控訴、批判的是越戰老兵回國後被排擠至生活邊緣的故事,但高亢激昂的編曲,加上一句句大聲吶喊的「Born in the USA」,居然搖身一變成為頌揚美國榮耀的愛國歌曲。

書名:《美國威士忌全書:11名廠 × 6製程 × 250年發展史 讀懂美威狂潮經典之作》作者:邱德夫出版社:寫樂文化出版時間:2022年4月6日

美國威士忌絕對是Born in the USA的草根特色產物,歌曲開頭的前兩句「Born down in a dead man's town. The first kick I took was when I hit the ground」,有如探索兩百多年前美威落地生長、開疆闢土的艱難,而最後一句「I'm a cool rocking Daddy in the USA」,則是歡慶又老又酷的美威並未逝去,且將持續搖滾下一個世代。所以接下來的美威會如何演變? 我們好整以暇,繼續看(喝)下去。

