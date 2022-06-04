邱德夫最新力作！《美國威士忌全書》引領美威熱潮

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喝懂美國酒，看懂美國大歷史 美國是全世界最嗜酒的國家，甚至第一任總統華盛頓都曾擁有全美最大的威士忌蒸餾廠，遠自殖民時期，蒸餾烈酒即深植在美國人的血脈裡。邱德夫《美國威士忌全書》以歷史佐酒，從科學解析製程，搞懂威士忌世界中最繁複的酒種。本書細數傳奇酒廠與市場上最珍稀的美威酒款，梳理烈酒文化VS.喬治•華盛頓、黑幫教父、好萊塢到庶民百姓的千絲萬縷，看蒸餾產業如何牽引美國歷史250年！（編按）

文／邱德夫

昂貴的美國威士忌

高價酒款的追逐！脫離飲用價值，躍升為藝術投資商品的威士忌從何而來？

酩帝過去有兩個「最」，第一個是將酒廠歷史回溯到1753年，號稱美國最古老的蒸餾廠，第二個是2013年推出的「Celebration Sour Mash」，不是號稱，而是真正美國有史以來最貴的一款波本─牌價4,000美元／瓶，實際售價介於3,690 ∼ 5,000美元／瓶之間。這支酒調和了數桶熟陳20年，以及少數30年的波本威士忌，手工裝瓶，瓶身上以18K金鐫刻品牌名稱，使用精心打造的紅木盒包裝，確實異常華美。

Celebration Sour Mash 持續坐穩「最貴」的封號，2016年的裝瓶定價為5,000美元／瓶，裝瓶數為256瓶，威士忌的熟陳年齡則接近33年。

不過來到2021年，美威價格的漲幅跟隨著國際威士忌市場行情而大幅攀升，酒齡僅僅20年的「Eagle Rare Kentucky Straight Bourbon」，其市場行情可能已經超越2萬美金，把Celebration Sour Mash 的價格排名擠落到第四。

事實上，以老酒的國際拍賣行情來講，美威的售價尚稱親民。2019年台北羅芙奧（Ravenel）春季拍賣，山崎50年第一版以約新台幣1,351萬元落錘，驚破所有人的預期；2020年山崎55年在香港邦瀚斯拍出620萬港幣，約合新台幣2,250萬元，再度刷新日本威士忌的拍賣紀錄。

不過這些都不算最貴，2019年年底在佳士得拍賣會上，出現了全球僅此1瓶的麥卡倫60年藝術家手繪瓶身版，1926年蒸餾，最終以120萬英鎊的價錢成交，約合新台幣4,800萬，才真正超乎我們升斗小民的想像。

拍賣品的稀有性讓成交價似乎毫無上限，拍賣場需藉由嚴密的驗證措施來確保拍賣品的真實性，其拍賣價格早已脫離飲用價值，進而躍升為藝術投資商品。可是對於高訂價的飲用酒款，消費者對內容物應該有十分權利去質疑what、when、where 以及how；裝瓶者也應該有義務回答，只是通常得到的答案是「業務機密」，不禁讓人懷疑，是否回答後會破壞酒廠的訂價策略？尤其是部分並非自行蒸餾生產的酒款，如Celebration Sour Mash，由於使用的原酒來自他廠，假若背景資料曝光，消費者是否可購買同一間酒廠製作、價格更為低廉的裝瓶？

終極膜拜──驚人的Pappy Van Winkle

朱利安．凡溫克三世（Julian Van Winkle III）於1990年代，取得史迪佐－韋勒和Old Boone酒廠製作的原酒，以祖父之名創造了Pappy Van Winkle 品牌。當原酒存量不足，凡溫克三世與野牛仙蹤酒廠簽訂契約，依據原始配方盡可能製作相同的原酒繼續裝瓶。只不過當時產業剛剛從谷底爬起，消費者對高酒齡的裝瓶興趣不大，50 ∼ 70美元／瓶的售價缺乏吸引力，因此大部分的酒放在不顯眼的貨架下方積灰塵。

1996年是轉捩點，某個芝加哥的業務代表將一支20年酒送到Beverage Tasting Institute進行評分，結果得到99/100，是波本威士忌有史以來的最高分。而後隨著美威進入二十一世紀以後的興盛，Pappy Van Winkle的評價越來越高，酒款搖身一變，於2011年的《Fortune》雜誌中被譽為「終極膜拜逸品」（ultimate cult brand）。已逝的知名大廚安東尼．波登在2012年的電視節目《The Layover with Anthony Bourdain》中，點了一杯20年波本加冰塊，然後告訴觀眾：「我絕對不會透露這杯美妙的波本是什麼，因為外面有太多sons of bitches會瘋狂的搶買！」而後還在Twitter上提到他正考慮把Pappy刺青在身上，全美就此炸鍋！

今日的Pappy Van Winkle每年裝出的數量不明，據說是7,000箱（9公升／箱），23年的售價約300美金（如今不明），但是消費者絕對得多加一個0才有機會買得到。事實上，一般消費者幾乎不可能買到，因為總數84,000瓶依零售商的銷售狀況、合作關係配貨到全美各地，每間菸酒專、酒吧只可能配到寥寥數瓶，消費者除了備妥大筆現金之外，還得看與零售商的交情，而交情，當然是建立在平日的貢獻度和忠誠度了。

不過為了遏止黑市價格亂飆，某些州，尤其是擁有公立酒專的州，如維吉尼亞州、賓州，會舉辦波本大摸彩，這是消費者能以牌價買到Pappy Van Winkle的唯一機會。

這一點完全不讓人意外，與台灣許多威士忌價格的「炒作」同出一轍。

酒廠／公司／代理以原訂價售出，在預期漲價的心理下，經銷／通路囤貨，有能力的大咖及VIP才能拿到，而少數的貨量轉手流通時價格不斷墊高，讓普飲款成為投資商品。只不過接到最後一棒的「消費者」變成冤大頭，只能啞巴吃黃連的把怨氣都發洩在同樣無辜，也沒賺到大錢的酒廠、酒公司或代理商身上。

美國的情況相同。消費者都清楚Pappy Van Winkle持續飆高的售價，但是大部分人都不知道它的價值。凡溫克三世十分了解這一點，因為美國在禁酒令後為避免壟斷所建立的「三層式」產銷系統，讓他完全無法從末端售價獲利，不過他知道裡面裝的是什麼。當《華爾街日報》詢問他有關價格飆漲的意見時，他回答：「如果他們笨到願意付那種價錢，那也由得他們了。」

書名：《美國威士忌全書：11名廠 × 6製程 × 250年發展史 讀懂美威狂潮經典之作》作者：邱德夫出版社：寫樂文化出版時間：2022年4月6日

行銷語言補足了Pappy Van Winkle或Celebration Sour Mash價格與酒款之間的想像，但消費者絕對不笨，擁有這種高端酒款，除了可以在FB、IG 等社群媒體上奪取眾人欣羨的目光，還可以等待日後以更高的價格售出。由此可知未來的高價酒款可能繼續主宰市場，也難怪新酒廠或新酒款紛紛調高售價。

統計近年來波本威士忌售價前十二名的品牌如下，不過必須聲明，網路上隨時可查到「The most expensive Bourbon」，但不同的網站會有不同的結果，純粹是因為來源資料不同所致。

●本文摘自【寫樂文化】出版之《美國威士忌全書》。