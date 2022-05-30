你窮的是時間？「便利」是如何成為現代人的「無形鴉片」

文／安德魯．巴恩斯（Andrew Barnes）、史黛芙妮．瓊斯（Stephanie Jones）

便利是現代人的無形鴉片

探討今日的勞工，就不得不提到工作與消費主義的交集，或者必須分析過勞與長期通勤造成的時間貧窮現象，導致消費者在做決定時，「便利」成為首要考慮的因素。醜陋的真相，竟是身為消費者的勞工促使新經濟模式的擴張，從而逐漸損害勞工自第一次工業革命以來一步步辛苦爭取到的保障。

當德國經濟學家馬克思（Karl Marx）語帶嘲弄地說宗教是「人們的鴉片」，那時距離優食（Uber Eats）外送服務問世還有一百七十多年。現在的我們是智慧型手機成癮者，只要暫時離開社群媒體和有意離線，就可以視為意志力的勝利。科技有其即時性，等待像退回某種不自在又退化的狀態。看看排隊的人，他們盯著手上的螢幕，再也無法安靜站著沉浸在內心思緒中，必須不斷接收刺激、搜尋資訊或瀏覽網路。

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至少在已開發國家，宗教已失去了毒品般的魅力。二十一世紀的特殊鴉片就是「便利」，便利會促發嚴重的認知失調，也許還會掩蓋認知失調的狀況。我們煩惱著氣候變遷，但即便是走得到的距離，還是會騎機車，就因為便宜又方便，也是公車與單車缺少的特性，但公車與單車的碳足跡量卻低了許多。

我們做出這項選擇時，很少考量機車的製造、充電、回收成本對環境的影響。機車在每項指標都呈現負數，就只有在交通尖峰期飛快行駛兩公里（或更短）路程時製造出的噪音才顯示正數，為的是下班後跟朋友見面喝一杯，而那就是我們需要的正當理由。

所謂的汽車共乘也打中了同一種心態，創新與低價更是讓人興奮。計程車業在史上並未吸引眾多關注及有組織的資金，但這模式對業主來說算是足夠了，而既有的公司多年來無法創新，逃避眼前的科技型海嘯，對此種情況幾乎是懷著可笑的滿足。

汽車共乘的原始概念是把愛彼迎（Airbnb）的體系應用於私家車（這原始概念早已被人遺忘）：我們發展出一套都會精密模式來解決汽車所有權，或以計程車形式跟陌生人共乘車輛。一般認為這種現象可減少車輛、提高效率、降低個人交通成本。然而，大型車隊卻出現了，結果反而跟最初預期的環保概念背道而馳，而且還是由收入通常不到最低工資的司機提供服務。

這種情況跟電動機車很像，人們面對更多的永續選擇，例如走路、騎單車、公共交通工具等，反而傾向選擇優步。為什麼？照理來說，在環境爭議或道德爭議的背景下，眼前有多項選擇，我們會知道哪項選擇是正確的，並做出決定。然而，在實務上，便利的因素往往凌駕其他因素，大家很容易相信組織良好、資金充裕、看起來很酷的公關宣傳活動。

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如果我們日益傾向選擇比較懶惰的方法，明明可以享有走路的益處，卻騎電動機車，生活方式就會變得沒那麼理智嚴謹。我們的日常選擇可能被演算法的推薦影響，輕易下單，而我們的網路搜尋紀錄、電子商務習慣等也是如此，所以就購買過程而言，獨立思考與蒐集資訊現在已不必要，只要有「最佳的」選擇（幾乎每次都是最方便的選擇），我們就會選擇它，那樣又不費力。便利凌駕了一切。

書名：《週休三日工時革命》作者：安德魯．巴恩斯（Andrew Barnes）、史黛芙妮．瓊斯（Stephanie Jones）出版社：采實文化出版時間：2022年1月24日

於是我們不去問衣服怎麼那麼便宜，不去問優步或來福車（Lyft）怎麼能以傳統計程車費用的幾分之一來提供載送服務，不去問隔天到貨服務是怎麼做到的，那顯然並未涵蓋服務成本，肯定不符合最低工資。

馬克思與臉書創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）有了關聯，我們跪在便利的聖壇前，從拿布滿灰塵的讚美詩集改拿閃亮的行動裝置，沉浸在科技力量中。零工經濟顯然出自因數位革命而催生出來的消費者需求，也是前所未有的公司力量下的產物。

如果付出代價的人既不是公司也不是消費者，那麼肯定就是零工了，零工要麼犧牲收入，要麼增加工時，或兩者皆是。

●本文摘選自 采實文化 出版之《週休三日工時革命》。