用綠意打造居家療癒角落！小空間也能養，三款可愛植栽推薦

在任職服裝設計師第十年突然愛上綠色植物不可自拔，植物風格師Yuty以四季的植物觀察為主幹，以更有脈絡系統地記錄一年當中的植物生長狀態，配以當季的養護建議，推薦超過50款適合台灣養殖的品種，及如何與空間搭配、器具設備之運用等。從而掌握技巧，讓植物真正走入日常，營造美好生活。（編按）

文／黃郁婷 Yuty

當擺放空間有限或居住於需要植栽具易攜帶性的短租環境時，在選擇植栽品種時，相比使用蔓綠絨屬那樣動輒寬幅就超過一公尺的吃空間怪獸、或是樹型灌木時不時需要挪移到戶外空間的植栽，更應該要挑選生長曲線較緩、並能適應於室內植物燈下的品種。如此一來，即便是書案或是辦公桌的一隅也能打造出令人愉快的迷你花園。本節會依照環境條件的嚴格到簡單分別介紹三款小空間植栽，可依經驗來做選擇。

圖／三采文化《綠境》

[迷彩粗肋草] Aglaonema pictum var. tricolor

檔案背景：天南星科（Araceae）底下的粗肋草屬（Aglaonema），原產於印尼蘇門答臘島海拔1,000至2,000公尺的火山斜坡上，但也在低山地帶及印度洋上的安達曼群島被記錄到。普遍而言，迷彩粗肋草的葉子上會有三種不同的顏色：深綠色、亮綠色和銀灰色，「迷彩」之名因此而來。迷彩粗肋草有著厚實而直立的莖幹，不修剪的狀態下大概可以達到60公分，但是它的生長速度不快，亦不容易因追光而歪斜主莖，對於小空間來說是個不錯的植物。迷彩粗肋草的個體多樣，在玩家間不斷做交種培育，如今的個體在顏色跟葉形有著非常豐富的變化，色彩可達到五色漸層，且葉子的寬窄也不一，葉長10∼20公分，寬1.5∼8公分（甚至以上）都有。

養護方式：雖然源於赤道地帶，多生長在高地，喜歡的溫度範圍在18∼30℃間。早年台灣是由水族業者進口迷彩粗肋草，不難推斷它們就是需要高空氣濕度。尤其是有些不流通於市面的特殊個體，需要在養殖的時候不斷觀察調整，可能會需要給予冷涼並且空氣濕度高於65%的環境；但市面常見被拿來做組培的個體，就是屬低地個體，較好栽培。粗肋草本身對光的需求不高，在室內只需要植物燈輔助即可。它所生長的環境具有排水良好的特性，過度保濕的土壤容易讓它爛根，務必給予潮濕但不淤積的介質。可以使用珍珠石、小樹皮、仙人掌介質及赤玉土做混和，或者用水族專用的黑土與仙人掌介質各半調配。此外，它在成株後非常容易開花，但是開花過程會消耗過多的養分導致落葉。建議用乾淨的剪刀，在花苞完全從葉鞘長出、但還未綻放時剪去。

其他補充：迷彩粗肋草分枝並不茂密，尤其當主莖幹越來越高，而下側因葉子老化汰換而顯得空空如也。這時候就需要用到水苔加上珍珠石來包覆主莖，以高壓扦插法（請參考無性繁殖──扦插P.110）來縮短莖節的高度。這個動作在春天回暖後執行會比較理想，因為冬天在18℃下時，它的生長速度會變得比較慢，可能要花二到三個月才能引出完整的根系，但在溫暖的環境中往往只要四到六週。

[鏡面草] Pilea peperomioides

檔案背景：冷水花屬（Pilea）的鏡面草源生於中國大陸的貴州省、雲南省等地，生長於海拔1,500到3,000公尺的山地，多生於森林中的石壁或岩石上。一九四○年由一位挪威傳教士從中國帶了枝條回北歐後，便在斯堪的納維亞半島區大受歡迎，並傳播於全世界，成為了現今常見的室內盆栽植物。

鏡面草在幼期長的不算太快，直到主莖開始粗壯後生長速度才會稍加明顯。它的新葉是從主莖頂端長出，並由細長，富有彈性的葉柄托住圓盾形的翠綠葉子。鏡面草每年平均只長高5∼10公分，整株寬幅最多就是50公分左右，屬於良好的小空間植物。

養護方式：鏡面草的理想生長溫度在15∼30℃間，在養殖過程要避免大幅的溫度波動。它能承受15∼10℃的寒流，但再更低溫就需要拿進室內避寒。另外它不屬於赤道區的雨林植物，高於30℃的環境也會使它適應不良落葉。在台灣的夏季室內並不太好養鏡面草，需要適時的降溫並且空氣流通（就是開冷氣給它吹的意思）。

尤其在介質方面，因為夏季氣候熱而且濕悶，如果用過於保水的介質會導致爛根。請注意它的原生地是在中高海拔的石壁上，在不通風的室內環境更要給予排水好的介質，純仙人掌介質是不錯的選擇。在光線上，鏡面草並非像秋海棠那樣耐陰，雖然可以在植物燈光線下生長，但若放在半遮的陽臺或是通風的窗邊將會更好。尤其在適合它生長的溫度區間，適度的光線以及濕度（50%以上）能讓它的葉片變大且更加平整厚實。另外，主莖幹容易因追光而彎曲，如果光線並非頂光，要想維持筆直的主莖就需要每隔兩週旋轉一下盆子的方向。

其他補充：鏡面草有另一個非常受歡迎的原因，就是它非常容易生出側芽。繁殖上很簡單，只要將與母株的連結處剪斷後，種回母珠，而子株丟進純水中水耕，不出兩週就可以看到明顯發根，屆時再將子株換進一般介質即可。

圖／三采文化《綠境》

[小型虎尾蘭]Mini Snake Plant

夏季植物介紹的章節有介紹到一些虎尾蘭，一般品種的體積在正常環境下往往可以長高到50∼100公分。然而品種豐富的虎尾蘭還有另一群屬於小型的迷你品種，可以種植於2∼3.5吋盆中，非常適合放在桌案或是書架陳板上。除了承襲虎尾蘭在室內容易養殖的特點外，它們的生長速度緩慢，而且有些在長到某一個大小後就不再變大，只會長出側芽，分株後的成活率也非常高。比起帶刺的仙人掌更適合用來送人，是很好的友誼植物。

圖／三采文化《綠境》

書名：《綠境：以四季為起點的觀葉養護日常》作者：黃郁婷 Yuty出版社：三采文化出版時間：2022年6月2日

● 本書作者：黃郁婷 ｜ Yuty

實踐大學 | 服裝設計系

istituto marangoni | MA in Fashion Design & Womenswear 女裝設計碩士

原 ports1961 集團資深服裝設計師，在任職服裝設計師第十年突然愛上綠色植物不可自拔 。第一個將「植物風格師（Plant Stylist）」的職業概念引入台灣，除了承接居家室內植栽佈置規畫外 ，也深耕於社交平台教導大眾如何正確又兼顧美觀的在室內種植植栽。用設計的角度以及服裝美學的搭配眼光在植物佈置上自成一格，被報導於台灣《Vogue》、《ELLE》 、《Marie Claire》等國際時尚雜誌。

instagram：yuty_deco

●本文摘自【三采文化】出版之《綠境：以四季為起點的觀葉養護日常》。