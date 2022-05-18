一碗印尼泡麵，溫暖確診移工的心《疫起面對，我願意！》

文／楊金燕

「家嘉，妳現在人在哪裡？」大林慈濟醫院張玉芳督導問。

「我在高雄，怎麼了嗎？」

「我們要重啟專責病房，妳明天有辦法上班嗎？」

「明天？督導，不瞞您說，我現在在住院，明天可能有點困難，我跟主治醫師討論一下，看能不能後天趕回去。」

那是二二年十一月的倒數幾天，護理師楊家嘉趁著休假返回高雄老家，因為嚴重暈眩住進醫院，卻接到護理督導的緊急來電。說也奇怪，任務一來，楊家嘉把暈眩不適擺一邊，一股腦急著出院，想趕回大林慈濟醫院。「如果有經驗

的人一起做，不論設置的速度或默契，都會更好更快速；醫院主要以救人優先，只要醫院需要我們，就盡己所能。」她說。

楊家嘉果然如願，在專責病房開張時趕回醫院。只是這回，確診者全是外籍移工。下午，一輛救護車先送來了三位病人；隔沒多久，第二輛救護車又送來兩位，這五位全是印尼籍移工。短短兩日，專責病房已收治十位外籍移工。

更慘的是，他們多數是第一次來臺灣，一句中文都不會講，也聽不懂。簡單的英文也完全行不通，楊家嘉說，「發現無法溝通的當下，令人超級慌張，這下怎麼辦？」她只好極盡所能的比手畫腳、透過翻譯，告訴他們最關鍵的：「一、絕對不能走出病室；二、飲用水在這裡；三、有事請按叫人鈴。」

十位確診移工中，只有一位是三度來臺，能說些簡單的國語。一番求救下，院方趕緊找來院內一位印尼籍清潔人員協助溝通。護理師廖涵如則找來自家之前關係深厚的印尼籍看護，請她先充當翻譯。如此一來，才終於能把防疫病房的規則、病室內攝影機會拍到的位置等講清楚；醫師也能開始詢問個人病史、確認用藥安全等。在此同時，護理師們為了把病人的加入醫護群組中，也費盡心思；看不懂印尼文，只好查手機型號來設定，再輔以翻譯，終於成功加。再過數日，衛生局也支援線上翻譯人員，總算讓大家能和病人說上話。

這些移工離鄉背景來到臺灣，為的是工作賺錢，沒想到一下飛機的隔離期間，就被篩出確診而關進醫院，因此每一張臉都顯得心事重重、鬱悶萬分。

有位二十歲的伊依妹妹（化名），個子非常嬌小，她因為要負擔家中經濟，跟著朋友一起來臺灣，沒想到，還沒賺到錢，就先住進醫院了。她經常問護理師：「我什麼時候可以出去？因為我們家裡沒有錢，我什麼時候可以去賺錢？我要工作，才能寄錢回家。」伊依非常擔憂，怕自己付不起醫藥費；又很焦慮，不知道怎麼跟家人解釋，重重壓力下，她忍不住哭得傷心。

「別哭，我們一起想辦法。」輪流照顧她的護理師們都非常不捨。伊依的擔憂也是這群移工的擔憂，於是大家商量著：「我們可以做些什麼讓他們開心一點嗎？」

示意圖。（圖／Unsplash）

護理師廖涵如說，大家七嘴八舌地討論，後來決定「先買些印尼泡麵，用家鄉味安慰他們。」同時也針對他們擔心的疑問，一一找答案。護理同仁買了不同口味與品牌的印尼泡麵，先讓他們試吃，看看是否合意。

果然，結果大受歡迎。移工病人一看到印尼泡麵，心花都開了，連從來不笑的阿迪妹妹，也笑了。楊家嘉說，大家集資買了兩大箱不同口味的印尼泡麵，當作點心請病人吃，還拍下四款泡麵封面，每次沖泡前，先讓病人挑選自己喜愛的口味。有位病人問，「這個會很貴嗎？要多少錢？我自己買。」另一位移工病人則說，「我還沒賺到錢，現在沒有錢，如果泡麵有剩，再給我就好了。」

這些話讓護理師很心疼，立刻回應他們：「每個人都有，而且不用錢，不要擔心喔。」楊家嘉說，還有同仁因為怕麵泡太久不好吃，急著送進病房的過程中被熱水燙傷了，但是看到這群移工朋友一見泡麵便綻放笑容，竟也不覺得疼痛了。

護理師們也發現他們喜愛吃辣，幾乎無辣不歡，又自掏腰包買了好幾罐印尼辣椒醬，每次送餐前，就先挖一瓢辣醬在他們便當裡，再送進去。只要護理站有任何給醫護的水果、點心、零食，也都跟著便當一起送進病室。

護理站也蒐集住院移工們擔心的所有問題，一一去詢問了院內感控及衛生局等單位，包括採檢流程與出院標準、出院後需支付哪些費用（大約多少自付額等）、移工未來去向（是否會因此被雇主拒絕聘用、會不會被遣返回國等），一一找出答案，製作成一張「常見問答」並翻譯成印尼文，發給每位外籍移工

此舉總算降低了移工病人們的焦慮。不僅得知不會被遣返也不會被停聘，而他們最擔憂的住院醫藥費，其實大多由臺灣政府買單，每位移工出院時，大約僅需繳付一千元出頭，最多不超過兩千元的醫藥費，且先由仲介單位墊付，之後再從移工的月薪中提扣攤還。

在聖誕節即將到來前，護理督導張玉芳特地去買了聖誕襪，護理部也準備了鈔票煎餅、福慧八寶粥、拐杖糖等，當成「聖誕禮物」送進每一間病室，再度讓移工病人們又驚又喜，有的當場穿起聖誕襪，非常歡喜。

至於曾以淚洗面的年輕女孩伊依，在護理師通報後，院方輾轉請印尼慈濟基金會關懷，當地的慈濟師兄姊帶了生活物資前往她的印尼老家關心，還透過視訊讓伊依、家人都安心。大家的幫忙終於讓她卸下沉重壓力、重展笑顏。

這群移工朋友，有些是來照顧臺灣長輩，有些則是進入工廠，為臺灣經濟打拚；這些原本受聘的照顧者，在世紀疫情下卻成了「被照顧者」，所幸，他們全都平安出院。出院時，他們不斷地對醫護人員道謝，「有些人是一再地鞠躬、九十度鞠躬，彎腰彎到我們都很不好意思。」楊家嘉說。

二二一年五、六月，大林慈濟醫院再度照顧來自菲律賓、印尼、泰國等確診移工，這次經驗更豐富了，早已製作好不同國籍的文字說明，張貼在病房內，也再度擁抱了哭泣的外籍移工，「別怕，我們都在！」

疫情下，儘管不同國籍、儘管語言不通，這群醫護之愛卻打破距離、跨越國籍與語言，也讓異國移工們在白色巨塔中體驗到臺灣濃厚的人情味！

●本文摘自 心靈工坊 出版之《疫起面對，我願意！》。