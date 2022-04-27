讓孩子致富的七大「虎之霸」精神

文／金今善

猶太人的精神文化裡有著一種「虎之霸」（Chutzpah）精神，存在於猶太人的教育、公司經營、社會運作的原理中。簡言之，這是猶太人精神的核心，也可以由此看出猶太人這麼會賺錢的原因。虎之霸有「膽大妄為、毫無顧忌」的意思，由七種精神組成：勇於冒險、目標導向、打破形式、從失敗中學習、融合與合作、堅持不懈、提問的權利。如果孩子們能夠將虎之霸精神內化在心中，就能成長為優秀的人，可抓住擁有財富的機會。

點燃孩子腦海中的火花

虎之霸中「提問的權利」，就是對探索新知的渴望。猶太孩子如果有不理解的事，都理所當然覺得要提問、討論。這種文化裡還蘊含了平等精神，無關年齡大小、地位高低，都敢於說出自己的想法，樂於與對方辯論。這樣一來，就會產生「衝撞」，自己所知道的和對方所知道的混合在一起，碰撞出火花，開啟新的道路。

若想讓孩子勇於提問，父母首先要具備開放的態度。孩子的問題千奇百怪，有時候會遇到難以理解或很難回答的問題，父母很容易就會迴避或置之不理，有時是不確定回答是否正確，擔心如果回答錯了會對孩子造成不好的影響。但是如果父母對問題有顧忌，孩子就無法自然地、勇敢地提出問題，也失去探索答案的機會。父母應該摒棄「要正確回答孩子問題」的強迫心態，如果遇到不確定的問題，可以邊搜索邊了解，告訴孩子「爸爸覺得應該是這樣」或「媽媽知道的就這麼多」，然後讓孩子自己進一步去找答案。父母在其中扮演類似「橋梁」的角色。

不要忘了，善於提問的孩子也是接受過很多提問的孩子。父母可多向孩子提問，除了知識或資訊等的問題之外，關於人生目標、最近的生活是否快樂、對什麼有興趣等私人問題也很好。若總是問一些與學校有關的問題，不僅會讓孩子厭煩，這也是最容易敷衍回答的問題。提一些具體的或意想不到的問題，能夠引起孩子的興趣。世界上所有的一切都可以成為問題，當父母向孩子提問時，孩子腦子裡就會點燃火花，開始思考。

（圖／Unsplash）

想要點燃孩子腦中的火花，就不要在意別人的眼光。尤其是韓國人，對別人的視線特別敏感，但如果太顧慮旁人，事事都被「別人看了會不會覺得很奇怪」的想法束縛，孩子就會對挑戰卻步，心想「會不會被媽媽罵」、「別人會覺得我是怪咖」，這樣的孩子如何勇於嘗試呢？所以「打破形式」很重要。

為了培養勇於打破形式的精神，父母應該對孩子的言行表示認同，只要不是不道德或對別人造成傷害的行為，就應該肯定並認同孩子。不同個性的人做事的方法也不同，應該站在孩子的觀點來看他為什麼這麼做，而不是用父母的觀點或旁人的觀點來評判孩子。

「從失敗中學習」也很重要，為人父母無不希望自己的孩子一生順遂，走在安全的道路上安穩地取得成功。但沒有一種成功不是歷經失敗、學習而來的。當孩子遇到失敗並向父母訴苦時，父母不要表現出失望或嘆息，而是要告訴孩子失敗並不需要羞愧：

「現在知道這樣做不行，下次就不會重蹈覆轍了。」

「哇，這次經驗可以學到很多呢！」

如果父母能以正面態度接受失敗的事實，孩子也會成長為不怕挑戰、具有從失敗中自己站起來的力量。

認識高風險與高收益的關係

「目標導向」和「堅持不懈」是一體兩面。若沒有明確的目標，堅持不懈的精神就無從發揮，為了堅持，必須很清楚目標是什麼。這種精神不僅可用在學習上，也會在經濟活動上看到成效。

「勇於冒險」是創造財富的動力。俗話說「高風險帶來高收益」，承擔的風險越多得到的收穫也可能越高。為了培養這種品德，平時要給孩子勇氣，當孩子在做事之前猶豫不決時，可以鼓勵他「試試看，試了才知道是什麼樣子」，或「連試都不去試就不會有任何收穫」，讓孩子逐步體驗「風險和收益」的關係。有過一、兩次經驗，並確實從中得到收穫的孩子，日後也會帶著自信勇於挑戰，因為他已經知道收穫得到的果實是多麼甜美。

書名：《塔木德親子財富課：向猶太人學致富，從小開始》 作者：金今善 出版社：遠流出版 出版時間：2022年4月27日

「融合與合作」在韓國教育制度中較難以體會，因為為了考上好大學，連同班同學也是競爭對手，在這樣的競爭環境下，孩子很難以開放的心態與他人相處。因為彼此都是競爭對手，所以從青少年時期就獨善其身，以取得個人成就為目標。在這種教育制度下，很難培養與他人融合、合作的能力。要改變這種現象，父母可以採取給予特別任務的方式，給孩子一個必須與兄弟姐妹或同學「共同完成的任務」，或要孩子們集思廣義討論某個問題的解決方案，當他們有了合作後的成果時，不要忘了給他們獎勵。

虎之霸的七大精神是猶太人教育孩子的基本原則，從商業面來看也是擁有財富的捷徑。對能夠不斷學習、挑戰、合作、堅持不懈地朝目標前進的孩子來說，成功無疑已經掌握在手中。

給父母的金錢教育錦囊

．最妨礙虎之霸精神的是「權威」，在父母或老師權威強大的環境下，很難體現大膽的虎之霸精神。但這並不代表要父母或老師放任孩子，而是不要以大人的權威來壓制孩子的提問和挑戰。

．擺脫二分法的思維。孩子最常問父母的就是「可以嗎？」「不可以嗎？」若總是以二分法來看世界，就很難找到第三條路—創意。當下次孩子問「可不可以」時，父母不妨回答「雖然可以，但如果……就不行」或「如果你答應……的話就可以」，提出選擇讓孩子自己做判斷。

●本文摘自遠流出版之《塔木德親子財富課：向猶太人學致富，從小開始》。