探索酒釀裡的文化《酒娘心：從眷村幸福酒釀開始》

文／龔詠涵

記得爸媽剛開始販售酒釀時，有一次我遇到一位好久不見的同學，她是個子非常嬌小可愛的山東妞兒。

她問我：「好久不見了，都在忙些什麼呢？」

我告訴她：「我在家幫父母親做酒釀。」

她好奇地問我：「什麼是酒釀？」我瞪大了眼睛反問她：「妳不知道什麼是酒釀？」

她很乾脆地說：「是啊！」

我還記得自己當時義正辭嚴地數落她：「外省人不知道什麼是酒釀，算什麼外省人？」而她無辜望著我的樣子，至今印象都還很深刻。

（圖／取自商周出版之《酒娘心》書中。）

米之鄉才出好酒釀

多年後，有天跟父親聊到酒釀時， 我突然想到這件事，把外省人不知道什麼是酒釀的故事，當成笑話講給父親聽，沒想到父親的回答卻讓我懊悔不已。

父親說：「酒釀是在產米的地區才有的，山東人是吃麵食的。」

父親沒有指責，也沒用長篇大道理解釋，短短一句話讓我對自己的自大及錯誤觀念感到羞愧，居然以未經求證、自己沒有弄懂的事去誤會別人， 實在是太對不起這位同學了。當下我在心中告訴自己，以後凡事都要小心求證，千萬不可以再大膽假設、一口咬定了。

雖然後來我所認識的山東朋友裡面，喜歡吃酒釀和會做酒釀的也不少，但是當自己開始要去解開酒釀的神奇魔法時，這個故事不斷地在腦海中提醒自己，必須事事求證，尤其是對於知識的傳承，一定要弄清楚才不會散播錯誤訊息，以後到學校授課也不致誤人子弟。

家家都有甜酒釀的神奇故事

從小只知道酒釀很好吃，只希望能夠常常吃到酒釀，除此之外一切有關酒釀的事，我一點都不關心，也提不起求知的心。

長大後，為了減輕父母的工作量， 便跟隨著父母親協助他們製作酒釀， 在賣酒釀的過程中，聽到酒釀療效的神奇事蹟，往往因為自己是學醫事檢驗的，難免有著凡事講究科學數據與科學理論的心態，加上這些長輩只知道酒釀很好，卻說不出所以然，因此這些沒有科學根據的事情，我多半都只是聽聽而已。

印象中，父母在眷村傳統市場的小小攤位就像個情報交換中心，婆婆媽媽及老伯伯們常會在那裡分享一些個人使用心得，也因此讓我發現到酒釀除了是好吃的點心，對這些長輩來說更是具有神奇療效的食物。比如── 張媽媽常說每天喝一碗熱騰騰的酒釀是她預防感冒的法寶。

李伯伯最喜歡推薦大家每餐飯後直接吃一口酒釀，他說：「這樣能幫助消化，讓腸道順暢，我都是靠這樣來保健的。」

吳媽媽最擔心冬天身體像冰棒的女生，老是提醒大家：「吃酒釀可以活絡四肢，女生不論什麼年齡，一定要常吃酒釀，冬天手腳暖呼呼的，根本不怕冷。」

陳媽媽說：「我女兒坐月子期間用酒釀調理，不僅臉色紅潤、皮膚細緻， 身體也變得更好了。」

趙媽媽手裡抱著心愛的小孫子炫耀地說：「我那媳婦哺乳期奶水不足， 我要她多吃酒釀，你看！現在奶水充沛，乳房也沒有變形，小孫子也餵得白白胖胖的。」

曾伯伯說：「我睡覺前喝一小碗熱酒釀，每天都是一夜好眠，哪還需要吃什麼安眠藥。」

蕭媽媽常常語重心長的說：「沒跟兒子住一起，媳婦又不懂得在孫女青春期時用酒釀調理，現在孫女長得乾乾扁扁的，老是埋怨不停。但是女兒就不同了，懂得用酒釀來調理外孫女，把我那外孫女養得體態豐腴，人人羨慕，兩個女孩站在一起真是天差地別。」

汪伯伯說：「其實夏天吃酒釀也很好，消暑解渴，不容易中暑，人也不會覺得疲勞。」

楊媽媽則說：「如果身體虛弱、吃不下飯或大病初癒，吃酒釀來調養最好，一定會讓人胃口大開，很快就有體力了。」

這些婆婆媽媽、叔叔伯伯的養生調理秘方，總是讓站旁邊的我聽得一愣一愣，心中除了覺得神奇之外，更常常在想：真的還是假的，酒釀幾乎是可以從頭醫到腳了，這會不會太神奇了！但是如果沒效，他們就不會一直來買，也不會一直推薦大家吃酒釀才對呀！

親身見識酒釀神奇功效

這到底是什麼樣的原理？居然讓平凡的酒釀有這麼多的功效，而且那些聽起來都是不相干的症狀呀！⋯⋯雖然滿腦子的問號，並且心裡覺得很懷疑，不過後來卻有兩件事情讓我深信酒釀的厲害功效，因為這是我親眼見證而不是聽來的。

這位令我印象深刻的客人，她每次都帶一個大甕來攤子上，請我們幫她用這個大甕做酒釀。由於她常來買酒釀，買的量又很大，加上她不是眷村的人，我們就很好奇她究竟拿酒釀來做什麼？

而在跟這位客人比較熟識後，母親就問她：「您買這麼多的酒釀都怎麼吃啊？」

書名：《酒娘心：從眷村幸福酒釀開始》作者：龔詠涵著出版社：商周出版／城邦文化出版時間：2021年11月5日

她說：「我吃任何東西都會加一湯匙酒釀，像是吃稀飯、喝湯、吃青菜， 都會拌酒釀一起吃。」

接著她告訴我們，她的身體不好， 長期在看中醫，吃了很久的中藥都改善不大，中醫師就告訴她，只有改變體質才可能讓她的身體變好，建議她去眷村找道地的酒釀，說吃酒釀是改變體質最有效的方法。之後她透過朋友介紹，好不容易才找到我們，而且這位客人連續吃半年酒釀後，整個人變化之大，連我們都要驚呼真的是太神奇了！

雖然當時覺得這個吃法好奇怪也好特別， 不過後來自己也試了一下，將酒釀拌在稀飯裡面吃，還真的很好吃。尤其是加了紅麴甜酒釀，讓顏色更漂亮，也因此讓我開始去嘗試不同的酒釀吃法。

還有就是爸爸說吃酒釀治好了他的腳腫。

父親有時小腿會水腫，用手按壓， 肌肉就會陷下去，彈不上來。我本來懷疑是腎臟的問題，可是到醫院檢查後卻一切正常，雖然檢查報告讓我鬆了口氣，但我還是為他的健康很憂心。此時父親就會說：「酒釀吃一吃就好了。」說也奇怪，每次只要有這種狀況出現，父親只要連吃幾天甜酒釀就真的好了。

這一連串的神奇效果，雖然令人很想去探究原理，但是當時沒有太大的原動力讓我去找尋答案，日子就這樣悄悄的流逝了。

●本文摘自商周出版之《酒娘心：從眷村幸福酒釀開始》。