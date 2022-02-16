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真正的愛需要努力？女人迷創辦人張瑋軒談如何經營關係

聯合新聞網 / 有鹿文化
「女人迷」創辦人張瑋軒。記者林澔一／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
「女人迷」創辦人張瑋軒。記者林澔一／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

文／張瑋軒

前幾天與先生在一間常去的餐廳吃飯，吃到一半，經理R君邊收拾邊跟我們

說：「在餐飲業這麼久，我真的覺得你們是我看過最甜蜜的一對。」

我和先生甜甜地相視一眼，我笑問：「怎麼說？」「因為你們每次整頓飯都會一直在聊天，不會用手機，而且都有說有笑的。」「你們很像熱戀中的情侶。」我很是得意又心花怒放地轉頭問先生：「你看我們怎麼這麼甜蜜？」

「因為我們都很努力吧！」他說。

什麼？怎麼會是這種答案！

我以為他會說什麼──因為他很愛我，或我們就是很相愛，任何的甜言蜜語放在這裡，不僅合理，而且動人。沒想到他竟然說出的是「因為我們都很努力吧！」

書名：《我的世界一定要有貓尾捲捲巷》作者：張瑋軒出版社：有鹿文化出版時間：2022年1月3日
書名：《我的世界一定要有貓尾捲捲巷》
作者：張瑋軒
出版社：有鹿文化
出版時間：2022年1月3日

愛一個人需要努力嗎？真正的愛需要努力嗎？

我忍不住反問與我相處是有多累，需要多努力？他幽幽地說要做到一整個晚上我們都不看手機，難道不需要努力嗎？我們要努力抵抗的是被精心設計過讓人上癮的各種社群消息和遊戲，我們要做到一晚上不看的，是一連線就有的各種讓人興奮的刺激，讓人忘我又豐富的萬萬千世界，這當然是需要努力的。

需要很努力啊。他這樣說。

他說完，我想著，好像是啊，還真的是，好像不能說我們不努力。我們兩個其實都挺努力的。只是已經習慣這樣的相處，放下手機，立地成佛地愛著身邊的人。沒發現原來這件事其實困難，我們每天都在違反人性，違反那種享受刺激容易上癮的人性。

感謝那天R君說的話，讓我們突然意識到這份難得。沒有什麼理所當然，也沒什麼天長地久海枯石爛，一切都是選擇，想要一直都有愛，需要兩個人都很努力。

「幸福所需的意志，遠超過人們所想。」（註）＊能和身邊親愛可愛的人，家人、愛人、朋友、同事夥伴，好好地說說話，好好地四目相望，在這個充滿網路刺激常態連線的世界裡，其實一點都不簡單。

想要好好地一起活在愛裡頭，是需要意志力，要努力的呦。

＊備註

《論幸福》，阿蘭

●本文摘自有鹿文化出版新書《我的世界一定要有貓尾捲捲巷》


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