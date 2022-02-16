徹底顛覆科學與史學，生命之書阿卡夏紀錄到底有多神？

文／魯道夫．史坦納 Rudolf Steiner

藉由通行的歷史學資料，我們僅能獲悉人類史前史的一小部分。這些資料只闡明了人類漫長發展歷程中幾千年的情況而已。考古學家、古動物學家和地質學家們教給我們的東西其實十分有限。一切奠基於外在證據的觀點或論述都是不可靠的。我們只需要回顧一下那些不算太久遠的例子，看看每當有新的歷史證據被發現時，先前的相關事件或人物的描繪是如何被修改的。只要對比不同的歷史學家對同一事件的描述，我們就會發現當前的歷史學基礎有著怎樣的不確定性了。經由感官所覺知到的一切外在事物全都受限於時間，而時間也會摧毀那些源自於它的事物。從另一個角度來看，歷史依靠的也是那些在時間中被保存下來的證據。即使這些證據看起來令人滿意，但無人能確保最本質的部分被存留了下來。

所有在時間中顯化出來的事物皆源自永恆，但永恆無法被人類覺知到，儘管如此，通向它的大門一直向人敞開著。他可以發展那些沉睡於他內在的力量，由此而體悟到永恆的世界。有幾篇登在《周期》這份刊物中，標題為〈如何獲得對更高層世界的認識？〉（Wie erlangt man Erkenntnisse derhoheren Welten?）的文章，便提到了這部分能力的發展。我在這些文章中也談到，當一個人以文中建議的方式拓展其感知力時，便可能洞見到感知無法觸及的歷史事件，時間無法摧毀的無形紀錄；他將不再受限於歷史知識的外在證據。

他從瞬息即逝的歷史滲入到了永恆的歷史中。事實上，這些歷史是以不同於一般的史記文字記錄下來的。在靈知主義和神智學中，它被稱為「阿卡夏檔案庫」。我們的語言只能十分模糊地解釋這個概念，因為語言能呼應的僅僅是感官能及的世界。語言一經表達便已受制於我們的認知。對於尚未被更高層智慧所啟蒙的人來說，藉由自身經驗的確很難被說服有另一個屬靈世界的存在，而那些已受啟蒙的入門者也很容易被視為幻想家，如果他們不是被賦予了什麼更糟的稱謂的話。

（圖／Unsplash）

一個能洞見到屬靈世界的人自然會知道過往事件的不滅本質。他眼中的那些往事並不是死氣沉沉的古老見證，而是以「活生生」的狀態在躍動著。某種程度上可以說，歷史在他的面前重演著。

那些已被啟蒙而開始「閱讀」這些生動劇本的人們，可以追溯至比人類的外在歷史要久遠多的遠古史。他們藉由直接的靈性洞見對當時的歷史進行了更準確可信的描述。為了避免可能發生的誤解，我必須申明靈性洞見並不是毫無謬誤的。這種洞識力也可能犯錯，以不夠精確、有偏差或錯誤的方式被運用。這個世界上沒有人是永遠正確的，無論登上了怎樣的高度。

因此，每當看到一些由不同靈性管道所獲取的資訊彼此不相吻合的時候，我們也不必過於反對此種探索方式。可以確定的是，由靈性洞見取得的訊息的可靠度，遠遠大於由「正常」感知力所搜集到和認定的那些外在證據。不同的已啟蒙者所獲知的有關人類歷史及史前史的資訊，基本上說法都是一致的，而且這樣的歷史和史前史在一切密修學派（mystery schools）中都有相關記述。幾千年來這些記述的一致性程度，甚至令那些身處同一世紀卻仍在互爭長短的歷史學者們望塵莫及。這些已徹底領受啟蒙的人們在不同時空所傳述的訊息，基本上內容都是相同的。

在這些介紹之後，我們將分享阿卡夏紀錄中的幾個篇章。首先要描述的是在現今的美洲與歐洲之間曾存在過的亞特蘭提斯大陸所發生的事件。地球上這個現今是海洋的區域曾經是一片陸地，而現在它已經成為大西洋的海床。柏拉圖（Plato）提到過那塊陸地的遺跡—波塞冬島，它位於歐洲及非洲大陸的西部。在斯科特- 艾略特（W. Scott-Elliot）所著的《亞特蘭提斯和消失的勒姆利亞大陸》（Story of Atlantisand the Lost Lemuria）一書中，讀者可以瞭解到大西洋的海床曾經是一整片陸地，它見證了一個古老文明大約一百萬年的興衰史。可以確定的是，那個遠古文明與我們現今的文明截然不同，而那塊大陸最後的遺跡於西元前一萬年左右沉入了海底。

（圖／Unsplash）

本書中我們會對斯科特- 艾略特所講述的內容進行補充。他在書裡側重地描寫了亞特蘭提斯人所經歷的外部事件，我們則會細述他們的靈性特質和外在經歷底層的內在本質。

因此讀者朋友們，你們可以試著想像一個距離我們有一萬多年的古老文明，已經在之前延續了大約一百萬年。這古老文明不僅生發於現今大西洋海域所覆蓋的那片陸地上，還發生在現今亞洲、非洲、歐洲和美洲大陸的臨近地帶。這些地區後續出現的事件皆是由此遠古文明發展而來。

今天我仍須對這些資訊的來源保持沉默。如果你們能夠對這些源頭的事跡有所瞭解，就會明白我這麼做的原因了。但也可能很快會有一些打破這種局面的事情發生，而人們也將開始瞭解在神智學運動的背後究竟蘊藏著怎樣的知識和智慧。不過，這完全取決於我們當代人對這些事情的態度。

●本文摘自心靈工坊出版之《宇宙記憶：地球與人類的阿卡夏史前紀錄》。