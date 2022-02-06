減肥必不能少「油」？建立正確攝取觀念，打造不易發胖體質

文／守口徹

藉由選擇脂質的種類，就能打造出不容易發胖的體質

許多人都認為「只要攝取脂質就會變胖」，這樣的觀念到底是否正確？

的確，脂質的卡路里較高是不爭的事實。三大營養素中，醣類和蛋白質1克約能提供4卡的熱量，而脂質1克卻能提供9卡的熱量。在量相同的情況下，攝取脂質卻會得到比醣類或蛋白質高出一倍的卡路里。因此，如果攝取過多脂質的話，無法轉換為能量消耗掉的部分，就會成為體脂肪累積在我們體內。

話雖如此，這裡要提醒各位讀者，脂質還是可分為「容易使人變胖」和「不易使人變胖」兩種類型。簡單來做分類的話，常溫下為固態的「脂」容易使人發胖，而常溫下為液態的「油」，則不容易使人發胖。這是因為「脂」在人體內也會形成固態，積累儲存。而「油」在人體內流動性較強，容易轉換為能量來使用，這是兩者在性質上的差異。因此，就算是攝取數量相同的脂質，也會因為吃進肚裡的是「脂」或是「油」，而影響一個人是否容易變胖的程度。

舉例來說，一個嗜食肥肉的人，就算他有在控制脂質的攝取量，但身材還是容易發胖。但如果他把肥肉換成了富含EPA和DHA的魚油，那麼就能降低體型走樣的可能性。從這層意義上來看，含有豐富亞油酸的沙拉油，應該也屬於不易使人變胖的油類，然而因為亞油酸經常出現在許多加工食品中，所以人們很容易一不小心就攝取過量。

（圖／取自《油與脂肪的驚人真相》）

為什麼在減肥中的人，也需要攝取脂質？

選擇脂質的方式會影響我們是否容易變胖。話雖如此，文中提到的也只是不容易變胖而已，而不是會讓你瘦下來。或許，讀到這裡可能許多人心中都會浮現出這樣的疑問：「果然，想要減肥成功的話，還是要盡量避免攝取油脂會比較好吧？」

事實上，就算是在執行減肥計畫的人，還是必須要攝取脂質才可以。這是因為存在於人體中，數量約37兆個的細胞，都需要受到組成成分為脂質的「細胞膜」保護才行。細胞膜能發揮把養分帶進細胞裡，並且排泄出細胞內代謝物的作用。而在缺少脂質的時候，細胞膜的機能就會下降，導致我們的皮膚變差，頭髮乾燥。

另外，在人類大腦中的固體成分，也約有 %為脂質。一旦缺乏的話，腦部就會出現鈍化的情形。而且脂質不足也是引起人們陷入憂鬱情緒，甚至罹患失智症的原因之一。

除此之外，脂質還和醣類並列為能提供人類活動所需的能量泉源。如果我們不攝取脂質的話，身體就很難好好地活動了。

正如前面的內容所述，脂質是我們維持生命不可或缺的營養之一。就算是在執行減肥的人，也得均衡攝取才行。當然對於想要瘦下來的人來說，選擇食用不容易使人發胖的油脂，則更為重要。

（圖／取自《油與脂肪的驚人真相》）

人體內細胞的「膜」由脂質構成。細胞膜能發揮把營養帶入細胞內，以及排出細胞代謝物的作用。如果人體缺乏脂質，細胞膜就會失去彈性，其所具備的功能也會下降。因此若想維持良好的細胞膜狀態，就需要攝取足夠的脂質。

（圖／取自《油與脂肪的驚人真相》）

脂質和醣類都是人類活動時的能量來源。當人體內缺乏醣類的時候，脂質就會轉換為「酮體」這種物質，取代醣類為腦部提供能量。另外，在相同重量的情況下，脂質的卡路里約為醣類的兩倍，在提供能量的效率上相當優秀。

腦內成分大部分都是水，固體成分只佔了整體的15%左右。而構成人類腦部固體成分的主要物質為脂質，我們吃進肚裡的脂質，就是構成腦部極為重要的成分。如果人體缺乏脂質的話，會使得腦部功能低下，甚至可能引發情緒憂鬱或失智症。

●文章摘選自創意市集出版之《油與脂肪的驚人真相：魚油真的比較健康？哪種脂肪不讓人變胖？改變你對健康飲食誤解的52個重要關鍵》。