全球首位中文人類圖分析師喬宜思：生活這麼苦，要學著對自己溫柔

全球首位中文人類圖分析師著作《愛自己別無選擇：每天練習跟自己好好在一起》，書中獨家收錄從未公開11篇人類圖氣象報告。 全新的2022年，跟著喬宜思老師回到內在權威與策略，溫柔的愛惜自己。即使身在爛泥，也能把自己活成一朵花，堅定、優雅又芬芳！（編按）

文／ 喬宜思（Joyce Huang）

對你來說，怎樣才算夠好？

一山永遠還有一山高，好還可以更好，拚命努力的出發點是因為恐懼？想證明自己？還是源於真心的渴望？

對自己誠實，把真實的答案收在心裡，不時可以拿出來提醒自己。

如果還有恐懼，不要繼續否定內心曾經受過傷的自己。如果還想證明，就盡情用力去證明之後，再回頭徹底檢視，看看自己有沒有更快樂，更滿意，更知足。如果源於真心的渴望，你會明白，什麼是像一把火在內心燃燒，源源不絕的動力所帶來的炙熱與感動。

怎樣才夠好？

你的出發點會帶著你翻山越嶺，折騰良久，而這答案，往往總要經歷過許多自認為不夠好的時刻，才能平心靜氣去看待。

請回到你的內在權威與策略，如果你願意，今天請花點時間與自己獨處，把認為不夠的地方，徹底想完一遍，然後，記得再想一想，自己有多好。

愛你自己。你很好，很美好。

（圖／Pexels）

不要放大自己的問題

別人認為極為重要的議題，在你個人的世界中，可能只是滄海一粟，反過來說，你窮盡一生之力，認真努力鑽研的一切，在其他人眼中，不過也就構成人生百態，其中的一幅風景。

如果你看懂這件事，就不會莫名去放大自己的問題，或者存有先入為主的天真，認為別人一定能夠理解，必定可以體諒，你會明白人與人之間，並沒有什麼理所當然，別人對你好，是你幸運，若是意見分歧，才是常態，讓你可以努力去擴展自己內在的容納量，找到與人為善的可能。

不見得每個人都能懂你，這不是什麼問題，別放任自己鑽牛角尖，事實就是如此。

我們各自創造與外界接軌的介面，各有各的慶幸，也各有各的悲傷，擁抱不同的幸福，面對光陰流逝宛如手中撒落的流沙，每個人都有各自的詮釋與學習。

人生不見得容易，你真的不必繼續放大自己的問題，每個人的生命中，都有好消息，也有壞消息，幸運與否，取決於你如何看待，如何面對，如何處理。

請回到你的內在權威與策略，努力可以努力的，溝通可以溝通的，做你該做的，然後，心平氣和尊重別人的不理解，同時，也好好尊重你自己。

（圖／Pexels）

就算看透，也要對自己溫柔

洞悉人情冷暖，敏銳看透底層運作的伎倆，是聰明。但這並不代表，在情感的層面上，你能毫髮無傷。

書名：《愛自己，別無選擇：每天練習跟自己好好在一起》作者： 喬宜思（Joyce Huang） 出版社：采實文化出版時間：2022年1月24日

只要是人就會有感覺，不管那感覺是什麼，就算表面不動聲色，看似冷漠、就事論事、快狠準地將一切處理完畢，竭盡所能，讓自己活得俐落，你明白在當下，總要有所選擇，若任情緒紛飛，繼續攪和這團情感的稀泥，終究於事無補，事已至此，要堅強。

接下來，也許結束會來，分離與告別會來。你說，你知道，你也明白。

只是聰明的人容易看透，卻不見得真正看得開。

請回到你的內在權威與策略，記得對自己溫柔。日後，若有任何情感湧現，請別壓抑也無須苛責自己，你的敏感、纖細與脆弱，與堅強並不牴觸。

不管堅韌和柔軟，都是你，愛你自己。

●本文摘自 采實文化 出版之《愛自己別無選擇：每天練習跟自己好好在一起》。