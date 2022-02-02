新冠疫情催生元宇宙大爆炸 2025年實現虛實整合的新趨勢

文／沈載宇（심재우）

持續兩年的新冠肺炎疫情，讓小說或科幻電影中才看得見的虛擬世界和線上生活成為現實。雖然是迫於疫情的影響，不過人們面對這種生活，逐漸習以為常，透過線上虛擬空間辦公的方式，現階段也成為必須而非選擇。

過去雖然也有線上的交流與合作，卻都只是扮演輔助的角色，所以不熟悉線上操作的人，盡可能選擇逃避或被動參與，導致未能培養線上操作的能力，普及速度也相當緩慢。

然而隨著新冠肺炎的擴散，確診者大增，政府嚴格落實社交距離與禁止群聚，民眾也必須遵守相關政策。組織或企業不得不推動居家辦公，因此藉由線上處理業務與合作，短時間內成為主要的工作模式。全人類彷彿同時搭上時光機，瞬間移動到未來世界。

大約十年前，韓國開始推動智慧辦公（Smart Work），用來提高工作效率與產能，從數年前開始，智慧辦公發展為遠距工作（Remote Work）模式。相較於在地企業，跨國企業更積極引進與運用遠距工作模式，希望提高業務效率並降低經營成本。韓國大企業也目睹了這樣的變化，為了能在各國順利經營分公司競相模仿跨國企業的做法。

結合虛擬與現實世界，提供新視角與新體驗的元宇宙（Metaverse）時代，正快速來臨。其實元宇宙一詞對我們來說並不陌生，是虛擬實境（Virtual Reality, VR）與擴增實境（Augmented Reality, AR）的延伸概念，並且融合了全像投影（Hologram）技術，透過虛擬與現實世界的互動與連通，為社會、經濟、文化活動創造新的價值。結合區塊鏈（Blockchain）或非同質化代幣（Non-Fungible Token, NFT）等技術，便可以在虛擬世界中進行真正的經濟活動。

元宇宙指的是3D 虛擬世界，與虛擬實境看似相同，但者最大的差異，在於能否即時互通。虛擬實境雖然是高度模擬現實世界的3D 環境，卻與現實世界完全分開；元宇宙則能與現實世界即時互通，人們在虛擬世界中的活動會與現實世界同步。在虛擬世界中，透過代表使用者的虛擬替身（avatar），就能在虛擬空間中與朋友見面、購物、一起旅行，也可以與其他人共同開會或合作，如同在現實世界。

到目前為止，虛擬實境主要運用於遊戲與娛樂產業，使用者的選擇有限，自由度相當低；反之，元宇宙將現實世界擴張為虛擬實境與擴增實境，再將虛擬世界中的產物重新帶回到現實世界運用，等於涵蓋了虛擬與現實的生態，具有相當高的自由度，現實世界中的使用者與3D 空間的虛擬替身連通，可以主導虛擬空間的一切活動。

過去虛擬實境是以供給者為中心，使用者只能選擇供給者提供的物件或選項；而元宇宙則改為以使用者為中心，使用者可以自行開發或製作內容與物件，並且進行販售，獲得收益。

以下比較幾個與虛擬實境相關的數位技術：

擴增實境：連通將真實世界與虛擬世界兩種空間，使現實環境與虛擬空間看起來重疊的技術。使用者不在擴增實境之中，也沒有介入擴增實境，只是站在第三方觀察者的角度，運用擴增實境提供的資訊或數據。

● 使用者角色：第三方觀察者

● 使用者的自由度：低

● 智慧型設備：谷歌智慧眼鏡（Google Glass）

虛擬實境：像一般遊戲或娛樂那樣建構一個虛擬的世界，以使用者（玩家）為主體。使用者只能選擇開發者製作的選項或場景，因此自由度有限。多應用於針對個別使用者的遊戲或娛樂。

● 使用者角色：為遊戲世界的主角，站在第三方觀察者的角度。

● 使用者的自由度：中等

● 智慧型設備：虛擬實境眼鏡Oculus Quest 2

數位分身（Digital Twin, DT）：是將現實世界中個體的形象與動作，轉移至虛擬世界的數位分身。這項技術先在虛擬世界中設定各種狀況與情境，進行模擬與預演，再運用於現實世界，進行最佳管理、經營、改良與完善等。好比實際個體與鏡像的互動，使用者在過程中可以影響或介入，不過基本上分身的動作模式才是根本與核心。

● 使用者角色：第三方觀察者角度

● 使用者的自由度：低

延展實境（XR）：是綜合虛擬實境、擴增實境、全像投影等概念的總稱，也就是元宇宙的相關技術。

● 使用者角色：透過虛擬替身進行主動、自主的行動。

● 使用者的自由度：高

● 智慧型設備：頭戴式顯示器（HMD）、微軟混合實境智慧眼鏡（Microsoft HoloLens）元宇宙並不是沒有明確的定義，只是每個人的想法或觀點不同，對元宇宙的解釋也不盡相同。

不過，以下有幾點是元宇宙必須滿足的條件：

1. 即時連線：需要能隨時隨地連上網路。雲端與無線通訊系統至為重要。

2. 互動與社交：眾多使用者同時參與，彼此互動與溝通。

3. 現實與虛擬的融合：現實世界與虛擬世界即時互通，使用者隨時都能感受到現實世界與虛擬世界的同步性。

4. 虛擬替身：在虛擬世界中，必須有能代替或代表使用者的虛擬替身。

5. 3D網路：必須在3D 立體空間中實現擴增實境，而非2D平面。

6. 設備依賴性：需要有協助使用者連上虛擬世界的HMD或智慧型眼鏡。最重要的是結合半導體、顯示器與光學技術，達到輕便迷你且適合配戴，同時能快速處理資料不斷線，又兼具高解析度的3D 畫面。此外，微型電子設備與作業系統（OS）也不可或缺，它能實現不以電線連接穿戴式裝置與外部電腦，達到獨立組網（Standalone）*的效果。

7. 經濟系統：元宇宙內部有可實現經濟活動的系統。如虛擬平台「Decentraland」上的虛擬房地產正是典型的案例。

8. 生產系統：元宇宙使用者不只停留在消費者的階段，甚至能在其中製作並運用個人專屬的內容，創造經濟收益。

* 指建立新的獨立網路基地，傳輸速度較快。

●本文摘自 采實文化出版之《2025元宇宙趨勢》。