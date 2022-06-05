真正想求助的人，是誰？諮商心理師讀《蛤蟆先生去看心理師》

文／陳志恆（諮商心理師、暢銷作家）；編／三采文化

真正想求助的人，是誰？

每隔一段時間，就會有人從各種管道問我，能不能幫他們介紹心理諮商的資源。也許基於信任，也許希望有所不同，他們想嘗試看看心理諮商。

當我細問之後，多半發現，他們通常是幫別人尋求協助。

像是，陷入婚姻危機的先生想為鬱鬱寡歡的太太找心理師，讓她開朗樂觀點；無力的家長想為叛逆輟學又無法溝通的孩子找心理師，導正孩子的觀念與行為；熱心的老師想為沉迷網路的學生找心理師，盼能拉回迷失的孩子。還有的人，看不下去身旁的朋友持續意志消沉，想把他送去心理師那兒，好重新振作。

當我腦中盤算著如何轉介適當的心理資源時，同時也會問：「你說的那個人，有接受心理諮商的意願嗎？」

得到的答案常是：「我得問問他才行！」、「恐怕沒有，我也在想，該如何說服他！」老實說，當事人沒有意願接受協助，你把他捆綁過來，再厲害的助人者也常愛莫能助。

「心理師只是聊聊天，為什麼收費這麼貴？」

過去，我曾在中學服務過，在學生輔導工作中接觸到的個案，常是被轉介過來的。也就是，孩子自己不覺得有困擾，但身旁師長卻感到頭痛不已。這種「非自願個案」，輔導起來有相當的難度，於是，我們會轉而向他身旁的大人進行工作，稱為「系統工作」。這麼做是有道理的，因為，有困擾的人通常比較有改變意願，而有改變意願的人，才有可能真的做出改變。

台灣是亞洲國家中，心理諮商走得相當前端的地方。目前，除了大型醫院精神科附設有心理諮商外，坊間的心理諮商所或心理治療所也越來越多。即使如此，社會大眾仍然普遍對心理諮商是什麼，一頭霧水。常常有人問我：「你們心理師只是和案主聊聊天，為什麼收費這麼貴？」

說真的，這很難回答！

但我常會說：「如果在你的生活中，能找到如心理師一樣的人與你聊聊，讓你感受到被理解、被接納，同時能拓展你的覺察、增進對自己的理解，並因此更有力量做出新的選擇，那你真的不用來找心理師。」

換句話說，許多身陷困擾的人身旁，缺人這樣的人際資源，就算有人願意提供關心，也沒辦法給予持續且深度的支持。

心理師除了提供民眾心理諮商服務外，也得教育民眾如何運用心理諮商資源，正確認識心理諮商究竟是怎麼一回事——真的不是聊聊天而已！

除非你自己願意，否則心理諮商無法幫助你改變

《蛤蟆先生去看心理師》這本書，來得正是時候，很適合正考慮去找心理師談談，但又充滿擔心、恐懼或疑惑的人閱讀。

蛤蟆先生陷入低落的情緒之中，他的好朋友鼴鼠、河鼠和老獾雖然關心他，但也沒辦法讓他振作起來。最後，他們想到要讓蛤蟆先生去找心理師談談。

在這群好友的不斷「鼓勵」（或者說是半推半就）下，蝦蟆先生照著地址去找當地的心理師蒼鷺談談。本以為心理師會滔滔不絕地給他什麼「有用」的建議，但，沒有！

蒼鷺卻問：「到底誰是我的當事人？」這巧妙的提問，一方面是在釐清，誰才是有困擾的人，需要接受心理諮商；另一方面，則是讓蛤蟆先生知道，除非你自己願意，否則心理諮商無法幫助你改變。

突然間，蛤蟆先生感覺到，他並非只能被動地接受別人的建議，然後又因做不到而挫敗無力。而是，他可以透過主動參與，為自己做些什麼。這正是心理諮商重視的——當事人得為自己的人生負起完全的責任。於是，蛤蟆先生與蒼鷺便展開了一連串「合作」的過程。

以「溝通分析」療法，了解你的人生腳本如何形成

在他們一次又一次的談話中，你會發現，心理師常對當事人提出一個又一個發人深省的問題。有時候關切情緒感受，有時候關切想法念頭，目的在幫助當事人提升對自己的認識與理解，慢慢地看懂自己慣常行為模式的影響，也理解這些行為模式的起源。

不同的心理師，採取的心理諮商理論取向也不同；依據不同的理論派別，對案主採取不同的治療技術。在這本書中，蒼鷺心理師使用的是溝通分析（Transactional Analysis，簡稱TA）療法，透過這個理論觀點，帶領蛤蟆先生覺知自己在與人互動時的自我狀態，人生腳本是如何形成的，以及理解那些未被辨識出來的心理遊戲等。

讀完全書，你會知道，心理諮商不是個愉快的對談過程；你可能要去觸及那些令你感到痛苦的情感、想法或回憶。然而，你願意投入越多，你越能從心理諮商中獲益。

過去，我在學校裡服務時，常遇到一些在輔導室門口猶豫徘徊的孩子；而我知道，社會上也有許多想找心理師協助，但猶豫不決的人們。願你讀了這本書後，能更有勇氣去找心理師談談，為自己做出改變的承諾，改變才會真正的發生。

推薦序作者簡介 陳志恆 諮商心理師、暢銷作家，曾任國立彰化高商輔導教師、輔導主任，現為臺灣NLP學會副理事長。著有《正向聚焦》《擁抱刺蝟孩子》《受傷的孩子和壞掉的大人》《叛逆有理、獨立無罪》等暢銷書。

●本文摘自三采文化出版之《蛤蟆先生去看心理師》推薦序。