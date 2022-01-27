領年終了，還是覺得錢不夠花？或許你該審視你的用錢方式

文／有川真由美

你知道自己每個月起碼要有多少錢才能生活嗎？

消除「擔心將來沒錢……」這種煩惱的第一步，就從這件事做起。

以進帳的錢生活

大部分對於金錢的不安都是 「錢不夠」，大多是莫名的不安。只要遵守一個簡單的規則，就完全不用苦惱。

那個規則就是 「以進帳的錢生活」。另一個重點是 「不亂提升生活水準」。

事先掌握 「起碼所需的錢」，並不是要你 「過最低水準的生活」，而是如果知道 「所需金額（營運成本）」，就能擬定 「計劃」。即使突然收入中斷，也能現實地考量 「能夠以存款生活半年，所以在那段期間內找工作」、 「如果存一年錢，就能去國外旅行」等。此外，若是事先記住這個金額，就不會胡亂浪費。

於是，不僅會消除未來的不安， 「該花則花」時，能夠把錢用在自己重視的事、喜歡的事，盡情享受把錢花在刀口上的喜悅。

「有多少用多少」、「不經意就貸款」、「與人來往時忍不住裝闊」這種人，對於金錢的不安應該會一直揮之不去。

聰明又有格調的有錢人，生活意外地儉樸。即使收入增加，生活水準也不太會改變。縱然收入沒有變多，也會去做喜愛的事。

過著富足生活的人，不會購買昂貴的名牌貨，或者在不必要的事情揮霍金錢。因為他們深知金錢的重要性，所以也受到金錢喜愛。

在被金錢喜愛前，不妨先寫下每個月至少要花的錢，列成清單吧。

不是「因為便宜」， 而是「因為真的想要」而買

一旦發現比想像中更便宜、比平常更便宜的物品，就覺得 「運氣真好」而不禁買下它。應該所有人都有過這種經驗吧？

如果是蔬菜、熟食等馬上吃掉的食物、一直想要的物品、日常需要的物品，確實是 「運氣好」，可是，大多時候是 「買便宜貨吃虧」————忍不住買了多餘的東西、便宜沒好貨、特價買的衣服堆在衣櫃裡不穿……，自以為買到賺到，結果是買到吃悶虧。

書名：《練習好心情：讓人際關係和工作都順遂的88個小習慣》作者： 有川真由美出版社：遠流出版出版時間：2021年10月21日

你有時候應該也會後悔： 「要是一開始就買好貨就好了。」

偏偏覺得 「因為我沒有錢」、 「因為我在節省」，想要避免在金錢方面吃虧的人，卻往往容易陷入這種模式。

思考時，必須兼顧預算，但是比起妥協，買三個便宜的物品，不如買一個真正想要的物品，這樣用起錢來，心情應該比較愉快。

不要被貴或便宜影響了決定，為了自主的選擇物品，最好先列下 「原則」：

‧ 基於 「自己非常喜愛的物品」這個觀點，去選擇物品。

‧ 列出 「想要的物品清單」，但只有 「需要」時才去購物。

‧ 真正想要的物品毫不妥協————有錢再買。

‧ 看到價降品要思考 「如果是原價，是否也想購買？」；如果猶豫，就等一晚再決定。

‧ 不將不會使用到的物品放在家裡或衣櫃裡。

如果 「嚴選」放在身邊的物品，就會告別 「亂買便宜貨」這種行為。

● 本文摘自遠流出版《練習好心情：讓人際關係和工作都順遂的88個小習慣》