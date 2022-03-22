「溝通不良」是離婚和分手主因，諮商師：要尊重彼此的界限

文／內達拉．格洛弗．塔瓦布（Nedra Glover Tawwab）

創造一個開放的溝通環境

開放式的溝通是一種保持空間以解決問題的方式，讓問題不再影響你的關係或關係中人的健康。但是，開放的溝通並不意味著你可以對伴侶刻薄，或是把你不喜歡的一切都發洩在伴侶身上。例如，你不能說「我恨你媽媽」這樣的話，還認為那是「開放」。然而，你可以這麼說：「我想改善我和你媽媽的關係，因為我注意到我們之間有點緊張，你能建議我該如何做嗎？」

當然，在一開始就建立良性的溝通是有幫助的，但若你已經在一段關係中，展開對話是很重要的。在小問題變成大問題之前，主動進行開放式溝通，效果最好。小事情很容易累積，所以即使你認為那是「沒什麼大不了的問題」，也要處理好。你會驚訝於這些「小事」後來怎麼變成大麻煩的，比如：

「他把鞋子脫掉，然後把它們留在地板中間。」

「她從來不問我晚餐想吃什麼。」

「他從來沒有把我的車送去維修。所有的事情都是我要做。」

告訴你的伴侶你需要什麼，讓他們尊重你的界限。保持沉默會讓你發怒。

以下是情感關係中常見違反界限的例子與解決方案：

「我討厭我的婆婆。我的先生不願意挺身面對她。我該怎麼辦？」

看著丈夫被他的母親利用，你可能會很難受。不過，他們很可能一輩子都是這樣互動的，你無法讓人們意識到他們看不到的事情。你也許可以跟你的老公多談談他們之間的關係，溫柔地給他一些小的解決方案，但是你婆婆的問題不會在一夜之間就解決。這需要你花時間和耐心。

至於你和你婆婆的關係，你可以建立任何你想要的界限。我唯一要提醒的是，要小心在你沮喪的時候，不要在你的伴侶面前說你公婆的壞話。無論你有什麼問題，你不會想要搞糟你的伴侶與他父母的關係。

在可能的情況下，讓你的丈夫直接與他母親解決問題─但不是說「我老婆說─」，而是用「我們」的措辭，例如「我們認為─」。使用「我們」的語言聽起來會像是共同的決定，而非只有一個人的意見。

（圖／Pexels）

「我的伴侶總是遲到，每件事都這樣。」

如果你已經說出你的界限了，但是沒有受到尊重，你就必須改變你的行為，以保持平靜。這裡有一些可能的選擇：

•各自開車。

•習慣對方遲到。

•向你的伴侶發出警告。

•接受自己和一個習慣性遲到的人在一起。

書名：《設限，才有好關係：不築牆也不揮霍善良，斷絕累到厭世的偽關係》作者：內達拉．格洛弗．塔瓦布（Nedra Glover Tawwab）出版社：三采文化出版時間：2022年1月21日

「我的伴侶把錢借給家人，我討厭這樣。」

不借錢給別人可能是你的規矩，但不是你伴侶的規矩。

這裡有幾個解決問題的選項：

•如果你的伴侶使用你的聯名帳戶，你可以設一個規則，只使用可自由支配的金額來幫助別人。

•如果有人習慣性借錢，要制定一些規則。

•討論借錢對你家庭的短期和長期影響。

•討論資金的其他用途。

長期情感關係中的困難期

在大多數婚姻中，根據統計，在結婚的第一年內、孩子出生後不久，以及孩子離開家的時候，婚姻滿意度會下降。

第一年

對於許多夫妻來說，學習如何共處是很具挑戰性的，包含情感上的、共用同一個空間，以及處理財務問題。他們在結婚後的第一年裡，設法適應他們的姻親家庭和許多新的角色和經驗。

在與新婚夫婦協談時，我注意到以下三個議題：

1.學會如何使用個人時間，以及平衡工作和其他人生的角色。 2.分配家務和責任。 3.管理期望和與姻親家庭的關係。

婚後第一年，需要學習建立共同的生活。在這段時間裡，必須清楚你們的個人界限以及共同的界限。比如說：你需要什麼？作為夫妻，你們兩個人需要什麼？

這兩套界限同樣重要。很多夫妻在第一年就遇到困難，只是因為他們沒有明確設定自己的界限和期望。

●本文摘自 三采文化 出版之《設限，才有好關係：不築牆也不揮霍善良，斷絕累到厭世的偽關係》。