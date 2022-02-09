為什麼創作者都開始發行NFT？ 對「著作權」是好是壞？

文／李丞桓

NFT使著作權更健全還是更脆弱？

NFT是利用區塊鏈的加密技術，將JPG檔案或影片加上獨一無二的識別代碼的新型數位資產。將數位檔案的所有權資訊儲存在區塊鏈，即可防止偽造或竄改，並可透過NFT判斷數位作品的真偽，因此越來越多人將其活用於數位藝術品、數位道具等多元的交易領域。在2017年的遊戲謎戀貓（CryptoKitties）中，就可看到NFT的初期模型。這是一款讓玩家透過區塊鏈購買限定版貓咪，然後以交配方式飼育貓咪的遊戲。交易是透過加密貨幣進行，如果能培育出美麗的稀有品種時，牠的身價將會快速暴漲。

元宇宙同樣會持續創造出無數的虛擬資產，而虛擬資產的所有權將會成為非常重要的議題，從而產生了讓元宇宙和NFT 快速結合的誘因。可以透過NFT交易的虛擬資產可說是無窮無盡。在美國紐約佳士得拍賣會上，首次拍賣套用NFT 的數位藝術家Beeple（ 本名為Mike Winkelmann）的作品〈每一天：前5000天〉（Everydays:The First 5000 Days），並以6,930 萬美元（約新台幣19億元）成交，令所有人都大吃一驚。這個作品是Beeple將2007年5月起，連續13年每天發布在網路上的數位畫作集結而成。Beeple 也因此成為傑夫．昆斯（Jeff Koons）、大衛．霍克尼（David Hockney）之後，作品拍賣價第三高的在世藝術家。

存放圍棋棋士李世乭九段唯一一場擊敗AI「AlphaGo」的對戰數位檔案，以2億5千萬韓元（約新台幣586萬元）成交，而特斯拉首席執行長馬斯克（Elon Musk）的情人兼歌手格蘭姆斯（Grimes）的畫作在製成NFT後，以大約65億韓元（約新台幣1億5千萬元）的價格成交。即使是只存在虛擬空間的房子，同樣能以NFT 進行交易，例如韓裔藝術家克里斯塔．金（Krista Kim）的〈火星之家〉（Mars House）就以大約5億韓元（約新台幣1千2百萬元）售出。

現在，任何人都能輕易將自己的創作製成NFT後進行販售。Kakao的區塊鏈技術子公司「GroundX」，以自身的區塊鏈平台「Klaytn」為基礎，推出了NFT發行服務「KrafterSpace」。在KrafterSpace，只要上傳檔案，就能簡便地製作NFT。製作NFT時，需要有作品（創作）、加密貨幣、加密貨幣錢包，而將作品製成NFT的過程稱為「鑄造」（minting），其手續費則稱為「燃料」（gas），手續費則必須用加密貨幣支付（但目前為免費）。完成後，想要販售NFT的用戶必須將作品上傳至商城網頁。25 KrafterSpace可以與網頁瀏覽器的錢包「Kaikas」連動供人使用，讓用戶可以在全球最大的NFT交易平台「Open Sea」查詢、登記販售，並交易自己發行的NFT。

除了KrafterSpace，還有許多提供NFT製作服務的平台，像是Open Sea、Mintable、Nifty、Gateway、Rarible 與Makersplace 等。目前擁有最大NFT生態圈的以太坊（Ethereum）區塊鏈，可以支援Open Sea、Rarible、Mintable、Makersplace等平台。

儘管元宇宙與NFT都是前所未有的創新，但隨著元宇宙發展，也開始浮現NFT 的著作權問題。雖然任何人都能發行NFT，但目前沒有方法可以確認著作權是否屬於發行NFT的人。

書名：《元宇宙：全面即懂metaverse的第一本書》作者：李丞桓出版社：三采文化 出版時間：2022年1月22日

拍賣企劃公司Wannabe International 曾表示，要以NFT拍賣金煥基的《全面點火：無題》、樸壽根的《兩個孩子和兩個媽媽》與李仲燮的《黃牛》，並同時在22個國家進行線上競標。但是，該公司雖與作品收藏者達成了拍賣協議，卻未事先與這些作品的著作權所有人協商，因此發生了爭議。由於作品的著作權和所有權是由不同人所持有，收藏者沒有著作權，不能將作品製成NFT。最後，這個事件在Wannabe International 與收藏者向著作權人道歉後平息了爭議，不過，未來這類爭議仍會不斷出現。

因為無法驗證NFT是否有著作權的問題，且NFT本身只使用後設資料（metadata）的方式提供，因此在連結或著作消失時，是否在制度上獲得保障也是一個問題。此外，也會發生將著作權保護年限已過的作品製成NFT販售的情形。我們必須從多方面視角討論元宇宙革命引起的NFT議題，以尋找因應的方案與政策。

●本文摘自 三采文化出版於1月21日上市新書《元宇宙：全面即懂metaverse的第一本書》。