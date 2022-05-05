總是感到真心換絕情？ 先留意自己的心理地位

文／蘇絢慧（諮商心理師，本書《慣性討好》作者）

你若是真實地回看、檢視關係，就會發現過去曾經奮不顧身投入、在乎、重視，甚至一廂情願地付出，最後終將失衡，不會有好的結果。這並不是詛咒，而是邏輯，為什麼呢？因為當你奮不顧身地把自己投入在一段關係中，這種過度投入及過度付出，勢必早晚都會能量耗盡，不論身體或是心理能量，都會因為沒有補給而開始耗竭虛弱。

這時候你會開始不平、有些埋怨，因為人是講求平衡的生物，唯有身心平衡，人才能安穩健康，在單方面地付出勞力心力，卻還是沒有得到能讓你感覺平衡的反饋(依照你想要的物質或情感的反饋)時，你勢必會開始「討」。

付出要對等，才會有意義

你會從本來的事事討好，變成事事討補償，你可能會說：「之前我給過你什麼、幫了你什麼，現在我也想要你為我做點什麼、滿足我一些想要的」，於是這段關係開始風雲變色，你不是被人躲著不再相見，就是對你冷淡互動和回應，要不然直接被謾罵指責，說你原來給人幫助、為人付出都是有目的，原來你是一個這麼會計較的人，付出了還要掛在嘴上。

你吃驚訝異，不知道從何說起，你不懂為什麼只要在關係裡，自己注定只能是那一個單方面付出、不斷給予的人？而你的需要和狀態，甚至心裡的感受，關係中的對方總是沒有意願了解、沒有興趣聆聽？

如果這正是你現在的處境和遭遇，讓我們靜下來好好觀察及思考，為什麼在你的關係中，你好像都是那個「有情有義」的人，而別人都會是那個「無情無義」的人。如果是這樣的情況，我們至少可以繼續思考下去，關於你的情感，是不是長期以來都被你濫用和浪費？

你可以試著回答這幾個問題： ◆ 你覺得自己的情感很豐沛？ ◆ 你總滿懷情感想對別人好嗎？ ◆ 你付出情感的對象，是情感匱乏的？還是對他人也能展現出情感？ ◆ 你是出現在他孤立無援、孤單窘迫的時候？還是出現在他生活成功、平穩、健康的時候？

以上的問題，可以看出你是否用犧牲自己的方式，想照亮別人的人生？

若情況是如此，你便是想燃燒自己照亮別人，無論是否意識到，你都可能特別去靠近那些讓你覺得需要被幫助和被人照顧的人，然後想盡一切力量幫助他，使他生活變好。

不是說助人的胸懷不好，也不是說我們生活中不要去幫助別人，問題不在要不要幫助人，而是你以助人為關係的開始，站在一個給予和付出的位置，後來卻想從被幫助的人身上得到回饋，這時就會開始出現問題。除非你們原本關係的建立，就能平等、互相支持和分享。

再多付出也填不滿的無底洞

我們在人際關係建立時，要留意自己的心理地位。若你在原本生活中，時常覺得自己心理地位卑微，也就是低自尊、低自我價值感，並不看好自己，也不是很尊重自己，那麼你會害怕在關係中被人嫌棄和質疑，所以你不太敢和你覺得地位卓越或能力很好的人建立關係，你害怕深受打擊及挫折，所以不自覺地會去找那些處境比你還不如的，比你問題還多的，覺得他們需要幫忙和關懷，然後不停地關心和給予，以此建立自己在關係中的價值和地位。

書名：《慣性討好：不再無底限迎合，找回關係自主權的18堂課》作者：蘇絢慧出版社：三采文化出版時間：2021年12月31日

但卻忽略了其實你沒有那麼多資源和能量，可以一直保持在給予及付出的狀態。當你很投入在這段關係時，自然會覺得這段關係好像很重要，所以也會開始想彼此交流，想建立再深交一點的關係，不再只是想做那個給予的角色，不斷負責聆聽、安慰、支持、供應，你也想從關係中經驗到被關心和在乎，被聆聽和給予，就是在這時候，關係才會開始風雲變色的。

不是你或是別人有問題，而是這段關係一開始就是為了對方的需要而存在，對方本來就沒有想在這段關係中，成為付出者或給予者。這不是誰絕對可惡或誰絕對可憐，這基本上就是考驗人性的事情。

如果你在關係中，事實上沒有能力去建立平等相互支持的關係，就像前面說的，你會去找那些看起來需要你的人，抬高自己在關係中地位，以此獲得被需要或被尊敬的感覺。那麼當形成這一段關係時，其實已經無形寫下了一個腳本，你必須擔任照顧者，而對方只會擔任被照顧者。

而當有人在關係中，坐定了被照顧者和被服務者的位置時，實際上，他可能反而會覺得他在關係裡的地位是高的，因為他可以使用你、差遣你和指使你，根本不需要去在乎及重視你有什麼需求、付出的過程究竟要承受與面對什麼。

甚至，你可能從來沒有去觀察和留意你所付出的對象，是否是一個情感貧窮戶？根本情感匱乏，甚至到刻薄的地步，對人的付出是不可能有感的，更不用說會珍惜和回應。

拒絕在情感中當乞討者

刻薄，是情感匱乏的傾向，因為無法保有情感，不只是冷漠，還加上對人(包括自己)的嚴酷，因此表現出對人、對生命的不仁。如果你被刻薄以待，那麼遠離這個人，不要抱著幻想要用自己的行為得到他的肯定，他若有能力給出情感上的肯定和回應，你又豈需日夜努力，不斷期盼？

你向情感匱乏者討要情感，是怎麼也要不到的。他已拮据得難以供應他自己，又如何再拿出情感滋養你？

不要強要、強迫，那往往會演變成更大的怨懟和委屈。若是可以，從儲蓄對自己的情感開始，先學習對自己有情有愛，成為自己情感的不匱乏者，我們才不會只能跟身邊無情感能力者，拚命地索求情感、要求回應。

再來是，你需要好好地重新思考，你對這段進行中的關係究竟在乎什麼？這跟你對關係的價值觀和信念有關。如果你認為關係就是要平等、相互尊重和支持，相互鼓勵和付出，那麼就會讓自己去辨識雙方都有相當的能力，才會建立深交的關係，至少是能彼此一起成長。而不會總是一頭熱地靠向那些你以為需要你，又沒有能力和意願維繫好關係的人。

愛，禁不起被要求證明

在建立新的關係前，我還是會這麼建議，請先讓情感的儲蓄自立而富足，至少先確定自己夠用，若還是走入誤區，遇到了刻薄、無感的人，要先把情感保留多點給自己，再量力而為，而不是傾囊而出，把自己掏空。

千萬不要有那種心態：我要掏心掏肺給你看，證明我一片赤誠。如果有人需要你這麼做，基本上他本來就是懷疑你、不接受你的。即使掏出心肺，證明自己一片赤誠了，他還是可能無動於衷，繼續點出你沒有做到的地方。

這種在關係裡，我要向你證明我自己，或你要向我證明你自己，原本就屬於一種弔詭的心理遊戲，除了歹戲拖棚，鬧到不歡而散，根本來說，對關係的幸福和成長毫無助益。

當我們要建立正向的關係，我們都要清楚認知到，自己是要在關係裡幸福，不是要在關係裡受苦，再一起墜入無間地獄，當有清楚的認知意識，那麼你才會試著離開那些會把自己一切資源和能量用盡的人，減少接觸他的機會，就像你不會把自己放在一個受污染的環境，受環境侵蝕毀滅一樣。

刻薄是利箭，他必傷人也傷到自己，又怎麼可能真正懂得如何對人好呢？

但是你無法去影響或改變一個人的刻薄心態，只能好好辨識清楚，用真實互動作為依據，問清楚、想明白你是否又習慣地想從關係中獲取重要感和價值感？

只要有這樣的一點起心動念，就不是建立在健康的關係基礎上，那麼關係的糾葛和拉扯，是早晚會發生的事。

★討好傾向檢測： https://bit.ly/3J6IGnT

●本文摘自 三采文化出版之《慣性討好：不再無底限迎合，找回關係自主權的18堂課》。