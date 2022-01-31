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拒當「大腹婆」！你要的腹肌，其實得用「伸展」鍛鍊才對

聯合新聞網 / 高寶書版
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

文／中村尚人

腹肌要用伸展的方式來鍛鍊

「只要肚子不要這麼凸，看起來一定會更瘦一點……」

「要是沒有啤酒肚的話，就可以大大方方地穿T 恤了！」

對許多人來說，「下腹部凸出」永遠都是煩惱的第一名。而一說到瘦小腹，那就是腹肌運動。腹肌的重要性從以前就一直被強調，除了改善腰痛，還能提升塑身效果和運動表現。

（圖／取自高寶出版之《後仰就會瘦 : 10秒就能消小腹，適合所有人的革命性拉伸瘦體操》。）
（圖／取自高寶出版之《後仰就會瘦 : 10秒就能消小腹，適合所有人的革命性拉伸瘦體操》。）

說到腹肌運動，我想大家都會想到收縮腹肌的仰臥起坐。但是最近，這種收縮腹肌的運動引起了大眾的注意，被認為是造成腰痛的原因。

說到底，我們是否一直有一種錯誤的觀念，也就是認為腹肌運動就是仰臥起坐呢？那樣的腹肌運動真的合理嗎？

我從事瑜珈和皮拉提斯的教學，目前已培養出約2千名專業教練。

另外，作為物理治療師，也診治了將近1萬名為腰痛等姿勢問題所苦的患者。

（圖／取自高寶出版之《後仰就會瘦 : 10秒就能消小腹，適合所有人的革命性拉伸瘦體操》。）
（圖／取自高寶出版之《後仰就會瘦 : 10秒就能消小腹，適合所有人的革命性拉伸瘦體操》。）

書名：《後仰就會瘦 : 10秒就能消小腹，適合所有人的革命性拉伸瘦體操》作者：中村尚人出版社：高寶書版出版時間：2021年2月11日
書名：《後仰就會瘦 : 10秒就能消小腹，適合所有人的革命性拉伸瘦體操》
作者：中村尚人
出版社：高寶書版
出版時間：2021年2月11日

透過瑜珈等東洋醫學，加上身為物理治療師的西洋醫學，從這兩方面研究人體的過程中，我得出了一個結論。那就是……

「腹肌要用伸展的方式來鍛鍊。」

就是這麼一回事。

簡單到每個人都能在日常生活中持續進行，明明完全不會累，卻能確實地對腹肌產生作用。除此之外，還能養成易瘦體質，體態也會變好，身心都能變得健康。

就讓我來帶領大家了解這個遵循身體原理的全新腹肌運動吧！

●本文摘自高寶書版出版之《後仰就會瘦 : 10秒就能消小腹，適合所有人的革命性拉伸瘦體操》


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