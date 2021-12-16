慢性便秘、腹瀉是現代人常見問題　揪出不適來源改善腸胃功能

文／石垣英俊

排便異常（腹瀉、便祕）

影響程度

時★★★★

地★★★

人★★★★★

（圖／擷取自出版之采實文化之《身體情緒疼痛地圖x24節氣調理手冊》內頁）

從「時、地、人」確認排便異常的原因

腸內環境惡化與過大的壓力，都會導致腸胃功能低下！

慢性便祕與腹瀉這類排便異常的一大元凶，就是偏食與運動量不足等生活習慣。此外內心承受過大壓力也會擾亂自律神經，腸道蠕動因此過慢時會便祕，過快時又會腹瀉。所以在調整生活習慣的同時，著重於改善腸胃功能的治療有助於提高效果。

病例：排便異常

面臨重要報告的壓力⋯⋯

三十多歲、上班族

（圖／擷取自出版之采實文化之《身體情緒疼痛地圖x24節氣調理手冊》內頁）

我向有腰痛困擾的男性詢問詳情時，得知他一週後有重要報告，所以壓力很大。並進一步得知他緊張時容易腹瀉，晚上吃太油的話隔天身體就會變沉重，排便也會變得很不順。

由於腸胃功能低下也會影響腰痛，所以我為他整頓了腹部與腰部的腸胃相關經絡，並提供飲食改善法以及緊張時的自我按摩法等建議。

這位男性兩個月後再度造訪時，我詢問了後續的狀況，男性表示成功改善了腸胃不順，且報告也平安落幕了。

ADVICE

．藉由飲食、運動、下半身伸展運動等改善體型！

．急性腹痛或腹瀉就按「腹瀉點」！

．除了腹部以外，按摩腰部與小腿肚也很有效！

排便異常的改善方式：按摩小腿達到整腸效果

刺激腸胃經絡以緩解疼痛！

（圖／擷取自出版之采實文化之《身體情緒疼痛地圖x24節氣調理手冊》內頁）

為什麼會有效？

這些穴道都與腸胃相連，足三里與胃部相關、上巨虛為大腸、下巨虛則為小腸。腸胃功能不順時，脛前肌會變硬或是按壓時會感到疼痛，所以要透過按壓鬆緩整塊脛前肌。

排便異常的改善方式：鬆開腰部一帶

腸胃功能低下容易導致腰部緊繃！

（圖／擷取自出版之采實文化之《身體情緒疼痛地圖x24節氣調理手冊》內頁）

為什麼會有效？

腸胃運作不佳時，容易產生腰部緊繃的症狀，而腎俞穴則與腰痛密切相關，此外臀部側邊的闊筋膜張肌，則會在腸道出問題或是精神壓力大時變得僵硬或脹起。

胃痛、腹痛（壓力性）

影響程度

時★★★★

地★★★★★

人★★★★★

（圖／擷取自出版之采實文化之《身體情緒疼痛地圖x24節氣調理手冊》內頁）

從「時、地、人」確認胃痛、腹痛的原因

內心煎熬導致腸胃功能低下、荷爾蒙與胃酸分泌異常所引發的疼痛！

壓力造成胃痛、腹痛（病毒性等除外）時，自律神經會失衡，流往腸胃的血液也會變慢，進而造成腸胃功能低下。如此一來，荷爾蒙與胃酸分泌就會發生異常，腸胃因此過度蠕動的話就會演變成疼痛或腹瀉等症狀。此外氣候變化等導致腹部著涼、血液循環變差時，也會造成相同的疼痛。

胃痛、腹痛的改善方式：按壓膝蓋上的穴道（梁丘）

刺激對急性腹痛有效的穴道！

（圖／擷取自出版之采實文化之《身體情緒疼痛地圖x24節氣調理手冊》內頁）

為什麼會有效？

梁丘是與腸胃功能息息相關的穴道，腸胃狀況不佳時，這個穴道通常會特別僵硬。此外按壓這個穴道也能夠應付急劇的絞痛，而胃部強烈疼痛時則建議從左側開始按壓。

胃痛、腹痛的改善方式：按壓腹部穴道（梁門）

刺激有助於改善胃部不適的穴道！

（圖／擷取自出版之采實文化之《身體情緒疼痛地圖x24節氣調理手冊》內頁）

為什麼會有效？

梁門是對所有胃部慢性症狀都有效果的穴道，包括胃痛、脹氣等，而直接刺激腹部也有助於改善慢性的腸胃功能。

●本文摘自 采實文化出版之《身體情緒疼痛地圖╳24節氣調理手冊》。