股價漲三成賣出 投資五年滾出千萬退休金

文／江季芸

漲三成賣出，等待下個進場週期

2019年年初，台股由低點一路往上漲，愈漲愈瘋狂。我一直謹記霍華．馬克思（Howard Marks）《掌握市場週期》（Mastering the Market Cycle）裡所說的，你必須辨識市場週期目前處在哪個位置，才能看出別人察覺不到的大機會。當別人義無反顧且信心滿滿的積極大舉買進時，我們應該要抱持高度謹慎的態度。我雖然不知大盤何時會反轉，但已經開始提高警覺。

巴菲特說，當潮水退出，就知道誰在裸泳。暢銷財經作家安納金也說過，當海嘯來臨時不是比誰游得快，而是要看誰已經離開沙灘了。

2019年年初，我買進宜鼎和聯華，後來都漲到波段三成目標價，有鑑於感受到股市過熱的氣氛，所以這次我採取的策略是，將股票全部售出以回收更多資金，等待下次逢低布局機會，所以就沒留下零成本股票，其中宜鼎漲三成後以132元賣出20張，獲利60萬元。

老實說，國巨和我過去所挑選的股票類型完全不一樣，買了以後無法像其他股票可以讓我不用管、安心吃飯睡覺。國巨除權完後，股價一路下探至兩百多元，我慢慢等它漲到375元後，為求安心便在獲利15％時全部售出，領了約27萬元股利，再加上小小幅度的波段價差利潤27萬元，國巨最終以獲利54 萬元收場。

國巨股價後來又歷經了一波震盪起伏，在寫這本書之際，股價雖已漲至600元，但我賣掉它卻從不後悔。我特地說明國巨的投資歷程，就是想讓讀者知道，你必須要清楚自己的投資目標是什麼，哪種股票適合你，你想在股市裡追求上沖下洗的快感，還是安全平穩的獲利？美國成功學作家拿破崙．希爾（Napoleon Hill）所說：「心靜致富。」對我而言才是最重要的。

（圖／Unsplash）

投資5年，提早滾出千萬退休金

2017年，我以80元價格買進5張創見之後，營收就持續衰退，價格甚至曾經一路下跌至六十多元，我就一直在等待機會賣出。很幸運地，2020年初創見實施庫藏股買回自家股票，所以價格開始慢慢上漲。在2月時，競爭對手日本AND Flash 晶片大廠鎧俠（Kioxia，原名東芝記憶體）生產線失火，轉單效應造成創見股價大漲，我便趁機在82元全數賣出。

雖然只賺到一點點價差，沒有達到三成漲幅的目標，但是2年來創見分別配發6元和5元的股利，40萬元本金一年領到3 萬元股利（殖利率7.5％）、一年領到2.5萬元股利（殖利率6.25％），比銀行定存好太多，我也心滿意足了。

《富爸爸，窮爸爸》（Rich Dad, Poor Dad）作者羅伯特．清崎（Robert T. Kiyosaki）說：「富人買進資產，窮人買進負債，中產階級則是買進自己以為是資產的負債。所謂的資產是指，買下後能不斷產生現金流到你口袋裡的東西，所謂的負債則是，買下了後會不斷從你口袋把錢掏走的東西。」

這句話對我的影響很深刻，也讓我在挑選投資標的時，除了重視公司體質和發展前景，更重要的是，必須要有很好的股利政策，如此才能產生源源不絕的現金流，達成我建置每年可以發放100萬股利的被動收入系統目標。

分享這段創見的投資歷程，是想讓讀者知道，買進股票後，股價難免會波動、下跌，但過程中，若每年都能領到豐厚的股利，你便能很放心的抱著股票，不需要因為害怕股價下跌而「認賠殺出」，可以耐心等待股價上漲時機的到來。

霍華．馬克思指出，如果市場往一個極端擺盪得愈高，它盪回來的力量可能會更猛烈，並且造成更大的損害。上漲後就是修正，多頭市場後就是空頭市場，在繁榮和泡沫之後接踵而至的，則是傷害更大的崩潰與恐慌。巴菲特也說，每一個泡沫，都有一根針在等著它。

我不知道這樣算不算泡沫，也不知道針藏在哪裡，更不知道何時股市會豬羊變色、產生變化。我能做的就是提高警覺、預做準備，耐心等待機會。賣出創見後，2020年初，我已經收回70％∼80％的資金，在過熱的投機氣氛中等待股市反轉。

然而，誰也意料不到，在農曆春節股市封盤期間，竟然爆發新冠肺炎疫情，一隻黑天鵝從天邊飛來，戳破全球過熱的股市。巴菲特說，當別人恐懼的時候，我們要貪婪；霍華．馬克思也說，當別人驚慌失措不敢採取行動，甚至恐慌賣出時，我們應該要轉趨積極。

在逐步收回資金等待近半年後，機會終於到來，而我一直在等待的自動化倉儲設備大廠盟立（2464）的股價，也下跌至2∼3年來的歷史相對低點。當盟立到達我所設定的進場價格時，我便從35.75元開始買進，並用很快的速度先買足一半資金的盟立股票。每年股市的走勢都不同，這次股市不像2017年、2018年、2019年，讓我幾乎都是買在低點沒多久後，價格便開始反轉向上；股價也不像2015年8月一路下跌至隔年1月，而是雪崩式的下跌。

由於看好自動化設備的前景，所以我將大部分資金鎖定在盟立。然而，盟立的價格卻如同自由落體般不斷墜落、深不見底，我向下承接的資金越來越少，直到價格來到最低價格25.5元，那一天我買了5張股票。表面上從35.75元往下買至25.5元，均價應該很低，但事實上，均價是33.3元，並沒有想像中的低。

（圖／Unsplash）

那陣子剛好遇到媒體來採訪，當時還在布局階段，原本預計要買167張，後來人算不如天算，最終只買了151張，總成本為503萬元。原本我以為會用複製當年中信金的模式來布局盟立，不過這次股市崩盤來得又快又急，雖然最終的結果相似，但過程還是不太一樣，這就是股市千變萬化、難以捉摸、充滿挑戰的地方。這次股市跌得既深又快，但是回升的速度不遑多讓，所以有人稱為「深V反彈」。後來，盟立除權完後，股價突然急速反彈，我便以均價51.1元賣掉99張股票，把503萬元本金全部回收，並在開心農場存下52張零成本股票。

由於壓縮大廠瑞智（4532）在爆發新冠肺炎疫情後，價也格終於來到我原先設定的目標價格22元，所以就開始進場，一共買了100張、均價為19.9元，其實也不算便宜，過程中最低還曾跌至13.65元。同期間，複合板大廠森鉅（8942）的價格也下跌至目標價60元，因此便以60元單筆買進10張。

此外，工業廢水處理大廠萬年清（6624）和近年來很熱門的ESG 議題，亦即Environment（環境永續）、Social（社會責任）及Governance（公司治理）三者中的環境永續有關，但由於剛上櫃不久，能參考的歷史資料有限，且每日交易量很低，所以用40.3元買了3張。目前股價跌至三十出頭我也不擔心，因為廢水處理是未來企業必須面對的重要課題。

在投資滿5年後，本年度在投資上的大躍進便是領到60萬元的股利，帳戶資產達1,300萬元（包含庫存股票的市值及售出股票的現金存款），內心真的無限感恩。

●本文摘自 采實文化出版之《波段存股法，讓我滾出千萬退休金》。