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失去正常狀態，也是一種面對創傷的韌性

聯合新聞網 / 采實文化
（圖／Unsplash）
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生活中，每天有各式各樣的壓力，經常發生不如預期的狀況，雖然會有負面情緒是很正常的，但許多人習慣用不恰當的情緒反應，容易造成不健康的念頭，影響判斷力，做出脫序、失常的行為，導致難以挽回的局面。

《終結毒性思考》提供六週的轉念練習，教你如何在面對壓力與挫折時，扭轉不理性的毒性思維，改變你對負面情緒的認知。（編按）

文／丹尼爾．弗瑞爾（Daniel Fryer）

當一些創傷性事件發生時，你是可以失去正常狀態的，你可以生氣、憂鬱、焦慮，麻木等。理性情緒行為療法對剛經歷創傷的人來說，不一定是理想的方法。

如前所述，如果你剛剛經歷過，或正在經歷創傷性事件，那麼諮詢會是比較好的開始，讓自己待在一個安全的地方處理情緒，會比較合適。雖然理性會有所幫助，但在處理創傷性事件的過程中，大吼和責駡這個世界也會有所幫助 。雖然本書中列出的健康、理性信念能夠幫助你在面對創傷時，無論是情緒還是生理方面都更有韌性，但在直接面對創傷時，你可以使用「必須」、「絕對不可以」、「糟糕」，和「惡夢」。

理性情緒行為療法是「之後」的方法，也就是如果你沒有處理創傷性事件，或沒有從創傷性事件中走出來，你感覺被困住了，幾個月，甚至幾年之後，依然感到生氣、憂鬱、焦慮，或內疚，這時就要使用理性情緒行為療法。

如果你告訴一個剛剛失去所愛的人，這不是世界末日，他們很快就會遇到新的人，你可能會碰壁 。我有幾位客戶是列車公司的員工，這個行業充滿了壓力和緊張，包括害怕自殺的壓力。說得清楚一些，是指有人會用火車作為結束生命的方式。這就是一個壓力很大的創傷性事件，不僅對當事人的家人，就連列車上的乘客、管理列車的工作人員、必須收拾善後的人，尤其是當時的列車駕駛員，都是很有壓力的事。

然而，對於需要充足時間來療癒和恢復，或是去找治療師幫助他們度過的列車司機來說，總有某幾個人會自己默默承受，在還沒確定身心狀態可以復職前，就重返工作崗位。他們不是沒有人性，也不是沒有同情心，只是設法以一種不打擾自己的方式，來看待所發生的事。

他們說，這是工作的一部分，他們當然希望自己不會遇到這種事，但他們也接受這種事有可能會發生的事實。儘管這種事很不好，但並不是他們所能想到的最糟糕事情。有些人在面對創傷性事件時，確實可以透過保持理性來得到解脫。

關於創傷的討論到此為止，讓我們回到這些信念上。

要想知道自己是否在糟糕化某項要求，可以問自己：「在我最煩躁不安的時候，我會糟糕化事情嗎？我把事情搞得比實際上更糟嗎？」想像自己最煩躁的時刻是很重要的，因為如果你不這樣做，你就會試著提出理性的答案（不，我不會） 。我們想要的答案，是真正憤怒、真正憂鬱、真正驚慌失措時的你會做的事。因為，雖然每個人都可以很理性，但當我們心中有某個要求時，理性就會悄然離去，自己放長假去了 。

書名：《終結毒性思考》作者：丹尼爾．弗瑞爾（Daniel Fryer）出版社：采實文化出版時間：2021年8月26日
書名：《終結毒性思考》
作者：丹尼爾．弗瑞爾（Daniel Fryer）
出版社：采實文化
出版時間：2021年8月26日

同時，審視你的感覺，看看它們告訴你什麼。如果某件事感覺很糟糕、很可怕，或是大災難，那麼在這種感覺背後，就是很糟糕、很可怕，或是大災難的信念。

同樣地，如果你找到了一個糟糕化的信念，就要自動假設它背後必定存在一個需求。舉個例子，如果你說：「我老闆跟我說話的方式非常糟糕。」而且你因此感到相當煩躁，你就能自動帶出背後的要求：「老闆不可以那樣跟我說話。」

當你找出了一個要求，就可以把它變成一個偏好。當你找出了一種糟糕化信念時，可以自動假設背後存在著一種要求，接著修改為一種偏好和一種反糟糕化信念，比如：「我希望老闆不要這樣跟我說話，但他們沒有理由絕不能這樣做。他們這樣對我說話很不好，但也不可糟糕。」

●本文摘自采實文化出版之《終結毒性思考》


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