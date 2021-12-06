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活用讓心靈自由的「早晨常規」　與自己獨處的朝活時光

聯合新聞網 / 采實文化
書名：《家事常規化，無腦整理術》 作者：pyokopyoko（ぴょこぴょこぴ） 出版社：采實文化 出版時間：2021年11月日
書名：《家事常規化，無腦整理術》
作者：pyokopyoko（ぴょこぴょこぴ）
出版社：采實文化
出版時間：2021年11月日

文／pyokopyoko（ぴょこぴょこぴ）

日本是什麼時候開始出現「朝活」這個名詞呢？因為媒體介紹上班族與年輕女性開始會在早晨學習或運動，而使這個名詞備受討論。如今又衍伸出「早晨常規」這個新的名詞，進一步發揚光大。其實簡單來說就是「早晨的習慣」。或許是受到新冠肺炎的影響，待在家中的時間變長，人們就開始在意如何增加時間的效率，進而著眼於早晨時間的活用了吧。

早上爬不起來的我，能夠維持四點起床的生活，就是因為早晨獨處時光很愉快的關係。我的生活已經慢慢整頓出一定規律，只要按照自己的「早晨常規」去做，就能夠俐落完成家事。由於早晨的常規家事都是按照自己的行動規劃，所以「早晨常規」完成的時候，家事與盥洗也已經完成，身心都會變得很淸爽。我的早晨常規家事以廚衛空間的「順手淸潔」為主，因此即使家裡有哪些地方容易變髒，仍可以常保乾淨。

家人還在睡覺的早晨時光，我會用來觀賞事先錄好的電視劇，並享受一個人的咖啡時光。這段時間是為了迎接匆忙的一天之前，按下動力來源開關的重要時刻。（圖片來源／pyokopyoko）
家人還在睡覺的早晨時光，我會用來觀賞事先錄好的電視劇，並享受一個人的咖啡時光。這段時間是為了迎接匆忙的一天之前，按下動力來源開關的重要時刻。（圖片來源／pyokopyoko）

由於都是規劃好的行動，所以「起床後坐在客廳發呆」的時間變少了，有助於提升時間的運用效率。雖然我早晨基本上會用在家事與有興趣的事情，但是工作做不完的時候，或是想讀書考取某項資格時，也會利用這段時間。在家中工作時，白天會被家事佔去很多時間，使工作與家事的界線變得模糊。所以我現在已經養成白天不思考家事，集中在工作的習慣，結果確實體會到心理壓力的減輕。

我在社群網站發表「四點起床」、「早晨常規」等文章時也獲得熱烈反響，由此也可看出人們愈來愈重視「活用早晨時光的方法」了。

為整天的時間運用打造起伏，並減輕夜間的家事負擔─對於很容易二十四小時都在忙的主婦來說，早晨常規或許就是能夠獨力實現的小小工作變革。

我撤掉了廚房地墊，每天晚餐後先用抹布擦完調理臺等之後，就會順便擦拭地板，讓廚房保持清爽。（圖片來源／pyokopyoko）
我撤掉了廚房地墊，每天晚餐後先用抹布擦完調理臺等之後，就會順便擦拭地板，讓廚房保持清爽。（圖片來源／pyokopyoko）

會覺得早晨時光重要的，或許「只有現在」

主婦的時間安排會隨著家庭狀況與人生階段而異。雖然我現在習慣四點起床一口氣完成家事，晚上再早點上床睡覺。但是之後不必哄孩子睡覺了，或許夜晚做家事比早晨做家事更順暢的日子就會來臨。或者是哪天孩子晚上要去補習班，我可能又會稍微恢復夜貓子的生活也不一定。我在安排時間時最主要的目的，就是珍惜與家人相處的珍貴時光，早起只是方法而已。所以不舒服時不要勉強，並且依當天行程等靈活調整，才是持之以恆的訣竅。

以我家的狀況來說，盡情享受早晨時光所要面對的問題，就是晚上與先生相處的時間變少很多。夫妻相處的時間同樣重要，所以我們週末會一起熬夜看電影，或者是全家一起早睡，隔天才能共度悠閒的早晨時光等。

早晨常規讓我變得游刃有餘， 因此多了在孩子上學前幫她綁頭髮的時間。（圖片來源／pyokopyoko）
早晨常規讓我變得游刃有餘， 因此多了在孩子上學前幫她綁頭髮的時間。（圖片來源／pyokopyoko）

預防賴床、無法持續的「幹勁開關」

IG上不少人表示「我也想早起，但是沒辦法」、「會忍不住睡回籠覺」等，其實關鍵在於「讓早晨的動作常規化」。就算頭腦昏昏沉沉的，只要讓身體按照既定的做法運作，身心自然就會慢慢淸醒。

在睡回去之前動起來

請各位試著在鬧鐘一響，就立刻鑽出棉被吧。我認為不要賴床，直接起來做自己想做的事情，是持續早起的訣竅。我一開始將這段時間安排成興趣時間，看點喜歡的影劇或是書籍。只要將早晨時光打造成快樂時光，就會興起「為了明天早起而早點睡吧」的念頭，如此一來就比較容易養成早起的習慣。

打造出起床後的流水線作業

我認為成功早起的祕訣，在於「先決定好起床後要做的事情」。好不容易早起卻總是在發楞，或是禁不住被窩的誘惑又睡回去的話，就等於在對自己灌輸「早起沒意義」、「早起很痛苦」的負面資訊，當然就無法養成早起的習慣。所以請先決定「起床後的流水線作業」，就算只是喝杯水或盥洗等簡單的事情也無妨，此外也賦予這段時間自己特有的樂趣吧。

只要有「不必思考也能夠順利運作的時間分配」，就能夠大幅降低早起的困難度了。

我進行早晨家事時，習慣使用牧田的無線吸塵器。棒狀的吸塵器很輕盈，想到時就可以立刻進行，相當適合我。（圖片來源／pyokopyoko）
我進行早晨家事時，習慣使用牧田的無線吸塵器。棒狀的吸塵器很輕盈，想到時就可以立刻進行，相當適合我。（圖片來源／pyokopyoko）

●本文摘自 采實文化 出版之《家事常規化，無腦整理術》。


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