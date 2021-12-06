蔡芬芳／稜鏡下的伊斯蘭― 性別、宗教與戰爭──《ISIS伊斯蘭國的新娘》推薦序

文／蔡芬芳（國立中央大學客家語文暨社會科學學系副教授）

稜鏡下的伊斯蘭― 性別、宗教與戰爭

我常在以多元文化主義為主題的課堂上問學生，當提到伊斯蘭或是穆斯林的時候，會想到什麼？最常出現的答案不外乎是「不吃豬肉、戴頭巾」。回想自己以前在德國留學時，雖然周遭隨處可見穆斯林，仍然所知甚少，而且也不免停留在刻板印象之中。而隨著擔任教職之後，從研究印尼客家華人穆斯林開始，以及探究西方改宗的穆斯林女性之後，方始踏入了伊斯蘭的世界，透過人類學視角，從研究對象的生命故事呈現他們在成為穆斯林過程中所經歷的苦痛，而伊斯蘭提供了他們身心安頓之所。

當時我在德國印象最深刻的不外乎就是穿著罩袍（burqa 或是 burka）的女性，特別是全身黑色的罩袍，而對男性的印象則是他們的鬍子。二○○一年九一一事件發生之後，在德國（與其他西方國家）瀰漫著一股不歡迎穆斯林的氛圍，彷彿眼簾所及的穆斯林都是恐怖分子，甚至是連台灣友人也在閒談之間，提到在公車上或是在火車上，避免與穆斯林坐在一塊兒。二○一五年到二○一六年跨年之際的科隆（Köln）集體性侵事件更加導致德國（與其他西方國家）的穆斯林受到排斥，當我二○一六年暑假重返德國時，在科隆火車站可以感受到警察加強巡邏的嚴肅氣氛。

從這些點滴可見身處西方的穆斯林之處境。身在台灣的我們，或許常不自知地覺得中東世界距離我們甚遠，甚至可能認為無關，然而如何理解伊斯蘭卻也意味著我們要從何種角度了解我們所處的世界，特別是我們是否聽到了由穆斯林自己發出的聲音？隨著阿扎德‧莫阿維尼筆下的十三位女性，我們進入了她們的人生。從她們的經歷中，除了明白她們前往伊斯蘭國的原因之外，最重要的是，作者帶著我們回到她們在投身伊斯蘭國之前的生活，以便更加清楚是因為她們曾經度過的生活而一步步地走向伊斯蘭國，例如突尼西亞的努兒歷經因為自己戴頭巾而被奉行世俗主義社會所排斥的疏離感，抑或是未能從原生家庭獲得溫暖，而又因為強迫式婚姻被壓得無法喘息的麗娜。當然，書中來自倫敦的青少女之前過得就是一般青少年的生活，例如去彩妝店購買化妝品，或是敘利亞中產階級的年輕女孩沉浸在英國文學的世界中，也喜歡好萊塢的明星。還有來自德國的改宗者敦雅，為何她願意成為穆斯林，甚至前往伊斯蘭國，這些女性在在皆顛覆了我們對穆斯林可能會有的扁平認知。

（圖／Unsplash）

這本書雖然主要以投身伊斯蘭國的女性為主體，然而與這些女性相關的其他女性（例如母親、姊妹、同學、伊瑪目夫人等）以及男性（例如父親、兄弟、丈夫、男朋友、伊瑪目等）同樣地重要，因為書中女性所在的社會位置與生命經歷，皆在與其相關的人們的相對性中構成。此外，女性所處國家在國際政治、經濟秩序中的位置、國內政治、歷史背景、社會文化皆是我們在理解她們之所以做出投身伊斯蘭國的選擇時不可或缺的宏觀架構。至於她們個人的生命經歷，除了與她們的性別有關，她們家庭的社會階級、族裔身分，或是否具有移民背景也都在她們的個人經驗中發生作用。在上述各種因素交織之下而形成的經驗，皆讓她們做出為何投身伊斯蘭國，成為戰士的妻子之決定。更甚者，不論是西方或是伊斯蘭國的常見論述之一則將一切歸於宗教，然而事實上從書中女性或其他相關人物的經驗中得知，除了尋找一個能夠實行伊斯蘭教義與生活方式的理想之地，還有其他的原因，可能是因為社會不平等所造成的，例如在突尼西亞的一般百姓，即使相當努力準備應徵公務職位考試，但卻永遠都不得其門而入，永遠都是工會成員或是有關係的人才能獲得工作。但也有可能是情感所需，或希望建立美好家庭而與丈夫或是男友在當地共築未來人生。當然還有許多其他與個人經驗交織而成的在地脈絡與社會屬性的因素，促使了她們以及其他男性願意成為伊斯蘭國的子民。此外，我們也須注意，並非社會受挫者才會前往伊斯蘭國，還有其他原來屬於社會中堅分子的男男女女也投入了伊斯蘭國的懷抱，例如醫生、外交官或知識分子等。這些階級上的差異，更讓我們看到促使他們遷移背後的因素是相當多樣的。

阿扎德‧莫阿維尼依著時序，讓不同的女性登場，雖然看似是不同國家的女性，然而她們各自因為網路而與素昧謀面者連結了起來，社會媒體也讓書中部分女性進入了一個新世界，打開眼界。當今社會，網路的效用絕對不容小覷。在書中女性的生活，社會媒體扮演了重要角色，不僅能夠知道各地情形，甚至是後來逃離敘利亞的有力工具，然而它亦同時是西方國家、伊斯蘭國，以及身在其中的行為者（政府、新聞媒體、宗教人士、個人等）為了達到各自目的（例如西方與伊斯蘭國皆在傳遞抹黑對方的訊息或是為自身辯白）之手段。因此，我們有其必要，需要認知到網路與社會媒體在當代研究或呈現人們生活時是無法缺席的。

（圖／Unsplash）

作者莫阿維尼因其長久浸淫在中東世界與從事相關報導，讓我們有幸能夠一窺ISIS伊斯蘭國崛起的過程，以及了解在其中的女性生活世界與心路歷程，更重新解讀性別與戰爭之關係。這部作品同時讓大歷史與個人經驗交織，作者扎實的採訪、求證以及細膩的筆觸，讓我在閱讀的過程中往往欲罷不能，也跟著書中人物一一進入了他們的世界，最重要的是，透過本書，像是透過稜鏡的多角折射，看到宗教與戰爭之下，女性多樣的生命經驗，以及穆斯林內部的異質性。在我看來，本書不僅清楚勾勒出複雜國際情勢之外，更透過有血有肉的人物，讓身處台灣的我們稍稍與他們同感，因為他們生命中的喜怒哀樂與人生挫敗，並不會因為膚色、國籍、宗教而不同，因著共同的經驗而產生的共感，拉近了我們與伊斯蘭國戰士之妻的距離。行文至此，仍意猶未盡，因為本書中尚有許多值得我們探討的議題，例如虔信伊斯蘭的女兒對於母親不遵守教規的指責，抑或是原本抱著前往理想國度的女性為何後來要逃離，希望「回家」，而這「家」又是哪兒？尤其對於移民後代來說，與接收國的關係更常常是當代探討多元文化主義或是後多元文化主義時的主題。其他在此文中尚未提及的議題，事實上正是說明了探究伊斯蘭國現象與牽涉其中的行為者是相當複雜的浩瀚工程，因此本書作者能夠完成此書，實屬不易！

●本文摘自 貓頭鷹出版社 出版之《ISIS伊斯蘭國的新娘》。