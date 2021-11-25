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《茶金》掀歷史熱潮！葉怡蘭陪你回顧鮮為人知的台灣紅茶史

聯合新聞網 / 寫樂文化
書名：《紅茶經：葉怡蘭的20年尋味之旅》 作者：葉怡蘭 出版社：寫樂文化 出版時間：2017年7月11日
書名：《紅茶經：葉怡蘭的20年尋味之旅》
作者：葉怡蘭
出版社：寫樂文化
出版時間：2017年7月11日

公視新劇《茶金》你看了嗎？印度茶崛起後，讓台灣茶業面臨極大威脅。曾經風靡一時的台灣紅茶也跟著沒落。直到1999年後紅茶才漸漸復興......。

今天就讓最懂紅茶的葉怡蘭，用《紅茶經：葉怡蘭的20年尋味之旅》陪你一起回顧台灣紅茶史吧！（編按）

文／葉怡蘭

台灣紅茶復興史

「台灣有好紅茶嗎？」十數年前，自家網站留言板上經常聚在一起討論紅茶的網友們，提出了這樣一個問題，激起了我的高度好奇。

當時，個人興趣加之寫作關係，格外用了許多力氣，專注於紅茶的涉獵與鑽研上。所以，接連走訪了倫敦、東京、巴黎⋯⋯等幾個赫赫有名的紅茶城市，茶櫃子裡蒐集的茶樣，也從印度、錫蘭、尼泊爾、中國、印尼、甚至肯亞⋯⋯幾乎較知名較具代表性的產區茶種，都大致包羅了。

然而，台灣呢？台灣的紅茶呢？那當口，我開始疑惑了起來。——說真的，身處茶之人才風土物產鍾靈毓秀薈萃之地台灣，明明也是聞名遐邇震古鑠今的頂級優質茶產區，凍頂烏龍茶高山茶文山包種白毫烏龍之赫赫聲名遠揚全球，但紅茶，於本地市場已然越來越發展得普及精深的這項茶飲，卻為何好像邈邈不見蹤跡？

印象裡，台灣應該是產過紅茶的。記得小時候，在許多地方都還偶而看得到如日月潭紅茶、花蓮鶴岡紅茶的影跡，可惜那滋味已經不復記憶了。雖說街頭巷尾遍見各種泡沫紅茶店，然而用的多半是東南亞等地進口的廉價貨，並非台灣血統。

讓我萌生一探究竟的念頭。

昔年台灣紅茶包裝。（圖／《紅茶經：葉怡蘭的20年尋味之旅》　書中）
昔年台灣紅茶包裝。（圖／《紅茶經：葉怡蘭的20年尋味之旅》　書中）

誕生、沒落與再起

回看歷史，台灣紅茶產業的起源，最早應可追溯到日治初期，當時，殖民政府一方面為與已漸成全球貿易主流的南亞紅茶相抗衡，一方面不使台灣在綠茶項目上成為日本的敵手；所以，早自二十世紀初，在日本當局與茶商三井公司的攜手合作下，首度在北台灣開始種植、試製紅茶。

其時，紅茶茶樹來源主要為中國的小葉種茶樹。比方在台北縣石門、三芝、北新庄等地，便有中國引進的「硬枝紅心」品種、作法上則類似祁門工夫紅茶的「阿里磅紅茶」；我曾偶然得到一些，嚐來與傳說中評價類似，香氣馥郁、然滋味與濃度略顯不足，故雖曾引起一些注意，卻並未激起太大的迴響。

另外，在南投山區也發現有原生台灣的野生茶種「台灣山茶」，並取以試製成紅茶，雖然評價不錯，甚至被認為湯色茶味不輸立頓紅茶，但也未成主流。

重要轉捩點發生於1920∼30年代間，從印度阿薩姆引進大葉種茶樹在南投的埔里、水里、魚池一帶培植並生產，尤以魚池茶區，因風土條件的得天獨厚，整體表現最優異，並進一步行銷海外，獲致極大的成功。

當時，除了魚池當地，在南投埔里另有東邦紅茶公司，以自緬甸攜回的Shan大葉茶種在南投種茶製茶；新竹關西則有台灣紅茶株式會社、錦泰茶廠，各擁一片天。而也由於台灣紅茶品質優異，在各國間頗受肯定，約在1930年代後期，紅茶更一度超越其他茶類，成為台灣茶業重心。

沈潛時期：進口茶風光

二次世界大戰後，日本殖民統治結束，台灣紅茶盛世仍然持續。1960年代，茶園版圖進一步拓展到東部的花蓮鶴崗與台東鹿野。

此番榮景大約維持到六、七○年代，因整體茶業景況丕變而逐步衰退。特別在1970∼1980年間，全球能源危機加上台幣升值，外銷競爭力萎縮，內銷市場抬頭，在國人喜好需求主導一切的情況下，青茶類如烏龍、包種等蔚成主流，台灣紅茶產業於是就這麼漸漸沒落；滿山茶樹若非任其荒廢、便是拔除改種檳榔。

到後來，台灣紅茶大約只剩南投魚池一帶還有零星種植。花蓮鶴岡方面，原本由土地銀行經營的鶴岡示範茶場於1998年關場之後，竟也再難得見影跡。

即使進入八○年代，平民茶飲勢力抬頭，街頭巷尾泡沫紅茶茶攤茶店遍見，包裝紅茶飲料借助便利超商零售通路體系全面深入百姓家，紅茶茶包更逐漸成為辦公室與簡餐咖啡館中隨處可見的尋常茶風景，但也幾乎全非在地本產。

影響所及，台灣茶曾經輝煌的出超態勢正式走入歷史。——為因應逐年遽增的龐大需求，來自錫蘭、越南、印尼的廉價細碎型紅茶葉大量進口，並於九○年代超越出口量，台灣正式成為茶葉進口國。

台灣紅茶在1930年代後期一度成為台灣茶業重心，但六、七○年代起茶業 景況衰退，本土紅茶廠風光不再，改以進口茶為大宗了。。（圖／《紅茶經：葉怡蘭的20年尋味之旅》　書中）
台灣紅茶在1930年代後期一度成為台灣茶業重心，但六、七○年代起茶業 景況衰退，本土紅茶廠風光不再，改以進口茶為大宗了。。（圖／《紅茶經：葉怡蘭的20年尋味之旅》　書中）

茶藝復興：本土茶精緻化

這番沈潛光景一直持續到九○年代末期，才在各種因緣聚合與政府相關單位、茶農與業者們的努力下，終究又漸漸透出曙光。

在我的觀察，此波新紅茶風潮的吹起，與當時發生於城市年輕一輩飲食愛好族群裡、對精緻紅茶的崇尚憧憬頗有關係：對歐風或日式洋風消閒享樂方式與氛圍的普遍嚮往，致使下午茶風氣逐漸普及，各種精緻路線紅茶館與專賣店紛紛林立，諸多國際著名紅茶品牌陸續引進。

尤其令人印象深刻的特色是，與英、法、日當刻流行趨勢高度同步，新一代的愛茶人，關注點不僅在於品牌、茶款分類，連茶葉本身的產區風土、茶園、等級、海拔高度、春摘夏摘秋摘⋯⋯都自有其追求和專精講究。

流風所及，與台灣咖啡近年的炙手可熱景況相似，這般對優質紅茶產地、身世來由的關注，原本曾經盛極一時、卻因外銷市場的消退而幾近凋零不存的台灣本土紅茶，在越來越多的紅茶愛好者們的關切和追尋下，開始有了嶄新的發展契機。

最關鍵原因還有，1999年九二一大地震災後重建計畫中，選定紅茶做為南投產業發展重點──各方因素推波助瀾下，台灣紅茶終於開始重新萌芽生光。

台灣茶葉改良場魚池分場。。（圖／《紅茶經：葉怡蘭的20年尋味之旅》　書中）
台灣茶葉改良場魚池分場。。（圖／《紅茶經：葉怡蘭的20年尋味之旅》　書中）

●本文摘自 寫樂文化 出版之《紅茶經：葉怡蘭的20年尋味之旅》


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