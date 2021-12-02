職業倦怠等同輕鬱症？除了離職，你還有更機智做法！

文／朴鐘錫

「我是三十二歲的副理。只是為了賺錢，每天都強忍著上班。即使拚命工作，也存不了多少錢，或許有時會發績效獎金，但是又會以紅白帖的名義消失，真是令人無語。為了忍受上司們挑剔的性格，自尊心已經被踐踏得殘破不堪了。不能不加班，還要參加聚餐、喝炮彈酒，在上司面前強顏歡笑，卑躬屈膝地討好別人，真不知道自己為了什麼而活。即便像螞蟻一樣只知道埋頭苦幹，日子也沒有好轉的跡象，我好害怕五年、十年後也是如此。能不能談戀愛或是結婚呢？……所有的一切都沒有自信，只是感到煩躁不已。請個年假也要看人臉色，但是休息了一週，似乎也看不出有什麼太大的變化。我會不會是得了憂鬱症呢？」

不知從何時開始，早上很不想上班、很難起床，總是失眠又神經過敏，就算休息也不覺得放鬆，所有事情都覺得興趣缺缺，經常對朋友或家人發脾氣，熱情早已消失殆盡，很難維持人際關係。這些症狀都是許多上班族曾經經歷過的職業倦怠症候群，也被稱為「輕鬱症」（Dysthymic disorder），這是指沒有熱情、沒有胃口，對任何事物都提不起興致的無力狀態。

一如上述那名接受諮商者的情況，可以視為職業倦怠的初期階段。因為雖然受到壓力，但不會缺勤或遲到，即使再累，也會按時上班。通常進入職業倦怠的中期階段時，不想在公司上班的情緒會無意識地影響到行動，諸如經常性遲到，到後來則會總是遲到，反覆出現把自己的業務推給別人等行動。到了職業倦怠末期，則會經常出現曠職或是不接上司電話的情況。有時乾脆關機後避不見面。一旦出現職業倦怠，人就會逐漸變得悲觀和自責，覺得自己什麼事情也沒有完成，什麼都做不好。另外，由於過於疲累，也會被留職停薪或是離職等種種想法所困擾。

以研究上班族「職業倦怠」 聞名的加州大學心理學教授克麗絲汀．馬斯勒（Christina Mashlach）指出：「處於職業倦怠狀態時，會對自己的職業和其相關的所有人產生負面情緒，這種情感的強度超乎想像。」

（圖／大田出版之《也許你是真的累了：機智醫生帶你走出過度努力的職業倦怠症》；繪圖／有隻兔子）

克麗絲汀．馬斯勒以職業倦怠為主題，採訪了數千人，大多數的受訪者將職業倦怠狀態稱為「靈魂的腐蝕」，亦即對自己的職業產生心理上的距離感，並且培養出負面情緒。

陷入職業倦怠狀態的人會產生負面、悲觀的認知，就像憂鬱症一樣，朝向有礙精神健康的方向發展。尤其在現今競爭激烈的社會中，重視他人的認可，將此視為幸福的尺度，因此很容易陷入職業倦怠。工作狂（workaholic）或有完美主義傾向的人，很可能陷入職業倦怠的原因也在於此。

本文最後收錄了可以自行診斷職業倦怠症候群的確認清單（checklist），如果符合其中四個以上的話，很可能就患有職業倦怠症候群。如果想平衡工作和生活，就應該放棄在職場上過度尋找生活意義的欲望，設定適合自己的速度和界線是非常重要的。

根據二○一八年韓國統計廳的資料顯示，韓國一年內有八十萬一千五百零三人因憂鬱症接受了精神科治療。那麼，在韓國約五千一百六十萬的人口中（以二○一八年為準），除了這些人之外，其他人是否從未患過憂鬱症呢？不是的。其他人可能是在意別人的視線，或是不想承認自己處於需要看精神科的艱難狀態，因而忌諱去看精神科。也許是因為害怕去看了一次精神科，就會覺得「我是真正的精神科患者」。區分普通人與精神科患者的那種無形偏見，或是先入為主的觀念，以及精神疾病患者本人的自尊心，使得他們不想來看精神科。相較於其他已開發國家，韓國人更關心健康，而且經常去醫院就診，但是到精神科就診的門檻依然很高。

然而，任何人都可能出現一次職業倦怠或憂鬱症。人生在世，總會有感到倦怠的時刻。職業倦怠是我們過於認真地生活而產生的憂鬱症狀。讓我們覺得自己好辛苦，累得不能休息，硬撐下去而得來的病。因此，很難辭職而只能勉強上班的上班族，經常出現這種症狀。

如果只是直線思考，對於出現職業倦怠的上班族來說，辭職或許是一個選項，但這並不是理想的解決之道。如果是衣食無虞，不需要從事經濟活動的人，或者無論什麼時候去休幾個月的假，回來再找工作都沒有問題的人，或許有此可能，但是大多數上班族應該都做不到。

書名：《也許你是真的累了：機智醫生帶你走出過度努力的職業倦怠症》>作者：朴鐘錫出版社：大田出版社出版時間：2021年10月1日

比起考慮辭職，我們更需要的是「機智地」熬過今天的方法。除了過度的工作壓力之外，還要考慮克服職場中遇到的人際關係、營私舞弊、公司內部爭權奪利等引發必然性憂鬱的方法。突然出現職業倦怠的你，只是努力地全力前進，因此變得冷漠而乏味。現在該是尋找自我安慰法的時候了。

職業倦怠症候群確認清單 checklist

□ 心裡空蕩蕩的，經常對人生產生懷疑。

□ 發呆的時間變多，注意力總是下降。

□ 工作結束或下班時，感覺非常疲憊。

□ 早上起床後，一想到上班就覺得累。

□ 在公司裡總是感到緊張和壓迫感。

□ 在執行業務時，感到無力且厭煩。

□ 做某些事情時，會產生消極防禦心態。

□ 自信心下滑，總覺得好像會出錯。

□ 越來越感到煩躁不安，無所適從。

□ 免疫力和恢復能力下降，持續出現失眠、頭痛、消化不良等症狀。

●本文摘選自大田出版社 出版之《也許你是真的累了：機智醫生帶你走出過度努力的職業倦怠症》。