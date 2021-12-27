工作量過重、要求完美！苦於「職業倦怠」的你該學習這樣面對自己

文／朴鐘錫

「不知道為什麼感到這麼吃力和憂鬱，並沒有什麼特別不好的事情……」

因為不明原因的無力感，對日常生活產生侷限感而來看精神科的人出乎意料地多。

我一天看診大約三十名病人，其中大約十名主訴是這種疲勞和憂鬱的症狀。尤其是持續承受工作壓力的上班族，經常出現這種症狀。

那麼，憂鬱是否都是問題呢？正常和不正常的判斷標準是什麼呢？

精神科醫生在判斷心理障礙的憂鬱症時，會將「社會功能」和「人際關係功能」的低下，作為重要尺度。諸如在職場上經常遲到或無故缺勤、在工作中屢屢犯大錯等等。

另外，與同事對話提高音量、經常吵架、經常一個人用餐、不想見任何人等社會孤立感，也是重要的判斷標準。除此之外，還有乏力、食欲下降、想到明天上班就睡不著等，各式各樣的憂鬱症狀。

通常當我們的自尊心崩潰時，就會變得憂鬱。這是因為理想（ideal）和現實之間的差距拉大所產生的感情，會令自己感到痛苦。

根據二○一四年播出的MBC紀錄片《今天也疲憊的你，Burnout》所做的問卷調查結果顯示，平均百分之八十五的上班族經歷過這種憂鬱症的初期狀態—「職業倦怠綜合症」。「大吼大叫」是憂鬱症來臨之前發送給我們的信號，可以看作是憂鬱症的警示燈。

有些人會問，職業倦怠是否意指處於低潮（slump）狀態呢？不過兩者在意義上大不相同。低潮期是指原本正常運作的身體和心靈，暫時出現不若平時功能的狀態，而引起困惑、煩躁、不安的時期。相反地，職業倦怠呈現出慢性病狀態，這是將自己全部能量燃燒殆盡的人必經的過程，唯有那些奮不顧身、傾盡所有精力的人，才會經歷職業倦怠。

韓國K-POP男團「東方神起」的隊長鄭允浩，曾在某電視節目上提及「低潮期的來臨，是對自己人生已盡了最大努力」（作為精神科專科醫師，適當糾正一下的話，可以形容為「職業倦怠的來臨，是指自己對人生已盡了最大的努力」）。一般來說，對於「職業倦怠」一詞，似乎有著負面偏見。如果陷入職業倦怠，就會覺得自己很脆弱，甚至感到有一種應該儘快克服它、發揮出既有能力的壓迫感。但是一如鄭允浩說出的那段令人印象深刻的話，職業倦怠是自己已經竭盡全力的證明和勛章。我們應該安撫那個感到「職業倦怠」的自己，以「這段時間辛苦了」的心態，開始學習面對職業倦怠，才能治癒自己。

朴鐘錫《也許你是真的累了：機智醫生帶你走出過度努力的職業倦怠症》 大田出版 有隻兔子/繪圖

職業倦怠綜合症（Burnout）一詞，最早是由美國心理學家赫伯特．佛羅伊登伯格（Herbert Freudenberger）所提出，也被稱為「工作倦怠綜合症」，意指過度專注於某件事，累積了身體和精神上的壓力，產生無力症或不安感、憂鬱感、憤怒、喪失欲望等症狀。

換言之，就是因為沒有好好調適的慢性壓力，導致身心枯竭的狀態。我們的身體具有「恆常性」的特點，亦即當免疫力下降、身體機能減退時，會促使其恢復到正常狀態。而職業倦怠則是指恆常性功能這項生理特性，也就是恢復的彈性已經崩潰之意。如果我們正面臨著即使休息也不能好好地再充電，出現了持續感到憂鬱和無力的「職業倦怠症候群」，那麼我們應該好好瞭解一下自己的身體現在想對我們表達什麼。

若以腦科學的觀點來說明職業倦怠的話，可以解釋為具有大腦能量來源作用的多巴胺（dopamine）和負責滿足的補償迴路出現異常，以及壓力荷爾蒙—皮質醇（cortisol）堆積所產生的症狀。這種現象也可以視為身體運作的能源—多巴胺的原料已經消耗殆盡了。

如此一來，身體就會代替不懂得察言觀色的主人，發出職業倦怠的訊號（signal），透過情緒和身體的反應，向我們傳達「你真的累了，沒關係」的訊息。也就是說，我們不僅會感到心情上的疲勞，身體方面也會產生疼痛。不僅食欲下降、味覺失常，甚至對細微的聲音也會變得敏感。有時會出現頭痛、肌肉痠痛、心悸的現象，或是消化不良、便祕、腹瀉、月經不調等症狀，有時也會一整天都因為無精打釆而垂頭喪氣。

書名：《也許你是真的累了：機智醫生帶你走出過度努力的職業倦怠症》>作者：朴鐘錫出版社：大田出版社出版時間：2021年10月1日

此外，我們所處的環境因素也不能忽視。因為網際網路、智慧型手機、各種資訊（IT）設備，讓我們可以隨時隨地工作，下班後和旅行途中，如果接到緊急業務通知，也不能不回覆。如果無法放下手邊的工作，那麼工作和休息的界線就會變得模糊不清，只能陷入「職業倦怠」狀態而不可自拔。

負擔過重也是導致職業倦怠的原因。在競爭激烈的現代社會中，我們由於要求完美、力爭不落人後，而被強迫感所折磨，最終失去了自我控制的能力。處於這種狀態下，就會連平常做起來得心應手的事，都失去執行能力，陷入無法做任何事情的無助感中。

職業倦怠使得我們原本喜歡的興趣、運動、遊戲等，任何令人開心的事情都變得索然無味。由於情感的耗損太大，平常不以為意的事情，也會反應過度。但是沒有必要因為出現職業倦怠而感到失望或受挫，認為所有不幸都有其意義，而執著於過去。因為一再糾結於已經犯下的失誤，也是沒有意義的事。職業倦怠是身體發出的訊號，提醒那些因為複雜的想法而出現職業倦怠症的自己，不要再做出讓自己感到職業倦怠的行動。

只是要承認自己的狀態，以旁觀者的角度，退一步來看待自己。若能花點時間，放下焦躁不安的情緒來面對自己，說不定反而可以因為職業倦怠的症狀，而以不同的眼光看待未來。

●本文摘選自大田出版社 出版之《也許你是真的累了：機智醫生帶你走出過度努力的職業倦怠症》。