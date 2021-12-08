高價好物不用多，選對了一輩子愛用！葉怡蘭談餐桌「選物」：這些最值得投資

文／葉怡蘭

紅茶的杯、咖啡的杯

對我的早期文字有些印象的讀者可能還記得：曾經，我收集杯子、特別是西式的有耳附碟杯。當年，家中玄關與廚房中間，立著一座由地頂天餐具櫃，裡頭琳琅滿目陳列堆疊的，盡是一組又一組的杯。

那時的我，每天每天、早上午後，每次喝茶，不僅茶款不同，且定然伴隨輪替換用各式各樣的杯子，從視覺到滋味都執拗著，次次都得新奇新鮮。

然而時移事往，那般不斷追新求變的心境終究成為過去；一年一年，隨年歲閱歷體悟增長，漸漸地，茶款一樣日日不重複，杯子，卻是漸漸固定了下來──當然還是不曾就此專情專一、獨鍾一二，而是越來越懂得什麼樣的茶或飲，以什麼樣的杯來盛放襯托，最能彰顯各自的香與味與韻……

於是發現，真正適用的、合用的其實遠比擁有的少得太多；尤其一如前文所述，對輕巧俐落的無碟無耳東方茶杯與敦厚沉實的馬克杯益發耽戀後，不免越覺西式附碟杯累贅礙事，遂更無懸念。

就這麼徹悟了，幾年前，趁居家全面翻修契機，痛下決心篩選出確定依賴不可缺的杯款，之後，在自己的店裡辦了一回跳蚤市集，將其餘都捨了。

葉怡蘭收集的各式杯子。（圖／寫樂文化出版之《日日物事》）

現在，再用不著滿堆整櫃，常日所用不但就這十來只、短短一排杯架便收納完畢！

快手煮就、濃釅飽滿的鍋煮奶茶，通常搭的是厚實些的杯，如沉甸甸的Calvin Klein灰褐陶杯，Royal Copenhagen藍色繽紛唐草系列早餐杯，以及日本4th-Market Prato經典系列淺灰色陶杯。

一般奶茶，則通常只在久久才有一回的假日閒情早午餐享用，常用的是手繪黑色筆觸細緻的德國Thuringia Lengsfeld Porzellan寬口杯與形體流線的義大利Ross Lovegrove的Lotus杯。

杯體略高、杯口不那麼開敞的款式，如德國Arzberg藍直紋杯、Royal Copenhagen古典藍花杯，則最常留給精品莊園咖啡；雖說不加糖不加奶，照理應如純飲紅茶一樣，用不上有耳附碟杯，但可能因手沖咖啡之際的專注與講究氛圍吧！還是習慣端凝隆重對待。

同理，偶爾，不願光是輕巧俐落快速喝茶，渴望稍稍微跳脫熟悉的日常感，悠悠專注慢啜細品茶色茶香茶氣茶味時，還是會暫時放下東方杯、重回西式杯懷抱……這當口，便是簡約雅緻的Time & Style的SHIROTAE白瓷杯，以及最得我心，模樣謙遜極簡、卻有無限韻味內涵在其中的柳宗理骨瓷茶杯的登場時間了。

過去現在，北歐之愛

或許是北國寒冷嚴酷環境條件所造就的務實與冷靜性格使然，北歐的設計，不管是建築、家具、器物，相較於其他西方國家來，分外流露著一股理性而堅定的內涵與氣韻。

近百年來，許多以今日眼光看來極是實用妥貼、且還散發些許摩登時髦氣息的作品，略一細究，不少都是已然六七十歲齡以上的作品，委實令人感佩驚異。

遂而，自那時候起，北歐設計在我家漸漸佔有一席之地……大師設計家具較難高攀，至今只得平民百姓級之IKEA扶手椅一張而已，主要還是集中於餐具；且雖因東西方生活和飲食方式的差異，整體占比和依賴度較之日本和台灣器物來難免稍遜，但已屬相對龐大的一支。

葉怡蘭私藏的好物。（圖／寫樂文化出版之《日日物事》）

因個性不愛繁複華麗，對皇室古典餐瓷向來保持距離，然Royal Copenhagen卻是例外：純正北歐血統，使之比起西歐品牌來原就顯得低調簡雅。

進入現代後，更是急步緊追當代北歐風尚，不僅推出顏色造型極簡、細節卻頗多巧思的Ole系列；傳承兩百多年的唐草、藍花系列更陸續推陳出新，發展出更簡練俐落的紋案──今與古、西與東，在這藍草藍花紋樣裡交會聯繫，對青花控如我，哪裡抵擋得了這魅力。

隸屬同集團的Georg Jensen雖為銀飾與銀器品牌，但和Royal Copenhagen一樣，在生活家品部分極能與時俱進，尤以不銹鋼系列最為傑出；其中，最愛是生平故事宛若一頁傳奇的女性設計師Vivianna Torun的作品，尤其她的茶匙，一凹陷一隆起、角度微妙的握柄與匙尖，手持、挖起與入口觸感絕佳，每回使用都覺貼心。

Iittala，誕生于芬蘭的玻璃工坊，一步步壯大後，逐步併購膾炙人口在地品牌如Arabia、BodaNova、Hoganas Keramik、Rorstrand，陣容越見堅強；如Ego咖啡杯、Aarne 系列酒杯、Citterio 98的刀叉匙，同為典型北歐路數之簡中見韻致，都是陪伴我數十年至今的食飲夥伴。

其餘，同出丹麥，形體帥氣俐落的不銹鋼品牌Stelton，餐具品牌Rosendahl中最經典、僅僅是盤緣碗緣幾點微痕便生無窮韻致的Grand Cru系列，以及在咖啡沖煮上惠我良多的BODUM……同樣均是足能跨越時間的錘煉、空間的藩籬的雋永之作，一一盡成豐富我的日常餐桌的迷人北歐風景。

●本文摘自 寫樂文化 出版之《日日物事：簡單又富足，葉怡蘭的用物學》。