《惡名昭彰的詛咒物》關於網購古董「聚魔櫃」的詭譎傳說

文／ J．W．奧克（J. W. Ocker）

聚魔櫃 原產地：西班牙或紐約 當前位置：內華達州拉斯維加斯札克巴甘斯鬼屋博物館 內容物：兩枚一九二○年代產的一分硬幣、兩撮頭髮、一個花崗岩雕像、一個乾燥玫瑰花蕾、一個酒杯、一個燭台以及一個惡靈 前所有者：凱文．曼尼斯(Kevin Mannis)、約瑟夫．尼茨克(Iosif Nietzke)、傑森．哈克斯頓(Jason Haxton)

在猶太民間傳說中，的卜(dybbuk)是一個邪靈，有時候指的是人死後靈魂在來世走上歧途。該名稱意指「緊抓不放」，可謂名符其實，將一個生者的靈魂拖入萬丈深淵。不過，當一個靈魂被塞入櫃中後，該櫃子就會受到詛咒。而惡名昭彰的聚魔櫃傳說最開始的故事源頭，並非源自古代的民間傳說，而是二十一世紀的數位平台以及流行文化的名人。

二○○一年，一個名叫凱文．曼尼斯的人去參加了奧瑞岡州波特蘭市的遺產拍賣，看看是否可為他的二手家具事業挖到寶。那棟房子曾經屬於一個從納粹大屠殺倖存下來的女子，她在全家人遇害後逃到西班牙。

（圖／高寶書版出版 提供）

曼尼斯在那兒找到一個跟後背包差不多大小的木櫃，是那名女子在西班牙購入的便攜酒櫃。兩扇櫃門上各有一串葡萄的雕刻，裝著大型鉸鏈，底部則有一個小抽屜。該酒櫃的設計是打開一扇門後，另一扇門和底下的抽屜也會跟著一起打開。櫃子背部刻有猶太祈禱文。曼尼斯買下了它。

回到自己的店後，曼尼斯發現他不只買了個櫃子，還是一個裝滿物品的櫃子。櫃子裡有兩枚一九二○年代產的一分硬幣、一撮金髮、一撮黑髮、一個小型花崗岩雕像，上面刻著一個字「shalom」(希伯來語的「平安」)、一個乾燥玫瑰花蕾、一個黃金酒杯和一個鑄鐵燭台，底座形似章魚觸手。

這些東西的來歷是一團謎，但跟這個故事沒什麼關係。有關的是，曼尼斯買下這個櫃子後，便開始發生不好的事。他的店遭到破壞，他也開始看見黑影出現，聞到氨的味道，並且夢到有關女巫的噩夢。每當他想把櫃子送給別人或賣掉，都被退了回來，包括他的母親，在他把櫃子送給她後就中風了。最終，曼尼斯認為所有奇怪現象的根源都來自聚魔櫃。

這類故事通常的結局都是所有者死亡，或者被詛咒的物品消失還是成為博物館收藏。但故事出現了轉折，這是只有在現代數位世界才可能發生的劇情。二○○三年，曼尼斯把聚魔櫃放到eBay 上拍賣，當時eBay 已成立八年了。在他對商品的敘述中，他詳細地描述自己對這個櫃子的懷疑，希望比他更了解超自然現象的人能買走它。他甚至沒有寫上底價。最後這個裝滿詭異祭祀物品的破舊櫃子以一百四十美元的價格售出。

買家是一位來自密蘇里州的大學生，名叫約瑟夫．尼茨克。無論尼茨克是否擅長應付詛咒物或猶太邪靈、受其背景故事吸引，或是想貯存葡萄酒都不清楚，我們只知道他所描述自己高價買下聚魔櫃後發生的事。

根據尼茨克的說法，他和他的室友開始經歷一連串麻煩，像是突然出現過敏症狀、聞到怪味、長時間神智不清，並且發現電子設備常常故障。這些怪現象最終升級成掉髮和看見模糊的黑影。有趣的是，秉持把危險送回源頭的想法，尼茨克再次把聚魔櫃放上eBay 販售，附上他親身經驗的新故事。那是在二○○四年，距離他買下這個櫃子不到一年，這次以兩百八十美元的價格售出。

第三個買家是傑森．哈克斯頓。當時他是密蘇里州A．T．斯蒂爾大學骨科醫學博物館的館長。哈克斯頓聲稱自己買下聚魔櫃後造成各種身體不適，體力卻提升許多：他認為那個櫃子逆轉了他的老化過程，把它稱為他的「青春泉源」。他把酒櫃放進一個鑲有二十四克拉金飾邊的相思木櫃中。

哈克斯頓大幅提高了這個酒櫃的形象，在二○一一年寫了一本關於它的書，為其創立一個網站，並接受採訪介紹這個他所購買的超自然物品。當大家發現他擁有該物品後，他便著手撰寫編年史，以應付他收到的大量關於資訊的請求。

（圖／Unsplash）

越來越多人知道聚魔櫃，該故事還被改編成一部二○一二年的電影《聚魔櫃》，劇情有很大的部分是參考《洛杉磯時報》二○○四年刊登的一篇關於聚魔櫃的文章，作者是萊絲莉．高斯坦(Leslie Gornstein)。幕後名單的製作顧問寫著凱文．曼尼斯的名字，也就是起初將櫃子放上eBay 拍賣的人。

二○一七年，超自然電視實境秀《鬼屋實錄》的主持人札克．巴甘斯，為自己在拉斯維加斯開設的鬼屋博物館(有關「鬼屋博物館」更多資訊，參閱第一八九頁)買下聚魔櫃。一位消息人士稱巴甘斯付了一萬美元買下這個在網路很夯的櫃子，其價格跟他博物館裡一些高價收藏差不多。(這個故事的啟示：投資詛咒物是門好生意。)

聚魔櫃成了巴甘斯博物館的鎮館之寶，門票上還印有「世上鬧鬼最兇的物件」。館方提供聚魔櫃單獨一個房間，放在(也被困在)一個玻璃櫃中展示，打上聚光燈，四周灑了兩圈鹽和鼠尾草進行防護。當我前往參觀時，導覽員把鹽圈被破壞的地方指給我看，解釋了櫃門是自行打開半掩著。哈克斯頓用來裝聚魔櫃的鑲金櫃就擺在隔壁的玻璃櫃中。

這個詭異的故事最後的轉折出現在饒舌歌手波茲．馬龍(Post Malone)身上。他在二○一八年受邀上札克．巴甘斯的《鬼屋實錄》節目時，與聚魔櫃有過接觸。之後，波茲．馬龍遭受了一連串不幸事故，包括坐飛機遇到緊急降落、車禍並遭人搶劫。不久後，巴甘斯公開了博物館的紅外線監控錄像，顯示波茲．馬龍在擺放聚魔櫃房間的影像。該影片沒有聲音，只看見那位饒舌歌手似乎受到干擾，最後把巴甘斯推出房外。意思很明顯：波茲．馬龍是受到詛咒的聚魔櫃的最新受害者。

另外，這個故事中另一個值得注意的地方就是在曼尼斯上eBay 拍賣聚魔櫃前，從未有過類似的商品存在。民間確實流傳著聚魔櫃的傳說，聚魔櫃也是真實存在，但在猶太神話中，並沒有這種神燈惡靈類的故事先例。除此之外，《懷疑論者》雜誌的作者肯尼．比德爾也曾經對此說法表示懷疑，並提出實際證據，該櫃子的尺寸太小，不可能是猶太人的酒櫃，而是二十世紀中葉在紐約製作的迷你酒吧。不過，這樣的故事起點，跟在納粹大屠殺倖存者的遺產拍賣買下這個木櫃一樣奇怪。

從eBay 網站奇怪的拍賣商品一躍到大銀幕，最後到詛咒美國最頂尖的音樂人之一，聚魔櫃已在流行文化界惡名昭彰。結果就是在eBay 上聚魔櫃隨處可見。要是你膽子夠大的話，現在就可以訂一個。

●本文摘自高寶書版出版之《惡名昭彰的詛咒物》。