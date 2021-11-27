輕鬆上桌！《袋子麵包》受孩子歡迎美味點心「熱狗捲」
想到做麵包，大家總會先想起四處飛揚的麵粉，光是清理就很麻煩。揉過麵團之後手會黏黏的，清掃整理也是個大工程。
《袋子麵包》正是因此而誕生！不會弄髒手，不用揉麵團，不但幾乎不會出錯，更可以避免麵粉四處散落。只要一個塑膠袋加上煎鍋或烤麵包機，就可以完成的袋子麵包，一共收錄了65款能充分享受麵包香氣的Q彈柔軟麵包食譜，快試著用袋子麵包烘焙幸福，充滿你的生活吧！（編按）
做麵包……原來這麼簡單嗎？
只要將材料放進塑膠袋裡再搖一搖，就能享受美味的麵包！
文／梶晶子
熱狗捲
不管幾個都吃得完。
材料A
高筋麵粉 ━ 120g
低筋麵粉 ━ 30g
天然鹽 ━ ¬⁄₃小匙（2g）
蔗糖 ━ 1大匙（10g）
無鹽奶油（切丁） ━ 10g
材料B
水 ━ 80g
酵母種 ━ 1大匙左右（12g）
熱狗 ━ 6 根
作法
1 用P33迷你吐司的作法1∼2製作、發酵麵團。
2 剪開塑膠袋攤平，用刮板將麵團切成6等份，整成水滴狀，蓋上塑膠袋防止乾燥，靜置15分鐘。
3 用擀麵棍將麵團擀成細長狀，包上熱狗。
4 用P10的作法1∼3二次發酵。
5 先將小烤箱設為最高溫度，預熱5分鐘。用P10的作法5∼6烘烤。
麵團擀成25cm左右的長三角形，將香腸放在較寬的那邊開始捲。
●本文摘自高寶書版出版之《袋子麵包：免烤箱、不沾手、不用揉麵團，搖一搖就能做出美味麵包的懶人烘焙法》。
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