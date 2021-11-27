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輕鬆上桌！《袋子麵包》受孩子歡迎美味點心「熱狗捲」

聯合新聞網 / 高寶書版
熱狗捲成品。（圖／摘自《袋子麵包》書中）
熱狗捲成品。（圖／摘自《袋子麵包》書中）

想到做麵包，大家總會先想起四處飛揚的麵粉，光是清理就很麻煩。揉過麵團之後手會黏黏的，清掃整理也是個大工程。

《袋子麵包》正是因此而誕生！不會弄髒手，不用揉麵團，不但幾乎不會出錯，更可以避免麵粉四處散落。只要一個塑膠袋加上煎鍋或烤麵包機，就可以完成的袋子麵包，一共收錄了65款能充分享受麵包香氣的Q彈柔軟麵包食譜，快試著用袋子麵包烘焙幸福，充滿你的生活吧！（編按）

做麵包……原來這麼簡單嗎？

只要將材料放進塑膠袋裡再搖一搖，就能享受美味的麵包！

文／梶晶子

熱狗捲

不管幾個都吃得完。

材料A

高筋麵粉 ━ 120g

低筋麵粉 ━ 30g

天然鹽 ━ ¬⁄₃小匙（2g）

蔗糖 ━ 1大匙（10g）

無鹽奶油（切丁） ━ 10g

材料B

水 ━ 80g

酵母種 ━ 1大匙左右（12g）

熱狗 ━ 6 根

作法

1　用P33迷你吐司的作法1∼2製作、發酵麵團。

2　剪開塑膠袋攤平，用刮板將麵團切成6等份，整成水滴狀，蓋上塑膠袋防止乾燥，靜置15分鐘。

熱狗捲製作步驟。（圖／摘自《袋子麵包》書中）
熱狗捲製作步驟。（圖／摘自《袋子麵包》書中）

3　用擀麵棍將麵團擀成細長狀，包上熱狗。

熱狗捲製作步驟。（圖／摘自《袋子麵包》書中）
熱狗捲製作步驟。（圖／摘自《袋子麵包》書中）

4　用P10的作法1∼3二次發酵。

5　先將小烤箱設為最高溫度，預熱5分鐘。用P10的作法5∼6烘烤。

麵團擀成25cm左右的長三角形，將香腸放在較寬的那邊開始捲。

書名：《袋子麵包》作者：梶晶子出版社：高寶書版出版時間：2021年10月27日
書名：《袋子麵包》
作者：梶晶子
出版社：高寶書版
出版時間：2021年10月27日

●本文摘自高寶書版出版之《袋子麵包：免烤箱、不沾手、不用揉麵團，搖一搖就能做出美味麵包的懶人烘焙法》。


麵包 塑膠袋 高溫 高寶書版出版 閱讀風向球

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